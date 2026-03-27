Ashok Kharat : ‘ती’ शक्तिवर्धक औषधं घ्यायचा खरात? वैद्यकिय तपासणीतून आणखी काय समोर येणार?

Ashok Kharat Case : अंकज्योतिष, भविष्यवाणी आणि तत्सम मार्गांनी नागरिकांची फसवणूक करणारा अशोक खरात सध्या पोलीस कोठडीत आहे. प्रचंड प्रमाणात पैसे लाटणाऱ्या आणि पूजाविधीच्या नावानं महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या भोंदू अशोक खरातभोवती अडचणींचा फास आणखी घट्ट आवळला जातोय. त्यातच आता या खरातवर त्याचीच काही तंत्र उलटल्याची धक्कादायक माहिती तपासातून समोर आली आहे.
खरात प्रकरणामध्ये ज्या ओशनो जलची इतकी चर्चा होत आहे, त्याच ओशनो जलचा वापर खुदद् खरातही करत होता असं म्हटलं जात आहे. महिलांवर अत्याचार करणारा खरात शक्तिवर्धक औषधं घेत होता. त्यांचं अतिसेवनही करत होता. स्टॅमिना टिकविण्यासाठी तो ही औषधं घेत होता. सध्या सुरू असणाऱ्या तपासातून ही माहिती समोर आली असून, पुढंही काही महत्त्वाची वैद्यकीय माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे.
खरातच्या या कारनाम्यांच्या जाळ्यात दोन मोठ्या महिला अधिकारी अडकल्याची माहिती आहे. अनेकांना बाबाकडे नेल्याने या उच्चपदस्थ महिला अडचणीत आल्या. त्यापेकी एकीचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्याने शुक्रवारी तक्रार करण्याची शक्यता असून त्यांनी एस आय टी शी संपर्क साधल्याची माहिती आहे.
एसआयटीने केलेल्या खरातच्या कार्यालयातील दीड ते दोन तासांच्या झडतीतून तंत्र मंत्र करण्यासाठीच्या वस्तू जप्त केल्या आहेत. यामध्ये तांब्याची बाटली, गंडे, दोरे तसंच काही महिलांचे केस हाती लागले आहेत. महागड्या कस्तुरीच्या नावाने बोगस कस्तुरी बनवण्यासाठीचा कच्चा माल तसंच अत्तराच्या काही बाटल्यासुद्धा इथं सापडल्या. पूजा विधी आटोपल्यानंतरचं सॅनिटायझर सुद्धा जप्त करण्यात आलं आहे. यामध्ये पूजा विधीचे साहित्य, आर्थिक व्यवहारांची काही कागदपत्र, डिजिटल पुरावे असून एसआयटीने प्लास्टिकचा वीस फुटी सापसुद्धा जप्त केला आहे.