Ashok Kharat Case: अशोक खरातच्या निकटवर्तीयाचा ट्रकला धडकून मृत्यू, शिवनिका ट्रस्टचे होते उपाध्यक्ष!

Jitendra Shelke Death: अशोक खरातचे निकटवर्तीय जितेंद्र शेळके यांचे अपघाती निधन झाले आहे. समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात झाला.अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. संभाजीनगरहून शिर्डीकडे येताना धोत्रे गावाजवळ अपघात झाला.
उभ्या कंटेनरला जितेंद्र शेळके यांच्या कारने पाठीमागून धडक दिली. कार थेट कंटेनरखाली घुसली. अपघातात जितेंद्र शेळकेंचा मृत्यू तर पत्नी आणी मुलगा गंभीर जखमी झाले. जखमी मुलाला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. पत्नी अजूनही गाडीत अडकलेली आहे.
डॉ.जितेंद्र गणपतराव शेळके हे शिर्डीतील नावाजलेले उद्योजक होते. डॉ.शेळके यांची शैक्षणिक संस्था आणि सिल्व्हर ओक डेव्हलपर्स नावाने व्यवसाय करत. सात ते आठ वर्षांपासून जितेंद्र शेळके हे अशोक खरातचे भक्त होते. 2023 मध्ये अशोक खरातच्या शिवनिका संस्थान ट्रस्टचे सदस्य झाले. 2025 मध्ये शिवनिका संस्थान ट्रस्टचे उपाध्यक्ष झाले. अशोक खरात याच्या शिर्डीतील जमीन व्यवहार प्रकरणामध्ये शेळके हे साक्षीदार होते. अशोक खरात याच्या अटकेनंतर शिर्डी पोलिसांकडून जितेंद्र शेळके यांची चौकशी झाली होती.अशोक खरात प्रकरण उघड झाल्यानंतर शेळके तणावात असल्याची माहिती समोर आली होती.
श्री क्षेत्र माहूर येथून समृद्धी महामार्गाने शिर्डीकडे परतत असताना कारला भीषण अपघात झाला. समृद्धी महामार्गावर कोपरगाव वैजापूर हद्दीत कंटेनर आणि शेळकेंच्या कारच्या भीषण अपघात त्यांचा मृत्यू झाला. अपघातात जितेंद्र गणपतराव शेळके वय - 50 , पत्नी अनुराधा जितेंद्र शेळके वय - 45 यांचा मृत्यू तर मुलगा सुचित जितेंद्र शेळके वय अंदाजे 14 वर्ष हा गंभीर जखमी झाला.
खरातच्या शिवनिका ट्रस्टचे शेळके उपाध्यक्ष राहिले होते.शेळकेंच्या लॉन्समध्येही खरातची भागिदारी होती. खरातला अटक झाल्यापासून जितेंद्र शेळके तणावात होते.
भोंदू खरातचा राहता समता पतसंस्थेतील बनावट खात्यांच्या तपासात समोर आलेला 21 49 71 पॅटर्न सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. पोलीस तपासानुसार, भोंदू अशोक खरातने राहाता येथील समता पतसंस्थेत 57 जणांच्या नावावर तब्बल 100 खाती उघडली होती. ही सर्व खाती कोविड दरम्यान फक्त 21 तारखेला उघडण्यात आली. तपासात आढळलेल्या माहितीनुसार, अनेक खात्यांमध्ये 71 लाख आणि 49 लाख रुपये अशाच ठराविक रकमा वारंवार जमा केल्या आणि काढण्यात आल्या. विशेष म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीच्या नावावर दोन खाती उघडली होती. या सर्व खात्यांमध्ये अशोक खरातचेच नाव 'नॉमिनी' म्हणून नोंदवले गेले होते. अंकशास्त्रावर विश्वास ठेवणारा अशोक खरात हा व्यवहारांमध्येही ठराविक अंकांचा वापर करत होता का, की हा केवळ आर्थिक व्यवहार लपवण्याचा तांत्रिक फॉर्म्युला होता, याचा तपास आता पोलीस करत आहेत.
अशोक खरातचं लैंगिक शोषण प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर खरातचं पाप कुणाचं यावरुन आरोप प्रत्यारोप सुरु झालेत. अशोक खरातचे अनेक पोलीस अधिकारी भक्त असल्याचा आरोप अंजली दमानियांनी केला होता. त्यानंतर आता जलसंधारणमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नाशिक पोलिसांवर गंभीर आरोप केलेत. नाशिक पोलिसांच्या हलगर्जीपणामुळं खरात मोकाट सुटल्याचा आरोप विखे पाटलांनी केलाय. खरातच्या अनेक तक्रारी पोलिसांकडं आल्या असतानाही कारवाई का झाली नाही असा सवाल विखेंनी उपस्थित केला आहे. नाशिक पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर एकट्या विखे पाटलांनीच प्रश्नचिन्हं निर्माण केलेलं नाही. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानियांनी आयजी दत्तात्रेय कराळे यांनी खरातसोबत एका व्यासपीठावर लावलेल्या हजेरीवरुनही प्रश्नचिन्हं निर्माण केलं होतं. नाशिक पोलीस दलात अशोक खरातबाबत सहानुभूती असलेले काही बडे अधिकारी आहेत का असा प्रश्न विखे पाटलांच्या टीकेमुळं उपस्थित झालाय. दुसरीकडं अशोक खरातचे राजकीय लागेबांधे कुणाकुणाशी आहेत हे बाहेर यायला हवं अशी मागणीही विखे पाटलांनी केलं आहे.
18 फेब्रुवारीला शिर्डी पोलीस ठाण्यात 24 वर्षीय तरुणीने नीरज जाधव विरोधात गुन्हा दाखल केला. सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह फोटो व्हायरल करण्याची धमकी दिल्याने ही तक्रार करण्यात आली होती. राज्य महिला आयोगानेही या प्रकरणाची दखल घेतली आणि शिर्डी पोलिसांना नोटीस बजावली. तपास सुरू होता. पोलिसांनी फिर्यादीची सविस्तर चौकशी केली.मात्र इथेच घडली धक्कादायक बाब घडली. गोपनीय चौकशीतील माहिती थेट भोंदूपर्यंत म्हणजे अशोक खरातपर्यंत पोहोचली होती. फिर्यादी तरुणी आणि अशोक खरात यांच्यात थेट संपर्क होता. पोलिस तपासातील माहितीची देवाणघेवाण होत होती. यामुळेच तपासावर प्रभाव टाकण्याचा संशय व्यक्त होत आहे. 11 मार्चला खरातने फिर्यादी तरुणीला मेसेज पाठवला. पोलीस अधिकाऱ्यांना भेटू नका, काल अधिकाऱ्यांनी तुमचा छळ केला. आता पोलीसच दाखवून देतील ते कायदेशीर आहे. यापुढे मी बघतो असं त्याने म्हटलं. हा मेसेज पोलिसांनी मोबाईल रिकव्हर केल्यानंतर समोर आला.