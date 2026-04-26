बेडवरच लघवी करायचा खरात, तांदूळ, समुद्रतला नाग अन्..; अश्लील Video समोर आणणारी व्यक्ती सापडली; मुंबईत..

Ashok Kharat Case Undercover Detective: अशोक खरात प्रकरणामधील व्हिडीओ समोर येण्यासंदर्भातील धक्कादायक तपशील आता समोर आला असून या प्रकरणामधील मुंबई कनेक्शनही पुढे आलंय. खरातचा पर्दाफाश कोणत्या पाच लोकांनी आणि कशाप्रकारे केला जाणून घ्या सविस्तर...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 26, 2026, 12:31 PM IST
खरात प्रकरणामधील रंजक खुलासा (फोटो एआयवरुन साभार)

Ashok Kharat Case Undercover Detective: आपल्यात ‘दैवी शक्ती’ असल्याचा दावा करणाऱ्या अशोक खरात या भोंदूने अवतार पूजा, गंडांतर योग आणि मृत्यूयोग यांच्या नावाखाली बँकिंग लोन कन्सल्टंट ललित प्रकाश पोफळे यांची तब्बल 8 कोटी 76 लाखांची फसवणूक केल्याचा गुन्हा सरकारवाडा पोलिसांनी दाखल केला आहे. या प्रकरणात फिर्यादीने चक्क गुप्तहेराप्रमाणे खरातच्या घरात स्वयंपाकी पाठवून त्याच्याकडून या भोंदूची माहिती मिळवली. एखाद्या चित्रपटाच्या कथानकाला शोभेल अशी ही घटना आहे.

खरातशी भेट कशी झाली?

मुंबईच्या वरळीतील ललित पोफळे यांनी खरातविरोधातील तक्रारीत म्हटले आहे की, ते सर्व प्रकारच्या प्रोजेक्ट्सना फायनान्स करून देण्याचे काम करतात. त्यासाठी विविध बँकांना भेटी द्याव्या लागतात. या व्यवसायानिमित्त त्यांची मुंबईतील आयडीबीआय बँकेचे अधिकारी अभय बोंगिरवार यांच्याशी ओळख झाली व त्यानंतर त्यांच्यात मैत्री झाली. बोंगिरवार यांनीच खरातबद्दल बरेच काही ऐकल्याचे सांगत त्याची भेट घेण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतर बोंगिरवार खरातच्या नाशिकमधील ओकस प्रॉपर्टी कार्यालयात घेऊन गेले व तेथे खरातची ओळख करून दिली. 

खरातवर विश्वास कसा बसला?

तेव्हा खरातने ललित पोफळेंना सांगितले की, त्याला स्वतःला समुद्रशास्त्र अवगत असून, सिद्धशक्ती प्राप्त आहेत. तसेच, अंकशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र आणि धार्मिक अनुष्ठानांच्या आधारे भाकित सांगता येते. त्या आधारावर त्याने मोठमोठ्या व्यावसायिकांना व अनेकांना त्यांच्या करिअरमध्ये लाभ मिळवून दिला आहे. तुम्हालाही माझ्या चमत्कारिक दैवी शक्तीच्या व अनुष्ठानांद्वारे व्यवसायात घवघवीत यश मिळवून देईल, असे प्रलोभन दिले. त्याला पोफळे बळी पडले व व्यवसायवाढीसाठी खरातच्या सांगण्याप्रमाणे विधी, अनुष्ठान करण्यासाठी सहमती दर्शवली. काही दिवसांनंतर खरातसोबत पोफळेंची पुन्हा भेट झाली. या भेटीत खरातने पोफळेंचा जन्म नाशिकला झाल्याचे सांगितले. नाशिक आपले जन्मगाव असल्याबाबत खरातला कुठलीही माहिती दिलेली नसतानाही त्याने दिव्यज्ञानाच्या आधारे हे ओळखले असे पोफळेंना वाटले.

खरातच्या घरी पाठवला गुप्तहेर

पोफळेंनी खरातबाबत खात्रीशीर गुप्त माहिती काढण्याचे ठरविले. त्यावेळी खरातला एका स्वयंपाक्याची आवश्यकता होती, असे पोफळेंच्या वाहनचालकाने सांगितले. एप्रिल-2024 मध्ये एकाला स्वयंपाकी आणि घरकाम करण्यास पाठवले. त्याचा पगार पोफळेच देणार होते. त्यामुळे खरातनेही त्याला स्वीकारले. चार-पाच महिने चांगले काम करून खरातचा विश्वास संपादन करण्याची सूचना पोफळेंनी स्वयंपाक्याला केली होती. एकदा त्याचा विश्वास संपादन झाल्यानंतर गुप्तपणे खरातच्या हालचाली जाणून घेण्याचे त्याला सूचित केले. त्यानंतर 5 जुलै 2024 रोजी पोफळे त्यांच्या वाहनचालकासह खरातसोबत तिरुअनंतपुरमला विमानाने गेले. खरातच्या सांगण्यावरून तेथे ताज हॉटेलमध्ये मुक्काम केला.

समुद्रकिनारी हातात तांदूळ, पाण्यातून येणार नाग अन्...

