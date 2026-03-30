Ashok Kharat Case:'मी महिला असल्याने...', रुपाली चाकणकरांनी दिलं चौकशीसाठी नाशिकला न जाण्याचं कारण

Rupali Chakankar On Ashok Kharat Case: भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरणात एसआयटीकडून चौकशीला हजर राहण्यास राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी आज दांडी दिली. त्यामुळे संपूर्ण प्रकरणात नवीन वाद निर्माण झाला आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी या घटनेवर तीव्र टीका केली असून, चाकणकर यांचे कारण फारच हास्यास्पद आणि छोटेखानी असल्याचे सांगितले. तसेच महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांच्या मौनावरही प्रश्न उपस्थित केला.
रुपाली चाकणकर या भोंदू अशोक खरात यांच्या शिवनिका ट्रस्टमध्ये सदस्य आहेत. त्यांच्यावर खरात यांच्या प्रकरणाला दडपण्यासाठी पोलिसांवर दबाव आणल्याचा आरोप आहे. प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर त्यांना राज्य महिला आयोगाच्या पदाचा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. आता या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या विशेष पथकाने (एसआयटी) त्यांना आज चौकशीसाठी नोटीस पाठवली होती. पण चाकणकर यांनी हजर राहण्याचे टाळले. यामुळे त्यांच्या मनात काही लपवायचे असावे, अशी शंका निर्माण झाल्याचे अंजली दमानिया यांनी म्हटले.
चाकणकर यांनी चौकशीसाठी येण्यास नकार देताना ‘मी महिला आहे आणि प्रवास करणे मला जड जाते’ असे कारण सांगितले. अंजली दमानिया यांनी हे कारण अतिशय विचित्र आणि क्षुल्लक असल्याचे म्हटले. त्या म्हणाल्या, “रुपाली चाकणकर यांना पूर्वी अनेकदा प्रवास करताना आम्ही पाहिले आहे. त्यांच्या भाषणांचे व्हिडिओ, समारंभात केक कापतानाचे व्हिडिओ आणि इतर कार्यक्रमांचे फोटो-व्हिडिओ उपलब्ध आहेत. आता अचानक महिला असल्याचे सांगून प्रवास टाळणे कुणालाही पटणारे नाही.”
चाकणकर यांना खरोखर काही लपवायचे नसते तर त्या नक्कीच एसआयटीसमोर हजर झाल्या असत्या. पण त्यांनी जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केल्याने त्यांचे हेतू संशयास्पद ठरतात, असे दमानिया म्हणाल्या. त्या म्हणाल्या, “एका महिलेच्या नावाने असे किरकोळ कारण देणे बुद्धिमत्तेला धरून नाही. पूर्वी त्या वारंवार कार्यक्रमांना जात होत्या, पण आता एकदम अडचण निर्माण झाली हे कुणाच्याही लक्षात येईल.”
एसआयटीने प्रथम नोटीस पाठवली आहे. चाकणकर आल्या नाहीत तर दुसरी नोटीस पाठवावी लागेल. त्यानंतर कोर्टाकडून परवानगी घेऊन जामीनपात्र वॉरंट काढता येते. जर तरीही आल्या नाहीत तर अजामीनपात्र वॉरंट काढून अटक करण्याची तरतूद कायद्यात आहे, असे दमानिया यांनी स्पष्ट केले. “कायद्याने सर्व पर्याय खुले आहेत. लवकरच त्यांना बुद्धी येईल आणि ते चौकशीला हजर होतील अशी आशा असल्याचेही” त्यांनी पुढे म्हटले.
अंजली दमानिया यांनी राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनाही थेट प्रश्न केला. त्या म्हणाल्या, “एक महिला व बालकल्याण मंत्री म्हणून एवढ्या गंभीर प्रकरणात तुमचे मौन का? अशोक खरात प्रकरणावर तुम्ही एक शब्दही बोलत नाही. ही जबाबदारी तुमची आहे, तरीही तुम्ही मौन बाळगून आहात.” यामुळे मंत्री तटकरे यांच्यावरही दबाव वाढलाय. संपूर्ण प्रकरणात महिला सुरक्षा आणि न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.