खरात प्रकरणात लेटर बॉम्ब! चाकणकरांवर अटकेची टांगती तलवार? केसरकर सहआरोपी? थेट CM पर्यंत गेलं प्रकरण

Ashok Kharat Case Letter: अशोक खरात प्रकरणामध्ये रोज नवे खुलासे होत असतानाच या प्रकरणासंदर्भात एक लेटर बॉम्ब पडला असून त्यामध्ये एक महत्त्वाची मागणी करण्यात आली आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 28, 2026, 12:58 PM IST
फडणवीसांसोबतच नाशिक पोलिसांनाही पत्र (प्रातिनिधिक फोटो)

Ashok Kharat Case Letter: नाशिकमधील भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरणी रूपाली चाकणकर, दीपक केसरकर यांची चौकशी होऊन सहआरोपी करण्याची मागणी उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाच्या उपनेत्या तसेच प्रवक्त्या सुषमा अंधारेंनी केली आहे. सुषमा अंधारे यांनी यासंदर्भातील एक पत्रच पोलीस अधीक्षक आणि नाशिकच्या पोलीस आयुक्तांना पाठवलं आहे. या पत्राची एक प्रत सुषमा अंधारेंनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवल्याचं म्हटलं आहे. तसेच हेच पत्र अंधारे यांनी एसआयटीलाही पाठवलं आहे. या पत्रात नेमकं काय म्हटलंय सुषमा अंधारे यांनी पाहूयात त्यांचं पत्र जसच्या तसं...

प्रति
माननिय पोलिस आयुक्त, नाशिक

विषय - भोंदू बाबा खरात प्रकरणी रूपाली चाकणकर, दीपक केसरकर यांची चौकशी होऊन सहआरोपी करणेबाबत...

महोदय
भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरणात रोज नवनवे धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. सामान्य नागरिक म्हणून आमच्यासाठी ही बाब दिलासादायक आहे की, या प्रकरणातील तपासाची गती उत्तम आहे. 

वरवर जरी हे प्रकरण महिला लैंगिक शोषण याबाबतचे वाटत असले तरी या संपूर्ण प्रकरणाची व्याप्ती मोठे दिसते.

यातील महत्त्वाची कडी म्हणजे शिवनिका ट्रस्टचे संचालक मंडळ यापैकी महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांचा सहभाग प्रथमदर्शनी संशयास्पद वाटतो. महिला आयोगाच्या सदस्या श्रीमती आशा मिरगे यांनी आणि इतर अनेक लोकांनी दिलेल्या माहितीनुसार श्रीमती चाकणकर यांच्या माध्यमातून महिला भोंदू खरात च्या संपर्कात येत असत. हे गंभीर आहे.

साधारण एक वर्षापूर्वी हे संपूर्ण प्रकरण एका पिडीत महिलेने उघड करायचा प्रयत्न केला तेव्हा त्या महिलेसह संबंधित पत्रकाराला दमदाटी केल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. केसरकर यांचे सुद्धा खरात यांच्याशी निकटचे संबंध होते हे स्पष्ट होत आहे अशा परिस्थितीत पद प्रतिष्ठेचा वापर करत सदरील व्यक्ती या सत्य दडवण्याचा प्रयत्न करू शकतात.
सबब यांना तात्काळ चौकशीच्या कक्षेत घ्यावे.

चाणकरांच्या महिला सहकाऱ्यानेही केली त्यांच्या अटकेची मागणी

केवळ सुषमा अंधारेच नाही तर रुपाली चाकणकरांच्या पक्षाच्या महिला नेत्या रुपाली पाटील ठोंबरे यांनी देखील चाकणकरांनी पक्षाचं महिला अध्यक्षपद सोडल्यानंतर त्यांच्या अटकेची मागणी केली आहे. "राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेञा पवार यांनी चाकणकर यांचा राजीनामा घेऊन आपणच पक्षाच्या सुप्रीमो असल्याचं दाखवून दिलं आहे. चाकणकर यांचा राजीनामा झाला असला तरी त्यांना सहआरोपी करून त्यांना नाशिक पोलिसांनी अटक करावी, या मागणीवर मी आजही ठाम आहे", असंही ठोंबरेंनी म्हटलं आहे.

एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी, "चाकणकर यांनी मला अब्रुनुकसानीची नोटीस पाठवली तरी त्याला मी घाबरत नाही, आमच्याकडे तसे ठाम पुरावे आहेत, म्हणूनच आम्ही बोलतोय. त्यामुळे अशा नोटीशीला अजिबात घाबरत नाही," असंही ठोंबरे म्हणाल्या.

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

