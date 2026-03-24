'खरात प्रकरणात मी पहिल्या...'; राजीनामा द्यावा लागलेल्या रुपाली चाकणकरांनी आता थेट Video च केला पोस्ट

Rupali Chakankar Frist Post After Women Commission Head Resignation: नाशिकचा भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरणामध्ये राज्याच्या महिला आयोगाचं अध्यक्षपद गमावल्यानंतर राष्ट्रवादीच्या नेत्या रुपाली चाकणकरांनी आपल्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरुन एक व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर त्यांनी पहिल्यांदाच सोशल मीडियावरुन पोस्ट केली आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या प्रवक्त्या सुषमा अंधारेंनी 20 मार्च रोजी पत्रकार परिषदेमध्ये रुपाली चाकणकरांनी 2024 मध्ये अशोक खरातच्या सांगण्यावरुन अघोरी विद्येचा भाग म्हणून आपली अनामिका कापून घेतली होती असा आरोप केला. अंधारेंनी त्यासंदर्भातील काही फोटोही दाखवले ज्यामध्ये चाकणकरांच्या अनामिकेला बॅण्डएड बांधण्यात आलं होतं. आता या आरोपांवर चाकणकरांनी उत्तर देणारा व्हिडीओ पोस्ट केला आहे.
चाकणकरांनी पोस्ट केलेल्या व्हिडीओमध्ये त्यांना ही जखम धायरीमधील एका गणेशोत्सव मंडळात आरतीसाठी जाताना झाल्याचं त्यावेळी उपस्थित असलेल्या स्थानिकांनी सांगितल्याचं पाहायला मिळत आहे. चाकणकरांनी त्यांच्या जखमेसंदर्भात सामान्यांच्या तोंडूनच घटनाक्रम ऐकवला आहे. "गेली 20-22 वर्ष सामाजिक, राजकीय क्षेत्रात काम करताना जसजसा प्रगतीचा आलेख वाढत गेला तशतशी चिखलफेक करणारी विकृती वाढत गेली. प्रत्येक वेळी संयमाने शांतपणाने टिका सहन केली, वैयक्तिक टिका करणे हे माझ्या रक्ताताच नाही. पण आता सगळ्या मर्यादा ओलांडून माझ्यासह कुटुंबाला जो त्रास दिला जातोय ते भयावह आहे. ज्यांनी हा आयुष्याचा प्रवास जवळून पाहिला, ते सर्व संपर्क करून आम्ही सोबत आहोत“ हे आवर्जून सांगतात. त्या सर्वांचे आभार. खरात प्रकरणात मी पहिल्या दिवशीच भूमिका स्पष्ट केली आहे. तपास निष्पक्षपणे व्हावा यासाठी आयोगाच्या अध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला व त्यानंतरही माझ्यावर केलेल्या आरोपांचे पुराव्यासह स्पष्टीकरण दिले आहे. सत्य समोर येईलच," असं चाकणकरांनी कॅप्शनमध्ये म्हटलं आहे.
विघ्नहर्ता गणेशोत्सव मित्रमंडळाचे माजी अध्यक्ष मयुर दुधाणे यांनी 9 सप्टेंबर 2024 रोजी गणपतीच्या आरतीसाठी आलेल्या रुपाली चाकणकरांचे बोट गाडीच्या दरवाजात अडकल्याचं सांगितलं. त्यानंतर बोटाला टिश्यू पेपर बांधून रुपाली चाकणकरांनी आरती केल्याचं मयुर यांनी सांगितलं. तसेच, जे काही झालं ते आमच्या समोर झाल्याने आम्हाला सत्य ठाऊक आहे. मात्र त्याच आरतीमधील फोटो चुकीच्या दाव्याने अंधश्रद्धा म्हणून हा प्रकार करण्यात आला अशा अर्थाने फिरवले जात असून हे पूर्णपणे चुकीचं असल्याचंही मयुर यांनी म्हटलं आहे.
तसेच या व्हिडीओमध्ये सचिन उत्तेकर यांनी 9 सप्टेंबर रोजी विघ्नहर्ता मित्रमंडळात आरतीच्या वेळेस रुपाली चाकणकर आल्या होत्या. त्यावेळेस त्यांच्या बोटाला दुखापत झाल्याने त्यांना प्रचंड वेदना होत असल्यानं त्यांचा चेहरा पडल्याचं दिसत होतं. त्यांचे डोळे पाणावले होते. मी आणि माझी पत्नी त्यांना घरी घेऊन गेलो. तेव्हा आमच्यासोबत आमच्या घरी बऱ्याच महिला कार्यकर्त्याही आल्या होत्या, अशी माहिती दिली. राज्यातील 36 जिल्हे फिरुन रुपालीताई रक्ताचं पाणी करत होत्या. मात्र त्यांच्यावर अघोरी कृत्यांसंदर्भात जे आरोप करण्यात आले. आम्ही धायरीकर या साऱ्याचा निषेध करत आहोत, असं सचिन उत्तेकर म्हणाले.
विशेष म्हणजे रुपाली चाकणकरांनी हा व्हिडीओ पोस्ट करताना त्याचं कमेंट सेक्शन बंद ठेवलं आहे. त्यामुळे कोणलाही या व्हिडीओखाली कमेंट सेक्शन दिसणार नाही आणि कमेंटही करता येणार नाही.