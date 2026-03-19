  एपस्टीन फाईलपेक्षाही महाराष्ट्रातल अशोक खरात प्रकरण गंभीर, संजय राऊतांचा गौप्यस्फोट; काय केली मागणी?

'एपस्टीन फाईलपेक्षाही महाराष्ट्रातल अशोक खरात प्रकरण गंभीर, संजय राऊतांचा गौप्यस्फोट; काय केली मागणी?

Sanjay Raut On Ashok Kharat Case: ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी याप्रकरणात मोठा गौप्यस्फोट केलाय. तसेच रुपाली चाकणकरांच्या राजीनाम्याची मागणीदेखील केलीय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 19, 2026, 01:52 PM IST
'एपस्टीन फाईलपेक्षाही महाराष्ट्रातल अशोक खरात प्रकरण गंभीर, संजय राऊतांचा गौप्यस्फोट; काय केली मागणी?
अशोक खरात

Sanjay Raut On Ashok Kharat Case: स्वत:ला ज्योतिष म्हणणाऱ्या भोंदू बाबा खरातचा भांडाफोड झालाय.अशोक खरातची काळी कृत्य उघ़ड झाल्य़ानंतर आता आणखी काही तक्रारदार महिला समोर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं श्रद्धेच्या आड महिलांचं शोषण करणाऱ्या अशोक खरातचे पाय आणखी खोलात जाण्याचा अंदाज वर्तवला जातोय. अशोक खरातला पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय. दरम्यान ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी याप्रकरणात मोठा गौप्यस्फोट केलाय. तसेच रुपाली चाकणकरांच्या राजीनाम्याची मागणीदेखील केलीय. काय म्हणाले संजय राऊत? सविस्तर जाणून घेऊया.

काय म्हणाले राऊत?

नवीन वर्ष मराठी माणसाचं आहे. आज अनेक ठिकाणी महाराष्ट्रात, दिल्लीत मराठी नववर्ष साजर करत आहेत.हा आनंद महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनात कायम रहावा. आज काही राजकीय बोलणार नाही.राजकारणी यांनी मनातील कटुता दूर ठेवून एकत्र येईल अस पहावं, असे राऊत म्हणाले. 

अशोख खरात कारनामे हा अत्यंत धक्कादायक प्रकार आहे. नाशिक जिल्ह्यातील ते राजकारण्याचे अध्यात्मिक गुरु आहेत.पोलिसांनी मुद्देमाल जप्त केलाय त्यात राजकीय, सामाजिक जीवनातील लोकांचे पुरावे जप्त केले. राज्यात अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा लागू आहे. अस असताना सरकारमधील पदावर बसलेले लोक तिथे गेले होते.महिला आयोग अध्यक्ष, मंत्री तिथे जाऊन पाद्यपुजन, पूजा, इतर विधी करत आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्री म्हणून अंधश्रध्दा निर्मूलन कायद्याच्या अनुषंगाने गुन्हे दाखल केले पाहिजेत. हे महिला आयोगाच काम आहे का? असा प्रश्न राऊतांनी उपस्थित केला. 

महिला आयोगाच्या अध्यक्षांना मुख्यमंत्री पदावर कस ठेवू शकतात? आधी त्यांना पदावरून दूर कराव. चौकशी समिती नेमून निकाल लागेपर्यंत यांना पदावरून दूर ठेवाव. सगळ्यात आधी महिला आयोगाच्या अध्यक्षांना पदावरून पायउतार केलं पाहिजे
अनेक मंत्री त्या बाबाला वाचवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत सत्तेतील लोक दबावाच राजकारण करत आहेत. मुख्यमंत्री यांनी अशा लोकांना बडतर्फ केलं पाहिजे, अशी मागणी राऊतांनी केली. 

महिला आयोगाच्या अध्यक्ष आहेत त्यांच्यावर अनेक वेका आरोप झाले आहेत. त्यांना कोण आणि का वाचवत आहे हा प्रश्न मला पडतो. त्या भोंदू बाबाने अनेक महिलांच शोषण केलं. त्या मराठी महिला आहेत ही माझी माहिती आहे. रुपाली चाकणकर मूर्ख आहेत आणि त्या खोटं बोलत आहेत. त्यांनी मिनिट भर देखील पदावर राहता कामा नये. मुख्यमंत्र्यांनी कान, डोळे बंद केल्याचा आरोपही राऊतांनी यावेळी केला.

राहुल गांधी यांनी एक गोष्ट मांडली आहे. त्यांनी सांगितलेली गोष्ट शिवसेना, राष्ट्रवादी सगळ्यांना लागू आहे. शेवटी जे आमच्या सोबत राहतात तेच आमचे आहेत एक दिवस एकनाथ शिंदे यांचं अमित शाह हेच यांचं ऑपरेशन टायगर करतील, असे राऊत म्हणाले. जमीन घोटाळ्यावरुन विखे यांचावर होणारे आरोप हा विषय अत्यंत गंभीर आहे.माझ्याकडे तो विषय आला होता. विजय वडेट्टीवार यांनी सभागृहात हा विषय मांडला. निलेश लंके आता त्यावर बोलत आहेत. अशोक चव्हाण यांच्याकडे कमीत कमी नीतिमत्ता तरी होती. आता तशी नीतिमत्ता काहीही राहिली नाहीये, असे राऊत म्हणाले.

अनिसने काय म्हटलंय?

बलात्कारी अशोक खरातबाबत अनेक तक्रारी येत होत्या. मात्र घाबरुन महिलांनी पोलिसांत तक्रार केली नसल्याचं, अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीनं सांगितलंय.खरात प्रकरणात पोलिसांनी दबावाला बळी पडू नये असं आवाहनही अंनिसनं केलंय.

