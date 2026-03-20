चाकणकरांना आता माफी नाही? सुनेत्रा पवार मोठा निर्णय घेणार? बड्या नेत्याच्या विधानाने चर्चांना उधाण

NCP Action Against Rupali Chakankar: राज्याच्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकरांविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून मोठी कारवाई होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. नाशिकमधील भोंदू भविष्यकार अशोक खरातला बुधवारी रात्री अटक करण्यात आली आहे. 35 वर्षीय महिलेच्या बलात्कार प्रकरणात अटक करण्यात आल्यानंतर खरातकडे सापडलेल्या पेनड्राइव्हमध्ये त्याचे 50 हून अधिक अश्लील आणि आक्षेपार्ह व्हिडीओ आढळून आले. खरात आपल्या कार्यालयामध्ये तंत्रमंत्राच्या नावाखाली महिलांवर कशापद्धतीने लैंगिक अत्याचार करायचा याचं चित्रण या व्हिडीओंमध्ये असल्याचं सांगण्यात आलं.
धक्कादायक बाब म्हणजे खरातला अटक झाल्यानंतर त्याचे अनेक राजकीय नेत्यांशी चांगले संबंध असल्याचं उघड झालं. त्यातही रुपाली चाणकरांसोबतचे खरताचे अनेक फोटो व्हायरल झाले. रुपाली चाकणकर या खरातचे पाय धुवून पदराने पाय पुसत असल्याचे व्हिडीओही समोर आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. असं असतानाच आता रुपाली चाकणकरांविरोधात स्वपक्षातून रुपाली ठोंबरेंनी आवाज उठवताना रुपाली चाकणकरांकडून महिला आयोगाचं अध्यक्षपद काढून घेण्याची मागणी करण्यात आली आहेत. विरोधकांकडूनही चाकणकरांना लक्ष्य केलं जात असतानाच आता पक्षही मोठ्या कारवाईच्या तयारीत असल्याची माहिती मिळत आहे.
नक्की वाचा >> महाराष्ट्राची खरी 'मर्दानी' करतेय खरातची चौकशी! 58 अश्लील Videos बद्दल पहिल्याच दिवशी विचारणारी अधिकारी कोण?
रुपाली चाकणकरांविरोधात रुपाली ठोंबरेंबरोबरच ठाकरेंच्या पक्षाच्या सुषमा अंधारे, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया आणि शरद पवारांच्या पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस प्रवक्ते सुनील माने यांनी धक्कादायक आरोप करताना तातडीने चाकणकरांविरोधात अटक केली जावी अशी मागणी केली आहे. अशातच पक्षाच्या मुख्य नेत्यांपैकी एक असलेल्या प्रफुल्ल पटेल यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना पहिली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. त्यांनी पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचा उल्लेख करत रुपाली चाकणकर अडकलेल्या अशोक खरात प्रकरणावर भाष्य केलं आहे.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासोबत चर्चा करुन योग्य निर्णय घेण्यात येणार आहे, असं प्रफुल्ल पटेल यांनी म्हटलं आहे. "रूपाली चाकणकर यांचे तीन व्हिडिओ समोर आले. यामध्ये अशोक खरात याला अटक केली आहे. आणखी तपास सुरू असून जे लोक सहभागी आहेत असा लोकांवर देखील कारवाई केला जाणार आहे," असं प्रफुल्ल पटेल यांनी स्पष्ट केलं आहे.
नक्की वाचा >> रुपाली चाकणकरांची एकूण संपत्ती किती? कसा कमवतात इतका पैसा? शिक्षण किती झालंय?
पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरेंना चाकणकरांसंदर्भातील प्रकरणावर पत्रकारांनी प्रश्न विचारला असता तटकरे संतापल्याचं दिसून आलं. त्यांनी मला हवं तेव्हा मी यावर बोलेन असं म्हणत थेट उत्तर देणं टाळलं. या प्रकरणावर अद्याप राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी थेट कोणतीही प्रतिक्रिया नोंदवलेली नाही.