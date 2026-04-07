महिलांसोबत असं काय करायचा की त्या काहीही करायला व्हायच्या तयार? स्वत: खरातने 6 शब्दात दिलं उत्तर

Ashok Kharat Revealed Shocking Tricks: नाशिकमधील भोंदू बाबा अशोक खरातने धक्कादायक खुलासे तपासादरम्यान केले आहेत. महिलांना कशाप्रकारे गंडवलं? महिलांना कसं आर्षित केलं? महिलांना या गोष्टी करण्यासाठी कसा राजी करायचा? त्यांना गंडा घालण्यासाठी नेमक्या कोणत्या गोष्टी केल्या? यासारख्या प्रश्नांवर खरातने आपला सहा शब्दांचा खास मंत्रच विशेष तपास समितीला सांगितला आहे. खरातने शेकडो महिलांचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप असून तो कशाप्रकारे महिलांचं शोषण करायचा याचे त्याच्याच ऑफिसमधील सीसीटीव्ही फुटेजमधून समोर आलं. मात्र आता खरातनेच तो महिलांना कसं आपल्या जाळ्यात ओढायचा याहबद्दलची माहिती सांगितली आहे.
भोंदू खरातने पोलिसांसमोर आपल्या कृत्यासंदर्भात अत्यंत धक्कादायक खुलासे केले आहेत. महिलांना धमकावल्याची आणि हातचलाखीने आकर्षित करून त्यांचे शोषण करण्याची हिंमत कशी केली? असा अर्थाचा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर 'दुनिया झुकती है, बस झुकानेवाला चाहिए' असं एका ओळीत उत्तर खरातने दिलं आहे. म्हणजेच लोक मूर्ख बनतात त्यांना केवळ मूर्ख बनवणारा हवा, यात तत्वावर आपण काम करायचो असं खरातने पोलिसांना सांगितलं आहे. खरातने ही धक्कादायक कबुली पोलिस कोठडीत दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
ज्या गोष्टींना लोक चमत्कार किंवा वशीकरण समजतात, ती केवळ आपली हातचलाखी असल्याचेही खरातने पोलिसांसमोर मान्य केल्याचं सूत्रांनी सांगितलं आहे. खरातने पोलिस कोठडीत अनेक खुलासे केले आहेत. मात्र केलेल्या कृत्याचे समर्थन करताना कोणत्याही प्रकारचा पश्चात्ताप खरातने व्यक्त केला नाही. उलट, महिलांना आपल्या जाळ्यात ओढण्यासाठी वापरलेल्या 'ट्रिक्स'ला खरातने विज्ञानाचे नाव दिले आहे. मानसिक दबावाखाली आणून त्यांच्यावर खरातने वर्चस्व निर्माण केले. ज्या गोष्टींना लोक चमत्कार अथवा वशीकरण समजतात तेच हातचलाखीने केल्याचे खरातने मान्य केले आहे.
खरात आता तपासादरम्यान कबुलीत वारंवार विज्ञान युगाचा संदर्भ देत आहे. जे काही केले ते लोकांच्या मानसिकतेचा अभ्यास करून आणि विज्ञानातील काही क्लुप्त्या वापरून केल्याची कबुली खरातने दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
आज संध्याकाळी एसआयटीकडून खरात प्रकरणासंदर्भात पत्रकार परिषद घेतली जाणार आहे. अशोक खरात प्रकरणावर तपास करणाऱ्या एसआयटीच्या प्रमुख तेजस्विनी सातपुते सविस्तर माहिती देणार आहेत. या पत्रकार परिषदेत तेजस्वी सातपुते काय काय माहिती देतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नाशिकमधील महाराष्ट्र पोलीस अकॅडमीमध्ये पत्रकार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. ही पत्रकार परिषद आज सायंकाळी पाच वाजता पार पडणार आहे.