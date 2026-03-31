भोंदू बाबा अशोक खरात तुरुंगात, आता पत्नी कल्पनाही झाली फरार? शिर्डी पोलिसांचा शोध कुठपर्यंत?

अशोक खरातची पत्नी कल्पना खरात फरार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. शिर्डी पोलिसांत फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर कल्पना खरात फरार झाली आहे. खरातच्या पत्नीला अटक करण्यासाठी शिर्डी पोलीस कल्पना खरातच्या मागावर होते. कल्पना खरातच्या अटकेसाठी दोन पथकं नाशिक आणि पुण्याच्या दिशेनं रवाना झाले आहेत. अशोक खरात याची पत्नी कल्पना खरात हिला कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे एस आय टी चा पथक कल्पना खरात हिला अटक करण्यासाठी तृप्तमालाच्या राहत्या घरी दाखल झाले आहेत. यमहिला पथक दाखल झाल्यामुळे आता कधीही कल्पना खरातला अटक होऊ शकते अशी शक्यता वर्तवण्यात आलं आहे.
राज्यात सगळीकडे भोंदूबाबा अशोक खरात हे प्रकरण चांगलंच गाजत आहे. दररोज या प्रकरणी नवनवीन अपडेट, नवनवीन नावे समोर येत आहेत. असं असताना अशोक खरातच्या अडचणीत अधिक वाढ झाली आहे. अशोक खरातच्या पत्नी विरोधात कल्पना अशोक खरात विरोधात शिर्डी जमीन खरेदी फसवणूक प्रकरणात तपास यंत्रणांनी महत्त्वाची कारवाई केली आहे. या प्रकरणात अशोक खरात, पत्नी कल्पना खरात यांच्यासह एकूण पाच जणांवर फसवणूक आणि सावकारकी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
डॉक्टरांपाठोपाठ एक सोनोग्राफी सेंटर आणि मेडीकल स्टोअरही पोलीस यंत्रणेच्या रडारवर असल्याची सूत्रांची माहिती समोर आली आहे. सोनोग्राफी सेंटरमध्ये गर्भलिंग निदान चाचणी केली जात होती का ? असा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. एका विशिष्ट मेडीकल स्टोअर मधून गुंगी येणाऱ्या, वेदनाशामक आणि ईतर काही गोळ्या औषध खरेदी केली जात होती अशी सूत्रांची माहिती समोर आली आहे.
अशोक खरात त्याची पत्नी कल्पना खरात यासह पाच जणांवर फसवणुक आणि सावकारकी अधिनियमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपी अरविंद बावके आणि किरण सोनवणे यांना अटक केली आहे. राहाता न्यायालयासमोर हजर केले असताना दोन्ही आरोपींना तीन दिवस पोलिस कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणात मुख्य आरोपी अशोक खरात हा अगोदरच अटकेत , त्याची पत्नी कल्पना खरात यांना देखील पोलिस अटक करणार आहेत.