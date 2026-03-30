English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Rupali Chakankar On Ashok Kharat Case: रुपाली चाकणकर या भोंदू अशोक खरात यांच्या शिवनिका ट्रस्टमध्ये सदस्य आहेत. त्यांच्यावर खरात यांच्या प्रकरणाला दडपण्यासाठी पोलिसांवर दबाव आणल्याचा आरोप आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 30, 2026, 06:16 PM IST
Ashok Kharat Case:'मी महिला असल्याने...', रुपाली चाकणकरांनी दिलं चौकशीसाठी नाशिकला न जाण्याचं कारण
Rupali Chakankar On Ashok Kharat Case: भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरणात एसआयटीकडून चौकशीला हजर राहण्यास राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी आज दांडी दिली. त्यामुळे संपूर्ण प्रकरणात नवीन वाद निर्माण झाला आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी या घटनेवर तीव्र टीका केली असून, चाकणकर यांचे कारण फारच हास्यास्पद आणि छोटेखानी असल्याचे सांगितले. तसेच महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांच्या मौनावरही प्रश्न उपस्थित केला. 

Add Zee News as a Preferred Source

चौकशीला टाळाटाळ 

रुपाली चाकणकर या भोंदू अशोक खरात यांच्या शिवनिका ट्रस्टमध्ये सदस्य आहेत. त्यांच्यावर खरात यांच्या प्रकरणाला दडपण्यासाठी पोलिसांवर दबाव आणल्याचा आरोप आहे. प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर त्यांना राज्य महिला आयोगाच्या पदाचा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. आता या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या विशेष पथकाने (एसआयटी) त्यांना आज चौकशीसाठी नोटीस पाठवली होती. पण चाकणकर यांनी हजर राहण्याचे टाळले. यामुळे त्यांच्या मनात काही लपवायचे असावे, अशी शंका निर्माण झाल्याचे अंजली दमानिया यांनी म्हटले.

दिलेल्या कारणावर तीव्र टीका

चाकणकर यांनी चौकशीसाठी येण्यास नकार देताना ‘मी महिला आहे आणि प्रवास करणे मला जड जाते’ असे कारण सांगितले. अंजली दमानिया यांनी हे कारण अतिशय विचित्र आणि क्षुल्लक असल्याचे म्हटले. त्या म्हणाल्या, “रुपाली चाकणकर यांना पूर्वी अनेकदा प्रवास करताना आम्ही पाहिले आहे. त्यांच्या भाषणांचे व्हिडिओ, समारंभात केक कापतानाचे व्हिडिओ आणि इतर कार्यक्रमांचे फोटो-व्हिडिओ उपलब्ध आहेत. आता अचानक महिला असल्याचे सांगून प्रवास टाळणे कुणालाही पटणारे नाही.”

दमानियांचा आरोप 

चाकणकर यांना खरोखर काही लपवायचे नसते तर त्या नक्कीच एसआयटीसमोर हजर झाल्या असत्या. पण त्यांनी जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केल्याने त्यांचे हेतू संशयास्पद ठरतात, असे दमानिया म्हणाल्या. त्या म्हणाल्या, “एका महिलेच्या नावाने असे किरकोळ कारण देणे बुद्धिमत्तेला धरून नाही. पूर्वी त्या वारंवार कार्यक्रमांना जात होत्या, पण आता एकदम अडचण निर्माण झाली हे कुणाच्याही लक्षात येईल.”

कायद्याची प्रक्रिया  

एसआयटीने प्रथम नोटीस पाठवली आहे. चाकणकर आल्या नाहीत तर दुसरी नोटीस पाठवावी लागेल. त्यानंतर कोर्टाकडून परवानगी घेऊन जामीनपात्र वॉरंट काढता येते. जर तरीही आल्या नाहीत तर अजामीनपात्र वॉरंट काढून अटक करण्याची तरतूद कायद्यात आहे, असे दमानिया यांनी स्पष्ट केले. “कायद्याने सर्व पर्याय खुले आहेत. लवकरच त्यांना बुद्धी येईल आणि ते चौकशीला हजर होतील अशी आशा असल्याचेही” त्यांनी पुढे म्हटले. 

मंत्र्यांच्या मौनावर प्रश्न  

अंजली दमानिया यांनी राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनाही थेट प्रश्न केला. त्या म्हणाल्या, “एक महिला व बालकल्याण मंत्री म्हणून एवढ्या गंभीर प्रकरणात तुमचे मौन का? अशोक खरात प्रकरणावर तुम्ही एक शब्दही बोलत नाही. ही जबाबदारी तुमची आहे, तरीही तुम्ही मौन बाळगून आहात.” यामुळे मंत्री तटकरे यांच्यावरही दबाव वाढलाय. संपूर्ण प्रकरणात महिला सुरक्षा आणि न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

About the Author

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Ashok KharatAshok Kharat CaseRupali ChakankarRupali Chakankar on Ashok kharatरुपाली चाकणकर

