Ashok Kharat : ‘ती’ शक्तिवर्धक औषधं खरातलाच पडली महागात; दीड वर्षांपूर्वी हालचालही झालेली कठीण

Ashok Kharat Case : महिला अधिकारीसुद्धा खरातच्या जाळ्यात. अनेक उलगड्यांपैकी आणखी एका माहितीनं वळवल्या नजरा, शक्तिवर्धक औषधांमुळं दीड वर्षांपूर्वी खरातला काय झालं होतं?   

Updated: Mar 27, 2026, 08:42 AM IST
Ashok Kharat : ‘ती’ शक्तिवर्धक औषधं खरातलाच पडली महागात; दीड वर्षांपूर्वी हालचालही झालेली कठीण

Ashok Kharat Case : अंकज्योतिष, भविष्यवाणी आणि तत्सम मार्गांनी नागरिकांची फसवणूक करणारा अशोक खरात सध्या पोलीस कोठडीत आहे. प्रचंड प्रमाणात पैसे लाटणाऱ्या आणि पूजाविधीच्या नावानं महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या भोंदू अशोक खरातभोवती अडचणींचा फास आणखी घट्ट आवळला जातोय. त्यातच आता या खरातवर त्याचीच काही तंत्र उलटल्याची धक्कादायक माहिती तपासातून समोर आली आहे.  

उत्तेजक औषधांनी केलेला खरातचा घात! 

ओशनो जल मुळे खरातला स्वतःलाच बसला होता फटका. शक्तिवर्धक औषधांमुळे दीड वर्षांपूर्वी खरातला अर्धांगवायूचा झटका आल्याची माहिती. उत्तेजक (शक्तिवर्धक) औषधांच्या अतिसेवनामुळे त्याची प्रकृती बिघडली होती इतकी. ज्यानंतर शहरातील खासगी रुग्णालयात त्याच्यावर उपचार करण्यात आले होते. डॉक्टर भक्ताने वेळीच उपचार करून त्याचा जीव वाचवला होता. आजही खरातच्या एका हाताची हालचाल मर्यादित असून, भुवईत बदल दिसून येत असल्याची माहिती मिळत आहे. स्टॅमिना टिकविण्यासाठी तो ही औषधं घेत होता. मात्र, सातत्याने औषध घेणं त्याच्याच जीवावर बेतलं होतं. सध्या सुरू असणाऱ्या तपासातून ही माहिती समोर आली असून, पुढंही काही महत्त्वाची वैद्यकीय माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे. 

खरातच्या जाळ्यात दोन महिला अधिकारी... 

खरातच्या या कारनाम्यांच्या जाळ्यात दोन मोठ्या महिला अधिकारी अडकल्याची माहिती आहे.  अनेकांना बाबाकडे नेल्याने या उच्चपदस्थ महिला अडचणीत आल्या. त्यापेकी एकीचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्याने शुक्रवारी तक्रार करण्याची शक्यता असून त्यांनी एस आय टी शी संपर्क साधल्याची माहिती आहे. 

खरातच्या कार्यालयात सापडल्या आक्षेपार्ह गोष्टी... 

एसआयटीने केलेल्या खरातच्या कार्यालयातील दीड ते दोन तासांच्या झडतीतून तंत्र मंत्र करण्यासाठीच्या वस्तू जप्त केल्या आहेत. यामध्ये तांब्याची बाटली, गंडे, दोरे तसंच काही महिलांचे केस हाती लागले आहेत. महागड्या कस्तुरीच्या नावाने बोगस कस्तुरी बनवण्यासाठीचा कच्चा माल तसंच अत्तराच्या काही बाटल्यासुद्धा इथं सापडल्या. पूजा विधी आटोपल्यानंतरचं सॅनिटायझर सुद्धा जप्त करण्यात आलं आहे. यामध्ये पूजा विधीचे साहित्य, आर्थिक व्यवहारांची काही कागदपत्र, डिजिटल पुरावे असून एसआयटीने प्लास्टिकचा वीस फुटी सापसुद्धा जप्त केला आहे.