राऊतांना प्रत्युत्तर

कॅप्टन खरात प्रकरणावरुन खासदार संजय राऊतांनी सत्ताधारी आणि राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकरांवर निशाणा साधलाय. चाकणकरांनी नैतिकतेच्या आधारे राजीनामा द्यावा अशी मागणी राऊतांनी केलीय. तसंच खरात प्रकरण एपस्टीन फाईलपेक्षा गंभीर असल्याचं राऊतांनी म्हटलंय. तर राऊतांनी पाटकर फाईल्स पाहाव्यात असा पलटवार भाजपचे प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी केलाय.. 

'महाराष्ट्राचा एपस्टिन?' अशोक खरातच्या अटकेची Inside Story,  पोलिसांनी अटकेसाठी आखला होता सिनेस्टाईल प्लान!

अशोक खरात कसा सापडला तावडीत?

स्वघोषित कॅप्टन अशोक खरातच्या मिरगावमधील फार्म हाऊसवर रात्री उशिरा क्राईम ब्रँच छापा टाकला. खरातच्या मिरगाव मधीलफार्म हाऊसमधून महत्त्वाचे दस्तावेज पोलिसांच्या हाती लागले. खरातच्या मालमत्ता आणि अन्य काही महत्त्वाचे कागदपत्र पोलिसांनी  ताब्यात घेतले.तर खरातच्या फॉर्म हाऊसमधून एक पिस्तूल देखील पोलिसांनी जप्त केलं. एक पिस्तूल आणि काही वापरलेले तर काही न वापरलेले काडतूस देखील पोलिसांना सापडल्याची माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली.  कॅप्टन अशोक खरातला पकडण्यासाठी पोलिसांनी आखला होता सिनेस्टाईल प्लॅन.नाशिक क्राईम ब्रांचने बलात्काराच्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी अशोक खरात उर्फ स्वयंघोषित कॅप्टनच्या कशा मुसक्या आवळल्या याची रंजक कहानी आता समोर आली आहे. स्वयघोषित कॅप्टनला पकडण्यासाठी नाशिक पोलिसांच्या गुन्ह शाखेच्या पथकाने मंगळवारी रात्री घरात चोर घुसल्याचा बनाव करत आरडाओरड केली आणि पोलीस पथक थेट खरातच्या घरात घुसले... बेडरूममध्ये खरात दिसताच त्याला बेड्या ठोकल्या.. अटक होणार असल्याची कुण कुण खरातला लागू नये म्हणून पोलीस पथकाने अत्यंत गोपनीय पद्धतीने ही कारवाई केली..

सुषमा अंधारेंकडून आरोप 

अशोक खरातच्या ट्रस्टवर चाकणकर सदस्य असल्याचा आरोप सुषमा अंधारेंकडून फेसबुक पोस्ट करत करण्यात आला.खरातला पाठीशी घालणा-या चाकणकरांना पदावर ठेवावं का? असा सवालही अंधारेंनी केलाय. तर रुपाली चाकणकरांनी मात्र हे आरोप फेटाळलेत.. खरातवरील आरोपांबाबत कल्पना नाही असं म्हणत आरोपांबाबत पोलीस चौकशी करतील असं चाकणरांनी म्हटलंय.

पाय धुतानाचा व्हिडीओ व्हायरल 

महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर एका व्हायरल व्हिडिओत कॅप्टन अशोक खरातचे पाय धुत असल्याचं पाहायला मिळतंय. अशोक खरात हा अनेक राजकीय नेत्यांचा स्वयंघोषित गुरु असल्याची माहिती समोर आली होती. शिवसेना UBTच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी रुपाली चाकणकरांवर आरोप केलेत. महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी असताना चाकणकर मिरगावच्या शिवनिका ट्रस्टवर विश्वस्त कशा आहेत असा सवाल त्यांनी उपस्थित केलाय.

लोकांवर दबाव आणण्यासाठी अध्यक्षपदाचा वापर 

रुपाली चाकणकर यांच्याकडं असलेल्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा अशोक खरातनं लोकांवर दबाव आणण्यासाठी वापर केल्याचा आरोपही त्यांनी केलाय. एका वृत्तपत्राला माफी मागायला भाग पाडल्याचंही सुषमा अंधारेंनी सांगितलंय.रुपाली चाकणकरांवर महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदावरुन हटवावं अशी मागणी सुषमा अंधारेंनी केलीय. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या रुपाली चाकणकरांना पदावरुन का दूर करत नाही असा सवालही त्यांनी केलाय.

रुपाली चाकणकरांचे स्पष्टीकरण 

शिवनिका संस्थान ट्रस्ट हे महादेव देवस्थानचे ट्रस्ट असून काहीवेळा तिथे सामाजिक कार्यक्रम साजरे होतात, त्यामुळे सामाजिक कामांच्या निमित्ताने आम्ही अनेकजण ट्रस्टच्या कामाशी जोडले गेले होतो.ज्यात समाजातील अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ती आहेत. कॅप्टन खरात यांच्या वैयक्तिक आयुष्य किंवा त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांबाबत मला कल्पना नाही. आता जे आरोप होत आहेत त्याबाबत पोलिस निष्पक्षपणे चौकशी करतील,पोलीस तपासावर माझा पूर्ण विश्वास आहे, असे राज्य महिला आयोगाच्या  अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी म्हटलंय. अशोक खरातमुळं अनेक जणांवर आरोप होऊ लागलेत. चाकणकरांनी आरोप फेटाळले असले तरीही एवढं करुन पुरेसं होणार नाही असं आता दिसू लागलंय.

