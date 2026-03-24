S*x पॉवर वाढेल सांगून 9 लाख रुपये/किलो दराने खरात विकायचा मध; राजकारण्यांना कसं गंडवलं वाचाच

Ashok Kharat Case Shocking Details Turkey Honey: नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरातचे नवीन नवीन कारमाने चौकशी दरम्यान आणि तपासात समोर येत आहेत. अनेक महिलांचा लैंगिक छळ करणाऱ्या या भोंदू बाबाने लाखो रुपयांना अनेक भक्तांची फसवणूक केल्याचेही आता समोर आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे कामोत्तेजक आणि शक्तिवर्धक मध असल्याचं सांगत खरातने लाखो रुपयांची आर्थिक फसवणूक केल्याचं समोर आलं आहे. नेमकं तो करायचा काय आणि कोणती माहिती समोर आलीये जाणून घेऊयात...
भोंदूबाबा अशोक खरातचे आणखी काळे कारनामे चौकशीदरम्यान उघड झाले असून त्याने मधाच्या नावाने अनेकांना लाखोंचा चुना लावल्याचं समोर आलं आहे. तुर्की मधाच्या नावाखाली खरातकडून फसवणूक केली जायची. तुर्कीवरुन आणलेलं मध हे कामोत्तेजक म्हणजेच लैंगिक शक्ती वाढवण्यासाठी आणि शक्तिवर्धक असल्याचा दावा करून अनेक उद्योजक आणि राजकीय नेत्यांना महागड्या दराने खरातने या मधाची विक्री केल्याची माहिती समोर आली आहे. खरात एक किलो मधाची बाटली तब्बल 9 लाख रुपयांना विकायचा. लैंगिक समस्यांसंदर्भातील अडचणी घेऊन येणाऱ्यांना खरातकडून या मधाची विक्री केली जायची. या मधाला 'एल्विश हनी' असून त्याची विक्री करताना ते तुर्कीच्या समुद्रात खोल गुहेतून मिळत असल्याचा दावा करुन विक्री केली जायची. महागड्या दराने मध विक्री करून आलेली रक्कम त्याच्या ट्रस्टच्या नावे घेत ब्लॅक मनी व्हाईट केल्याचं तपासात समोर आल्याची माहिती समोर आली आहे.
खरातच्या कार्यालयातील पेन ड्राइव्हमध्ये आधी त्याचे महिलांसोबत अश्लील वर्तन करतानाचे 57 व्हिडीओ सापडले होते. नंतर त्यांची संख्या 100 असल्याचं समोर आलं. मात्र आता या ‘खरात फाईल्स’मध्ये 150 पेक्षा अधिक व्हिडिओ असल्याची माहिती समोर आली आहे. यापूर्वी 100 व्हिडिओ असल्याचं म्हटलं गेलं होतं. मात्रा आता आकडा वाढल्याने प्रकरण आणखी गंभीर, आक्षेपार्ह असल्याचं स्पष्ट होत आहे. संवेदनशील व्हिडिओंचा मोठा साठा यंत्रणांच्या हाती लागल्यानं पीडितांची संख्या वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सध्या एसआयटी आणि पोलिसांकडून व्हिडिओंची सखोल तपासणी सुरू असून त्या व्हिडिओंमधून मोठे खुलासे होण्याची शक्यता आहे.
अशोक खरातची सोमवारी एसआयटीकडून तब्बल दहा तास चौकशी करण्यात आली. एसआयटी प्रमुख तेजस्विनी सातपुते स्वतः ही चौकशी करत होत्या. अशोक खरातची पोलिस कोठडी आज संपणार आहे. अशोक खरातला आज दोन वाजेच्या सुमारास नाशिक सत्र न्यायालयात हजर केले जाणार आहे. अशोक खरातवर आता पर्यंत 6 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.