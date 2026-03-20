Ashok Kharat Case: 'मला कल्पना नाही', अशोक खरात प्रकरणी चाकणकरांची पहिली पोस्ट; पोलीस महासंचालकांना दिलं पत्र

Rupali Chakankar: महाराष्ट्रात सध्या गाजत असलेल्या कुकर्मा अशोक खरात प्रकरणात मोठी अपडेट समोर आली आहे. याप्रकरणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी रुपाली चाकरणकर यांना राज्य महिला आयोग प्रमुख पदाचा राजीनामा देण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान रुपाली चाकणकर यांनी पोलीस महासंचालकांना याप्रकरणी पत्र लिहिले आहे. राज्यभरात याप्रकरणाची चर्चा सुरु असताना रुपाली चाकणकर यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आली नव्हती. दरम्यान त्यांनी पोलीस कमिशनर यांना लिहिलेले पत्र समोर आले आहे.
आज मुंबई येथे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांची भेट घेत त्यांना राज्य महिला आयोगाच्या वतीने पत्र दिले.या पत्रात अशोक खरात महिला अत्याचार प्रकरणाचा सखोल व वस्तुनिष्ठ तपास व्हावा तसेच या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करत या प्रकरणातील सत्यता बाहेर यावी व आरोपीवर कारवाई होण्याकरता आपल्या स्तरावरून निर्देश देण्याबाबत सांगितल्याची माहिती रुपाली चाकणकर यांनी दिली.
अशोक खरात (कॅप्टन) या आरोपीने तीन वर्षांपूर्वी त्या महिलेवर बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. घटना घडल्यानंतर ५८ तास उशीराने फिर्याद दाखल झाली. आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून, हे केवळ एका महिलेचे नव्हे तर अनेक महिलांच्या सुरक्षिततेचे प्रकरण असल्याचे म्हटले आहे. आरोपीने भय, लाच आणि दबाव टाकून महिलेला गप्प बसवण्याचा प्रयत्न केला होता.
— Rupali Chakankar (@ChakankarSpeaks) March 20, 2026
रुपाली चाकणकर यांच्या पत्रात म्हटले आहे की, महिलांना न्याय मिळावा म्हणून राज्य महिला आयोग कायद्याने आयोगाला विशेष अधिकार आहेत. या प्रकरणात आरोपीला पाठीशी घालणाऱ्या लोकांचीही चौकशी व्हावी. महिलेच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्याचे रक्षण करणे गरजेचे आहे. आयोगाने हे प्रकरण स्वतः हाताळण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आयोगाने स्पष्ट आदेश दिले की, नाशिक पोलिसांनी तातडीने विशेष तपास पथक (SIT) नेमावे. या पथकाने सखोल आणि पूर्णपणे निष्पक्ष चौकशी करावी. कोणत्याही राजकीय किंवा बाह्य दबावाला बळी पडता कामा नये. तपासात डिजिटल पुरावे (व्हिडिओ, फोटो) आढळल्यास आयटी कायद्यांतर्गत तातडीने कारवाई करावी.
महिलेच्या सुरक्षेसाठी तातडीने पोलिस संरक्षण द्यावे. तिला कोणतीही भीती वाटू नये. आरोपी जर डिजिटल पुराव्यांचा वापर करत असेल तर त्यावर कडक कारवाई करावी. तपास पूर्ण करून लवकरात लवकर चार्जशीट दाखल करावी, जेणेकरून न्यायालयात महिलेला लवकर न्याय मिळेल, असे चाकणकर यांनी म्हटले आहे.