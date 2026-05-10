/अशोक खरात प्रकरणात चाकणकरांचा पाय खोलात? एसआयटीच्या अधिकाऱ्यांनी असे प्रश्न विचारले की...

अशोक खरात प्रकरणात रूपाली चाकणकरांची एसआयटीकडून साडेपाच तास चौकशी करण्यात आलीय. या चौकशीत एसआयटीच्या अधिका-यांनी रूपाली चाकणकरांवर प्रश्नांची सरबत्ती केलीय, तर दुसरीकडे सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानियांनी चौकशीचं स्वागत करत काही सवाल उपस्थित केले आहेत.
Ashok Kharat Case: अशोक खरात प्रकरणात एसआयटीनं रूपाली चाकणकरांची साडेपाच तास कसून चौकशी केली आहे. बहीण प्रतिभा चाकणकरांच्या चौकशीनंतर आता रूपाली चाकणकरांची देखील चौकशी करण्यात आली. तीन दिवसांपूर्वी SITनं चाकणकरांना नोटीस पाठवली होती, दरम्यान यानंतर रूपाली चाकणकर नाशकात चौकशीसाठी हजर झाल्यात, रूपाली चाकणकर या खरातच्या शिवनिका संस्थानच्या विश्वस्त होत्या, या प्रकरणात त्यांची SITकडून चौकशी करण्यात आली, चौकशीत एसआयटीच्या अधिका-यांनी चाकणकरांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली..
अशोक खरातसोबत पूजा करतानाचे रूपाली चाकणकरांचे फोटो समोर आले होते, या प्रकरणात अनेकांनी रूपाली चाकणकरांवर आरोप करत त्यांच्या चौकशीची मागणी केली होती, दरम्यान अखेर एसआयटीकडून खरात प्रकरणात रूपाली चाकणकरांची चौकशी करण्यात आली आहे. पोलिसांना तपासात पूर्णपणे सहकार्य करणार असल्याची माहिती रूपाली चाकणकर यांनी दिली.
हे देखील वाचा...
दरम्यान या चौकशीचं सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानियांनी स्वागत केलंय, तसंच चाकणकरांसोबत असलेल्या वकिलांवरूनही दमानियांनी काही सवाल केले आहेत, चौकशीसाठी वकिलांची गरज काय असा सवाल अंजली दमानिया यांनी केला.
वकिलांना बाहेर बसवून चाकणकरांची चौकशी करावी अशी मागणी देखील दमानिया यांनी केली. एकट्या रूपाली चाकणकरांची चौकशी
झाली तरंच खरं बाहेर येणार असं दमानिया म्हणाल्या.
रूपाली चाकणकरांच्या चौकशीवरून अंजली दमानिया यांनी सुनीलतटकरे यांच्यावरही निशाणा साधलाय. रूपाली चाकणकर यांची चौकशी होऊ नये यासाठी सुनील तटकरेंनी प्रयत्न केल्याचा आरोप दमानियांनी केला आहे.
अशोक खरातसोबत कधीपासून संपर्कात होते?
शिवनिका संस्थेवर विश्वस्त असतानातुम्हाला या सर्व प्रकाराची माहिती होती का?
अशोक खरातसोबत आर्थिक संबंध आहेत का?
अशोक खरातसोबतचे फोटो आणि व्हिडिओ कधीचे? आणि कोणत्या कार्यक्रमातील आहेत?
इतर राजकीय नेतेमंडळी कोणाच्या सांगण्यावरून मंदिरात येत होते?
शिवनिका संस्थानच्या माध्यमातून आर्थिक व्यवहार सुरू होते का?
खरातचे आर्थिक व्यवहार कोणकोणत्या बँक अकाऊंटमधून झाले आहेत?