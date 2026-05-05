वाढलेली दाढी, मान खाली, डोळे खोलात; जेलमधील मुक्कामामुळं अशोक खरातचं अवसान गळालं!

Ashok Kharat case: लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपात एसआयटी कोठडीतला पाहुणचार घेतलेल्या अशोक खरातचा रुबाब आता कमी झालाय. जमीन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी शिर्डी पोलिसांनी ताबा घेतलेल्या अशोक खरातचा अवतार बदललाय. वाढलेली दाढी, मान खाली, डोळे खोलात अशा परिस्थितीत अशोक खरातची वरात राहता कोर्टात आली होती.
भक्त महिलांवर लैंगिक अत्याचार करणा-या कॅप्टन अशोक खरातचा ताबा नाशिक एसआयटीकडून शिर्डी पोलिसांनी घेतलाय. दीड महिना पोलिस कोठडीची हवा खाल्ल्यानंतर अशोक खरातचा सगळा रुबाब आता गळून पडलाय. अटक झाल्यानंतर रुबाबात पोलिसांसोबत चालणा-या अशोक खरातची चांगलीच जिरल्याचं दिसतंय. शिर्डी पोलिसांनी कोर्टात हजर करण्यासाठी खरातला चालवलं होतं तेव्हा माध्यमांच्या कॅमे-यानं त्याची जी दृश्यं टीपली त्यात खंगलेला अशोक खरात दिसत होता.
अशोक खरातची दाढी वाढलीये. एवढंच नव्हे तर तो जेव्हा पोलिसांच्या जीपमध्ये बसला तेव्हा तो शून्यात पाहताना दिसत होता. गलितगात्र झालेला अशोक खरात यावेळी पाहायला मिळाला. अशोक खरातची आतापर्यंत महिला लैंगिक अत्याचार प्रकरणात चौकशी सुरु होती. आता सावकारी, जमीन खरेदी आणि घोटाळ्याच्या दृष्टीनं तपास सुरु झालाय. अशोक खरातला राहता न्यायालयात हजर केलं असता त्याला 4 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्य़ात आलीय.
जमीन घोटाळ्यात खरातची बायको कल्पना खरातही आरोपी आहे. अशोक खरातला अटक झाल्यापासून कल्पना खरात फरार झालीये. अशोक खरातची बायको सराईत गुन्हेगार नसतानाही ती पोलिसांना का सापडत नाही? असा सवाल उपस्थित करण्यात येतोय.अशोक खरातची बायको पोलिसांना सापडू नये याबाबत आश्चर्य व्यक्त केलं जातंय. किमान शिर्डी पोलिसांनी खरातचा ताबा घेतल्यानंतर आता तरी कल्पना खरात सापडेल अशी अपेक्षा आहे.पोलिसांचा पाहुणचार झोडल्यानंतर भल्याभल्यांच्या रुबाबाची झूल उतरते. अशोक खरात तर पहिल्या दोन दिवसांतच नाशिक जिल्हा कायद्याचा बालेकिल्ला असं म्हणू लागला होता. आता शिर्डी पोलिसांच्या कोठडीतल्या मुक्कामात कोणकोणत्या आर्थिक गुन्ह्यांची माहिती बाहेर येणार याची उत्सुकता आहे.
श्रद्धा आणि अंधश्रद्धेच्या नावाखाली सामान्यांची लूट करणारा अशोक खरात ईडीच्या जाळ्यात अडकला आहे. ईडीच्या तपासात खरातच्या एका नव्या कारनाम्याची माहिती समोर आली आहे, रिअल इस्टेट प्रकल्पांचा वापर अशोक खरात काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी करत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.. या संपूर्ण व्यवहाराचा मास्टरमाइंड हा ओझरमधील एक बांधकाम व्यावसायिक असल्याची माहिती आहे, दरम्यान हा व्यावसायिक खरातचा विश्वासू साथिदार असल्याचीही माहिती आहे. हा खरातच्या 'महालक्ष्मी डेव्हलपर्समध्ये खरातच्या मुलीचा आणि पत्नीचा भागीदार आहे.
नाशिकच्या ओझर येथील मोठ्या टाऊनशिप प्रकल्पातून कोट्यवधी रुपयांची हेराफेरी झाल्याचा संशय ईडीला आहे. ईडीने बांधकाम व्यावसायिकाच्या घरावर टाकलेल्या छाप्यात जमिनीच्या व्यवहारांची धक्कादायक कागदपत्रे सापडली आहेत. यामध्ये 90 लाख रुपयांचे संशयास्पद हस्तांतरण आणि 60 लाख रुपयांची गोठवलेली रक्कम, ही केवळ हिमनगाचे टोक आहे.तपासात असे दिसून आले आहे की, आरटीओ अधिकाऱ्याच्या पत्नीच्या नावे असलेली जमीन या प्रकल्पासाठी वापरण्यात आली होती. आर टी ओ आणि खरात यांच्यात मोठ्या प्रमाणात बायकांची नावे वापरून जमिनी खरेदी करण्यात आल्या होत्या हे ही समोर आले आहे.
खरातच्या या सर्व कारनाम्यानंतर ईडीने खरातचा ताबा मिळवण्यासाठी मुंबईच्या विशेष PMLA कोर्टात प्रॉडक्शन वॉरंटसाठी अर्ज केला आहे. मात्र कोर्ट खरातचा ताबा ईडीच्या ताब्यात देणार का? कारण खरातवर दाखल गुन्ह्यात एसआयटी चौकशी करतेय, प्रत्येक गुन्ह्यात एसआयटी देखील खरातल कोठडी देण्याची मागणी करतेय, त्यामुळे खरातचा ताबा ईडीला मिळणार का? याकडे आता लक्ष लागलंय.अशोक खरातच्या या आर्थिक जाळ्याने नाशिकच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रात खळबळ उडवून दिली आहे. आता ईडीच्या चौकशीत या बाबाचे आणखी किती चेहरे समोर येतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.