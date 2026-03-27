Explained : अलौकिक ज्ञानाचा भ्रम, खरातच्या दोन टीम कसं काम करायच्या? कोल्ड- हॉट रीडिंग म्हणजे काय?

Ashok Kharat Case Explained : भोंदू अशोक खरातचं 'कॅनडा कॉलर' परिसरात असलेलं ओकस प्रॉपर्टी ऑफिस एसआयटीने केलं पुन्हा सील केलं असल्याची माहिती समोर आली. 26 मार्च रोजी खरातच्या कार्यालयाची झाडाझडती घेतल्यानंतर आता 27 मार्चलासुद्धा या कारवाईचा पुढील भार पार पडेल. दरम्यान, पहिल्या टप्प्यात खरातच्या याच ऑफिसमध्ये तब्बल दोन तीन तासांसाठी एसआयटीने झाडाझडती केली होती. नाशिक पोलीस गुन्हे शाखा आणि एसआयटीचं पथक फोकस प्रॉपर्टी येथे पुन्हा चौकशीसाठी दाखल झाले होते. सर्व पैलू आणि पुराव्यांनिशी खरात प्रकरणाची चौकशी आणि तपास सुरू असतानाच आता भोंदू अशोक खरातची नवीन मोडस ऑपरेंडी समोर आली आणि अनेकांच्याच पायाखालची जमीन सरकली.
विविध समस्या घेऊन त्यावर तोडगा मिळावा या भाबड्या अपेक्षेनं खरातकडे येमाऱ्या मंडळी / ग्राहकांची माहिती गोळा करण्यासाठी तो दोन स्वतंत्र टीमचा वापर करत होता. या टीमच्या मगतीनं रेफरन्सद्वारे, नातेवाईकांकडून माहिती संकलन केली जायची. भेटीच्या पहिल्या 5 मिनिटांत अचूक माहिती सांगून खरात लगेचच समोरच्या व्यक्तीचा विश्वास संपादन करत होता.
खरात ग्राहकांची माहिती मिळवण्यासाठी आणि त्यांचा विश्वास जिंकण्यासाठी कोल्ड रीडिंग आणि हॉट रीडिंग तंत्रांचा वापर करायचा. ही विशिष्ठ प्रकारची तंत्र असून, याच माध्यमातून त्यानं अनेकांना गंडा घातला. मानसशास्त्र आणि फेस रीडिंगचा त्यानं या फसवणुकीच्या षडयंत्रासाठी उपयोग केल्याचं तपासातून समोर आलं.
कोल्ड रीडिंग हे मानसशास्त्रीय, निरीक्षणात्मक तंत्रांचा एक संच आहे. जो एखाद्या व्यक्तीला तुम्ही कधीही भेटला नसलात तरी, तुम्ही त्यांना चांगले ओळखता असा विश्वास देण्यासाठी वापरला जातो. हे तंत्र देहबोली, कपडे आणि बोलण्याच्या पद्धतीचे विश्लेषण, तसेच जास्त शक्यता असलेले अंदाज आणि अस्पष्ट, स्तुतिपर विधाने (बार्नम स्टेटमेंट्स) यांवर अवलंबून असते, जी बहुतेक लोकांना वैयक्तिक वाटतात.
हॉट रीडिंग हे मानसशास्त्रज्ञ, मानसिक शक्ती असलेले किंवा माध्यमांद्वारे वापरले जाणारे एक फसवे तंत्र आहे, ज्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीबद्दलचे पूर्वसंशोधन किंवा माहितीचा उपयोग करून अलौकिक ज्ञानाचा भ्रम निर्माण केला जातो. कोल्ड रीडिंगच्या (सर्वसाधारण विधाने) विपरीत, हॉट रीडिंगमध्ये इंटरनेट शोध, गुप्तपणे ऐकणे किंवा माहिती भरण्याच्या फॉर्मद्वारे आधीच गोळा केलेल्या विशिष्ट वैयक्तिक तपशिलांचा समावेश असतो, ज्यामुळे ते वाचन अत्यंत विश्वसनीय वाटते.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून काही संदर्भांचा आढावा घेत देण्यात आलेल्या माहितीनुसार त्वरित संवाद साधणं, निरीक्षण शक्ती वाढवणं, प्रभावी समुपदेशन करणं अचूक अंदाज किंवा तर्क वर्तवणं यासाठी कोल्ड रीडिंगचा फायदा होतो. तर, वेळेची बचत, लागलीच विश्वास, संपादन, प्रभावी सादरीकरणात हॉट रीडिंगचा फायदा होतो. बऱ्याचदा भोंदूगिरी किंवा फसवणूक करण्यासाठी या तंत्रांचा वापर केला जातो, जे अनेकदा गुन्ह्यास पात्र ठरु शकतं.
खरात कशा पद्धतीनं त्याच्याकडे आलेल्यांची फसवणूक करत होता याचा खुलासा होत असतानाच त्याच्या धक्कादायक जबाबाबानं तपास यंत्रणांनाही धक्का दिला आहे. आपण महिलांसोबत केलेली कृती हा विधीचाच एक भाग आहे असा दावा या भोंदू खरातनं केल्याची सूत्रांची माहिती आहे. अंतर्मनाने आपला विश्वासघात केला. आपण, ज्यांचं भलं केलं तेच आपल्यावर उलटलं अशी प्रतिक्रिया त्यानं तपासादरम्यान दिली. मी कुणावरही जबरदस्ती केलेली नाही, असं सांगणाऱ्या खरातचा पोलीस कोठडीतदेखील मंत्रजप सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. इतकंच नव्हे तर, कायद्याचा दणका मिळूनही, 'यापुढे मी फक्त माझ्या मेंदूचेच ऐकणार' असं भोंदू बाबा बरळत असल्याचं म्हटलं जात आहे.
खरातच्या भोवती असणारा कायद्याचा फास आणखी घट्ट होत असतानाच आता तो ईडी आणि फॉरेक्सच्याही रडारवर असल्याची माहिती आहे. ज्यामुळं त्याच्या परदेश दौऱ्यांसह परदेशी चलन व्यवहारांचीही चौकशी होणार आहे.