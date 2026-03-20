Ashok Kharat Case: 'मला कल्पना नाही', अशोक खरात प्रकरणी चाकणकरांची पहिली पोस्ट; पोलीस महासंचालकांना दिलं पत्र

Rupali Chakankar:  आज मुंबई येथे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांची भेट घेत त्यांना राज्य महिला आयोगाच्या वतीने पत्र दिल्याची माहिती रुपाली चाकणकर यांनी दिली.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 20, 2026, 08:05 PM IST
रुपाली चाकणकर

Rupali Chakankar: महाराष्ट्रात सध्या गाजत असलेल्या कुकर्मा अशोक खरात प्रकरणात मोठी अपडेट समोर आली आहे. याप्रकरणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी रुपाली चाकरणकर यांना राज्य महिला आयोग प्रमुख पदाचा राजीनामा देण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान रुपाली चाकणकर यांनी पोलीस महासंचालकांना याप्रकरणी पत्र लिहिले आहे. राज्यभरात याप्रकरणाची चर्चा सुरु असताना रुपाली चाकणकर यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आली नव्हती. दरम्यान त्यांनी पोलीस कमिशनर यांना लिहिलेले पत्र समोर आले आहे. 

काय म्हणाल्या रुपाली चाकणकर?

आज मुंबई येथे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांची भेट घेत त्यांना राज्य महिला आयोगाच्या वतीने पत्र दिले.या पत्रात अशोक खरात महिला अत्याचार प्रकरणाचा सखोल व वस्तुनिष्ठ तपास व्हावा तसेच या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करत या प्रकरणातील सत्यता बाहेर यावी व आरोपीवर कारवाई होण्याकरता आपल्या स्तरावरून निर्देश देण्याबाबत सांगितल्याची माहिती रुपाली चाकणकर यांनी दिली.

काय नेमकं प्रकरण? 

अशोक खरात (कॅप्टन) या आरोपीने तीन वर्षांपूर्वी त्या महिलेवर बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. घटना घडल्यानंतर ५८ तास उशीराने फिर्याद दाखल झाली. आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून, हे केवळ एका महिलेचे नव्हे तर अनेक महिलांच्या सुरक्षिततेचे प्रकरण असल्याचे म्हटले आहे. आरोपीने भय, लाच आणि दबाव टाकून महिलेला गप्प बसवण्याचा प्रयत्न केला होता.

आयोगाला विशेष अधिकार 

रुपाली चाकणकर यांच्या पत्रात म्हटले आहे की, महिलांना न्याय मिळावा म्हणून राज्य महिला आयोग कायद्याने आयोगाला विशेष अधिकार आहेत. या प्रकरणात आरोपीला पाठीशी घालणाऱ्या लोकांचीही चौकशी व्हावी. महिलेच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्याचे रक्षण करणे गरजेचे आहे. आयोगाने हे प्रकरण स्वतः हाताळण्याचा निर्णय घेतला आहे.

SIT ची स्थापना

आयोगाने स्पष्ट आदेश दिले की, नाशिक पोलिसांनी तातडीने विशेष तपास पथक (SIT) नेमावे. या पथकाने सखोल आणि पूर्णपणे निष्पक्ष चौकशी करावी. कोणत्याही राजकीय किंवा बाह्य दबावाला बळी पडता कामा नये. तपासात डिजिटल पुरावे (व्हिडिओ, फोटो) आढळल्यास आयटी कायद्यांतर्गत तातडीने कारवाई करावी.

कठोर कारवाईची मागणी 

महिलेच्या सुरक्षेसाठी तातडीने पोलिस संरक्षण द्यावे. तिला कोणतीही भीती वाटू नये. आरोपी जर डिजिटल पुराव्यांचा वापर करत असेल तर त्यावर कडक कारवाई करावी. तपास पूर्ण करून लवकरात लवकर चार्जशीट दाखल करावी, जेणेकरून न्यायालयात महिलेला लवकर न्याय मिळेल, असे चाकणकर यांनी म्हटले आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

