खुर्चीसाठी खरातच्या तंत्र-मंत्राची मदत? मुख्यमंत्री विरोधकांनी भोंदू बाबाची मदत घेतली?

Ashok Kharat Case Black Magic: अशोक खरातला अटक करण्यात आल्यानंतर नवीन खुलासे समोर येत असतानाच आता एक धक्कादायक दावा करण्यात आला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 26, 2026, 04:06 PM IST
मुख्यमंत्र्यांचा उल्लेख करत धक्कादायक दावा (प्रातिनिधिक फोटो)

Ashok Kharat Case Black Magic: बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचार प्रकरणामध्ये नाशिकमधील भोंदू बाबा अशोक खरातला अटक करण्यात आली आहे. नाशिकमधील कॅनडा कॉर्नर या बिझनेस पार्कमधील ऑफिसमधील कॅबिनमध्ये महिलांवर अत्याचार करणार अशोक खरात हा काळी जादू आणि जादूटोण्यासारखे प्रकार करायचा असेही आरोप केले जात आहेत. अनेक राजकीय नेत्यांचा गुरु असलेल्या खरात प्रकरणानंतर महाराष्ट्रात राजकीय वादळ निर्माण झालं आहे. या प्रकरणामध्ये खरातच्या निकटवर्तीय असलेल्या रुपाली चाकणकरांना राज्य महिला आयोगाचं अध्यक्षपदही सोडावं लागलं. चाकणकरांनी राजीनामा दिला असला तरी या प्रकरणामध्ये अन्य नेत्यांची विकेट जाईल असा दावा एका मोठ्या नेत्याने केला आहे. एवढेच नाही तर या नेत्याने खरात प्रकरणाचा थेट मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीशी संबंध असल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.

एका मंत्र्याची विकेट गेली की दुसरा टपूनच

खरात प्रकरणावरुन राज्यातील प्रमुख विरोधीपक्षांपैकी एक असलेल्या काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. रुपाली चाणकरांच्या राष्ट्रवादीचेच नेते नरहरी झिरवाळ यांचा आक्षेपार्ह व्हिडीओ व्हायरल झाल्याच्या प्रकरणावरुन मुद्दाम हा व्हिडीओ त्यांच्याच पक्षातील एका माजी मंत्र्‍याने समोर आणल्याचा दावा वडेट्टीवारांनी केला आहे. "जे नको आहे ते टार्गेट होत आहेत. प्रत्येकाला जागा रिकामी करून घ्यायची आहे. स्पर्धा खूप आहे. एका मंत्र्याची विकेट गेली की दुसरा टपूनच आहे. त्यामुळे दुसऱ्याची विकेट काढण्यासाठी तिसरा लाईनीत येत आहे अशामध्ये हे सर्व प्रकरण घड होत आहे," असं वडेट्टीवार म्हणाले आहेत. तसेच रुपाली चाकणकरांना पाय धुतल्याने पद सोडावं लागलं असलं तरी त्यापेक्षा भयानक कृत्य पेन ड्राइव्हमध्ये असल्याचं वडेट्टीवार म्हणालेत. "चाकणकरांनी पाय धुतले तर त्यांना आपण काढून टाकलं पण त्यापेक्षाही विचित्र अशा या क्लिप त्या पेन ड्राईव्हमध्ये आहेत.  सोयीचे जेवढे आहेत तेवढेच त्या पेनड्राईव्हमधून काढून सुरू केले आहेत. पण मोठ्या माशांना वाचवण्यासाठी हे पूर्णतः क्लिप समोर येत नाही," असा दावा वडेट्टीवारांनी केला आहे.

पेन ड्राईव्ह समोर आला तर...

"झिरवळांची जागा खाली करून घेण्यासाठी एक माजी मंत्री तयार आहे, अशी चर्चा सुरू आहे. जर पेन ड्राईव्ह समोर आला तर त्या ठिकाणी किमान तीन मंत्र्यांच्या विकेट पडतील अशा गंभीर स्वरूपाच्या आहेत त्यात व्हिडिओ क्लिप आहेत," असा दावा वडेट्टीवारांनी केला आहे. एवढ्यावरच न थांबता खरात प्रकरणाचा थेट मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीशी संबंध असल्याचं दावा काँग्रेसच्या या नेत्याने केला आहे.

मुख्यमंत्र्यांना विरोध करणाऱ्यांनी तंत्र-मंत्र करायचा प्रयत्न केला

"मी एवढेच सांगेन की खरात हा तंत्र-मंत्र करायचा. जो माणूस नको आहे त्याला खुर्चीवरुन बाजूला काढण्यासाठी बदला घेण्याच्या हेतूने काही मंडळी त्याच्याकडे जायची. तू आमचे हे काम करून दे असं सांगून त्याचा बंदोबस्त करायला सांगायची. मुख्यमंत्र्यांना विरोध करणाऱ्यांनी तंत्र-मंत्र करायचा प्रयत्न केला असेल," अशी शक्यता वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केली आहे. मात्र हे विधान करताना त्यांनी, "माझ्याकडे कुठेही अधिकृत माहिती नाही," असंही म्हटलं आहे.

आव्हाडांनीही केलाय असाच आरोप

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सभागृहात मुख्यमंत्र्यांसंदर्भात खरातच्या माध्यमातून जादूटोणा करण्यात आल्याचा आरोप केला. 'मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीला सुरुंग लावण्याचाही प्रयत्न' "अशोक खरातच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीला सुरुंग लावण्याचाही काहीजण प्रयत्न करत होते. अशोक खरात यांच्याकडे पूजा घाला म्हणून गेले होते. वेळ येईल तेव्हा नाव उघड करु. ही सगळी माहिती मुख्यमंत्र्यांना सहा महिन्यांपूर्वी मिळाली होती," असाही दावा त्यांनी केला आहे. 

खरातच्या नाशिकमधील ऑफिसवर आज फॉरेन्सिक विभागाने धाड टाकली असून तपास सुरु केला आहे. या प्रकरणात आता या धाडीतून कोणती माहिती समोर येते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

