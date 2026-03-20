Exclusive: अशोक खरात सर्पदेवता जमिनीवर आणण्याचा करायचा दावा, मोटर ऑपरेटेड साप दाखवून गंडा

Ashok Kharat: महाराष्ट्रात सध्या बोगस बाबा अशोक खरात याच्या कारनाम्यांची चर्चा सुरु आहे. दिवसागणिक अशोक खरातचे अनेक कारनामे समोर येत आहेत. कथित ज्योतिष कॅप्टन अशोक खरात याच्या लैंगिक शोषण प्रकरणाची व्याप्ती आता आणखी वाढताना दिसतेय. त्यामुळं सध्या असलेल्या एक तक्रारदारापेक्षा अनेक तक्रारदार समोर येण्याची शक्यता आहे. पोलीस दलातील अतिशय विश्वासू सूत्रांच्या माहितीनुसार व्हिडिओंची संख्या खूप मोठी असल्याचं सांगण्यात येतंय. त्यामुळं या प्रकरणात आणखी काही तक्रारदार पोलिसांकडं धाव घेण्याची शक्यता आहे. कॅप्टन अशोक थोरातच्या लैंगिक शोषणाच्या कथा अंगावर शहारे आणणा-या आहेत. सिद्ध पूजेच्या नावाखाली अशोक खरात भाविकांची फसवणूक कशाप्रकारे करायचा? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
अशोक खरात सिद्ध पूजेच्या नावाखाली भाविकांची फसवणूक करायचा. सर्पदेवता जमिनीवर आणण्याचा दावा अशोक खरात करायचा. सर्पदेवतेशी संवाद साधतोय असे सांगून लाखो रुपये त्याने उकळले. मोटर ऑपरेटेड साप दाखवून गंडा घालायचा. ईशान्येश्वर मंदिरात सर्पसंवाद पूजा व्हायची.
आपण सिद्ध पूजा करतो असे सांगून तो लोकांची फसवणूक करत असे. आपण सर्पदेवता स्वर्गातून जमिनीवर आणू, असे तो सांगायचा. ईशानेश्वर मंदिरात तुम्हाला सिद्धपूजा करावी लागेल यासाठी लाखो कोटी रुपये घ्यायचा.
मी देवाला जमिनीवर आणू शकतो, असा दावा अशोक खरात करायचा. स्वर्गातून खुद्द सर्पदेवता येईल आणि तुमच्या प्रश्नाची उत्तरे होकारार्थी किंवा नकारार्थी देईल, असे तो सांगायचा. पण तो प्रत्यक्षात हा साप नसून ड्रोनमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या मोटर्सचा वापर करायचा. पण बाबा अशी वातावरणनिर्मिती करायचा की भाविकांना तो साप प्रत्यक्षात आलाय असे भासायचे. तिथल्या अंधारात लोकांना कळायचे नाही. साक्षात सर्पदेवता आलीय आणि आपल्यावर प्रसन्न झालीय, असे भाविकांना वाटायचे.
आता रिमोट ऑपरेटेड साप हादेखील तपासाचा विषय असणार आहे. विशेष म्हणजे बड्या हस्ती येथे यायची. यांची कामे व्हायची अशी श्रद्धा लोकांच्या मनात पसरायची. यातून आणखी भाविक अशोक खरातकडे आकर्षित व्हायचे, अशी माहिती समोर येतेय.