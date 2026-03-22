अशोक खरातच्या व्हिडीओची कोटींमध्ये तडजोड, महाराष्ट्रातील ती महिला सामाजिक कार्यकर्ता कोण? रुपाली ठोंबरेंनी नावचं सांगितलं!

Rupali Thombre: सध्या खरातने केलेले पूजा विधी, अघोरी प्रक्रिया, त्याची पद्धत, कामाख्या मंदिरातील बळी पूजा, अनुभद्र पूजा आणि इतर पूजांबाबत त्याच्याकडून माहिती घेतली जात आहे. दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी याप्रकरणात खळबळजनक खुलासा केलाय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 22, 2026, 11:34 AM IST
Rupali Thombre:  भोंदू बाबा अशोक खरातची सात तास सलग चौकशी केल्यानंतर आता एसआयटीच्या प्रमुख तेजस्विनी सातपुते इतर लोकांकडे आपली चौकशी सुरू करणार आहेत... एका महिलेच्या तक्रारीसोबत अनेक महिलांच्या तक्रारी याव्यात यासाठी त्यांचा सातत्याने प्रयत्न आहे. प्रत्येक महिलेला दूरध्वनी करून तक्रार करण्याची विनंती केली जात आहे.सध्या खरातने केलेले पूजा विधी, अघोरी प्रक्रिया, त्याची पद्धत, कामाख्या मंदिरातील बळी पूजा, अनुभद्र पूजा आणि इतर पूजांबाबत त्याच्याकडून माहिती घेतली जात आहे. दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी याप्रकरणात खळबळजनक खुलासा केलाय.

'भोंदू बाबा अशोक खरातप्रकरणी रूपाली चाकणकर यांना सह आरोपी करा म्हणून मी थेट मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली आहे. सह आरोपी करून अटक केली तरच अनेक गोष्टी बाहेर येतील', असे रुपाली ठोंबरे म्हणाल्या. जर पोलिसांनी चाकणकर यांना सहआरोपी नाही केलं तर मात्र मी कोर्टात याचिका करणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. सगळ्या गोष्टी कायद्याने झाल्या तर अनेक गोष्टी बाहेर येतील, असेही त्यांनी सांगितले. 

नीरज जाधव आणि अजून एकजण भोंदू बाबाला ब्लॅकमेलिंग करत होता. त्यांचे काही महिलांना व्हिडिओ पाठवत होते. ते दोघे पुण्यातही आले होते. सामाजिक कार्यकर्त्या महिलेला भेटले. त्यांना व्हिडिओ दाखवले. पण तडजोड करून ते प्रकरण तिथे थांबले.ती महिला कोण हे दोन दिवसात सांगेन, असे रुपाली ठोंबरे यांनी सांगितले. पण यावेळी त्यांनी त्या महिलेचे नावदेखील स्पष्टपणे सांगितले. 

भोंदू बाबाला 2 जण ब्लॅकमेल करत होते. चाकणकर भोंदू बाबाच्या बाजूने बोलायला पुढे आल्या. त्यांनी पत्रकारांनाही धमकावलं. त्यातल्या 2 व्यक्ती पुण्यातील सामाजिक महिला कार्यकर्त्याकडे आले. त्यांना व्हिडीओ दाखवले. महिलांवर झालेल्या अन्यायाविरोधात आवाज उठवण्यासाठी त्यांना विनंती केली. न्याय मागण्यासाठी ते पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्त्याकडे आले होते. पण त्या सामाजिक कार्यकर्त्याने तडजोड गेली. ही तडजोड काही कोटींमध्ये झाली आणि ते प्रकरण तिथेच थांबले. पुण्यातील त्या सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.  त्याचवेळी गुन्हा दाखल झाला असता तर  अधिक महिलांचं शोषण थांबलं असतं. 

संगीता तिवारी यांनी तृप्ती देसाई यांच नाव घेतल्याची माहिती रुपाली ठोंबरेंना दिली. याला रुपाली ठोंबरे यांनी दुजोरा दिला. तृप्ती देसाई चळवळीतल्या आहेत. त्यांनी चाकणकरांसोबत तडजोड केली आणि पुरावे दाबले. चाकणकर या गुन्ह्यामध्ये दिसत आहेत. पत्रकारांना धमकावते, अत्याचारींना वाचवते, सामाजिक कार्यकर्त्यांशी तडजोड करते. त्यामुळे चाकणकरांवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी रुपाली ठोंबरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. 

महिलांचे शोषण करण्याचे मुक्त व्यासपीठ चाकणकरांनी भोंदू बाबाला दिले होते. तृप्ती देसाई आणि चाकणकर यांच्यातील तडजोड 1 ते 2 कोटींची आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे पुराव्यानिशी याची माहिती आहे. पोलीस महासंचालकाकडे राजीनामा देताना मुख्य आरोपी या चाकणकरच आहेत. त्यामुळे चाकणकर यांना तातडीने अटक करणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्र्यांनी 

तृप्ती देसाईंकडे कोणते व्हिडीओ आले होते? तडजोड कोणासोबत झाली? याची चौकशी झाली पाहिजे, असे रुपाली ठोंबरे म्हणाल्या.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे."

