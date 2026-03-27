Ashok Kharat : ‘ती’ शक्तिवर्धक औषधं घ्यायचा खरात? वैद्यकिय तपासणीतून आणखी काय समोर येणार?

Ashok Kharat Case : महिला अधिकारीसुद्धा खरातच्या जाळ्यात. अनेक उलगड्यांपैकी आणखी एका माहितीनं वळवल्या नजरा, शक्तिवर्धक औषधांमुळं दीड वर्षांपूर्वी खरातला काय झालं होतं?   

सायली पाटील | Updated: Mar 27, 2026, 12:37 PM IST
Ashok kharat case heavy viagra dosage for increasing sexual power nashik conman latest news

Ashok Kharat Case : अंकज्योतिष, भविष्यवाणी आणि तत्सम मार्गांनी नागरिकांची फसवणूक करणारा अशोक खरात सध्या पोलीस कोठडीत आहे. प्रचंड प्रमाणात पैसे लाटणाऱ्या आणि पूजाविधीच्या नावानं महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या भोंदू अशोक खरातभोवती अडचणींचा फास आणखी घट्ट आवळला जातोय. त्यातच आता या खरातवर त्याचीच काही तंत्र उलटल्याची धक्कादायक माहिती तपासातून समोर आली आहे.  

उत्तेजक औषधं घ्यायचा खरात! 

खरात प्रकरणामध्ये ज्या ओशनो जलची इतकी चर्चा होत आहे, त्याच ओशनो जलचा वापर खुदद् खरातही करत होता असं म्हटलं जात आहे. महिलांवर अत्याचार करणारा खरात शक्तिवर्धक औषधं घेत होता. त्यांचं अतिसेवनही करत होता. स्टॅमिना टिकविण्यासाठी तो ही औषधं घेत होता. सध्या सुरू असणाऱ्या तपासातून ही माहिती समोर आली असून, पुढंही काही महत्त्वाची वैद्यकीय माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे. 

हेसुद्धा वाचा : Ashok Kharat Case : अशोक खरातचा HIV रिपोर्ट समोर;  पूजाविधीच्या नावाखाली महिलांवर करायचा अत्याचार

खरातच्या जाळ्यात दोन महिला अधिकारी... 

खरातच्या या कारनाम्यांच्या जाळ्यात दोन मोठ्या महिला अधिकारी अडकल्याची माहिती आहे.  अनेकांना बाबाकडे नेल्याने या उच्चपदस्थ महिला अडचणीत आल्या. त्यापेकी एकीचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्याने शुक्रवारी तक्रार करण्याची शक्यता असून त्यांनी एस आय टी शी संपर्क साधल्याची माहिती आहे. 

हेसुद्धा वाचा : तांब्याची बाटली, प्लास्टिकचा 20 फुटी साफ अन् महागडी कस्तुरी...; 'कॅनडा कॉर्नर'च्या ऑफिसमधून धक्कादायक वस्तू जप्त

 

खरातच्या कार्यालयात सापडल्या आक्षेपार्ह गोष्टी... 

एसआयटीने केलेल्या खरातच्या कार्यालयातील दीड ते दोन तासांच्या झडतीतून तंत्र मंत्र करण्यासाठीच्या वस्तू जप्त केल्या आहेत. यामध्ये तांब्याची बाटली, गंडे, दोरे तसंच काही महिलांचे केस हाती लागले आहेत. महागड्या कस्तुरीच्या नावाने बोगस कस्तुरी बनवण्यासाठीचा कच्चा माल तसंच अत्तराच्या काही बाटल्यासुद्धा इथं सापडल्या. पूजा विधी आटोपल्यानंतरचं सॅनिटायझर सुद्धा जप्त करण्यात आलं आहे. यामध्ये पूजा विधीचे साहित्य, आर्थिक व्यवहारांची काही कागदपत्र, डिजिटल पुरावे असून एसआयटीने प्लास्टिकचा वीस फुटी सापसुद्धा जप्त केला आहे.

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

Ashok KharatAshok Kharat CaseAshok kharat hiv testAshok kharat hiv reportViagra

इतर बातम्या

सर्वसामान्यांना वीज कंपन्यांचा मोठा दिलासा; ऐन उन्हाळ्यात व...