6 जुलै 2024 रोजी सायंकाळी पोफळे हे त्यांचा चालक व खरातसह समुद्रकिनारी गेले. तेथे खरातने सर्वांच्या हातात तांदूळ देत डोळे बंद करून गायत्री मंत्र म्हणण्यास सांगितले. पाच मिनिटांनी खरातने डोळे उघडण्यास सांगून समुद्राच्या पाण्यातून नाग येत आहे असे सांगितले. अंधारात समुद्राच्या पाण्यातून साप किंवा नागासदृश्य हालचाल दिसली. तेव्हा वडिलांचा मृत्यूयोग टाळण्यासाठी तुम्ही नागदेवतेला प्रार्थना करा, असे खरातने सांगितले. पूजेनंतर ‘आता तुझे वडिलांचे आयुष्य 15 वर्षांनी वाढले आहे,’ असे खरातने सांगितले. परंतु, दरवर्षी अवतार पूजा करणे, पैसे दान करणे व अन्नदान करणे आवश्यकच आहे असेही नमूद होते.

बेडवरच लघवी करतो

खरातच्या फार्महाऊसवर स्वयंपाक्याने त्याला पोफळेंनी सोपविलेले काम तर चांगले केलेच; पण इतरही घरकाम करून खरातचा विश्वास संपादन केला. काही दिवसांनंतर स्वयंपाक्याने खरातच्या अनैतिक कृत्यांबाबत पोफळेंना माहिती दिली. खरात फार्महाऊसवर वेगवेगळ्या मुली व महिला घेऊन येतो. येण्यापूर्वी फार्महाऊसचे कॅमेरे बंद करण्यास सांगतो. महिला व मुलींसमोरच रूममध्ये दारू पितो. त्या नशेत बेडवरच लघवी करतो, अशी माहिती स्वयंपाकी म्हणून आलेल्या गुप्तहेराने दिली.

खरात आणि स्वयंपाक्यामध्ये वाद

या माहितीमुळे पोफळेंना खरातचा खरा चेहरा कळला. दरम्यान, खरात स्वयंपाक्याकडे शंकेच्या नजरेने पाहू लागला. त्यामुळे त्यांच्यात वाद होऊ लागले. हा स्वयंपाकी जाणीवपूर्वक खरात आल्यावरही सीसीटीव्ही बंद करत नव्हता. या कॅमेरांच्या माध्यमातून खरात वेगवेगळ्या महिला व मुलींशी करत असलेले अश्लील चाळे स्वयंपाक्याने पाहिले होते. तसेच, मंदिरात येणाऱ्या लोकांना नकली सापाचा वापर करून त्याच्याकडील दैवी शक्तीने साप बोलावतो अशीही माहिती त्याने दिली. त्यामुळे खरातचा खरा चेहरा पोफळेंसमोर आला होता. हातचलाखी करून लोकांना चमत्कार व जादू केल्याचे सांगणे, नकली नाग त्याच्या सांगण्यावरून येतो असे भासवणे, अवतार पूजा करून जीवनदान देतो, अशा अनेक गोष्टी करून खरात स्वतःला दैवी शक्ती असलेला सिद्धपुरुष असल्याचे भासवून लोकांची फसवणूक करत होता. अशाप्रकारे लोकांच्या धार्मिक भावनांचा गैरफायदा घेत निरागस, कौटुंबिक, आर्थिक अडचणीतील, आजारी लोकांची दिशाभूल करून त्यांना कोट्यवधी रुपये देण्यास भाग पाडत होता, याची खात्री पोफळेंना पटली.

मुंबईमध्ये झाली बैठक

त्यानंतर खरातचे भक्त असलेले राजेंद्र जासूद, दिनेश परब हे पोफळेंच्या संपर्कात आले. त्यांनाही खरातचा खरा चेहरा माहिती झाला. त्याच कालावधीत खरातने ऑफिस बॉयच्या पत्नीवर अत्याचार केले असल्याचे समजले. खरातचे अनैतिक कृत्य उघड करून त्याला कायदेशीर शिक्षा कशी देता येईल याबाबत पोफळेंच्या मुंबईतील घरी राजेंद्र जासूद, दिनेश परब यांच्यासोबत अनेकवेळा बैठका झाल्या. एकदा पोफळेंना दिनेश परबने सांगितले की, ऑफिस बॉयने खरातच्या ऑफिसमध्ये स्पाय कॅमेरा लावलेला आहे. स्पाय कॅमेऱ्याच्या व्हिडिओमुळे खरातचे कारनामे पुढे येणार होते. त्यामुळे सर्वांचा ऑफिस बॉयला पाठिंबा होता. या सर्व घडामोडींमध्ये अशोक खरातच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी, त्याच्या संपर्कात राहण्यासाठी, त्याच्या मंदिराच्या कार्यक्रमात व इतर कार्यक्रमात जाणीवपूर्वक हजर राहण्याचे पोफळे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे ठरले होते. ठरल्याप्रमाणे खरातच्या ऑफिस बॉयने स्पाय कॅमेऱ्यामध्ये खरातचे सर्व अनैतिक कृत्यांचे चित्रण केले. कालांतराने ऑफिस बॉयकडून कॅमेरा घेऊन एकाने त्यातील व्हिडिओ शिर्डी पोलिसांना दिले.

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

