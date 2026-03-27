तांब्याची बाटली, प्लास्टिकचा 20 फुटी साफ अन् महागडी कस्तुरी...; 'कॅनडा कॉर्नर'च्या ऑफिसमधून धक्कादायक वस्तू जप्त

Ashok Kharat Case Nashik Crime News : नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात दररोज नवं नवे खुलासे होते आहे. अशोक खरात प्रकरणात SIT कडून जोरदार चौकशी सुरु आहे. गुरुवारी SIT आणि फॉरेन्सिक टीमकडून नाशिकमधील कॅनडा कॉर्नरच्या ऑफिसमध्ये झाडाझडती घेण्यात आली. या झाडाझडतीत SIT ला अनेक पुरावे हाती लागले आहेत. कॅनडा कॉर्नरवरील ओकस प्रॉपर्टी या ऑफिसमधील कॅबिनमध्ये अशोक खरात महिलांचं लैंगिक कृत्य करायचा, तिथे तंत्रविधीसंबंधीत अनेक गोष्टी सापडल्या आहेत.
SIT ने केलेल्या कार्यालयातील दीड ते दोन तास चाललेल्या झाडाझडतीत अनेक गोष्टी जप्त करण्यात आला. यामध्ये तांब्याची बाटली, गंडे - दोरे तसंच काही महिलांचे केस हाती लागले आहेत. महागडी कस्तुरीच्या नावाने बोगस कस्तुरी बनवण्यासाठीचे कच्चामाल तसंच अत्तराच्या काही बाटल्या सुद्धा मिळाल्या आहेत. पूजा विधी आटोपल्यानंतरच सॅनिटायझर सुद्धा जप्त करण्यात आला आहे. यामध्ये पूजा विधीचे साहित्य, आर्थिक व्यवहारांची काही कागदपत्र, डिजिटल पुरावे आणि एसआयटीने प्लास्टिकचा वीस फुटी साफ सुद्धा जप्त केला आहे.
SIT कडून अशोक खरातच्या प्रत्येक गोष्टीचा तपास घेतला जातोय. या प्रकरणात अनेक पीडित महिला समोर येत आहेत. तर काही उद्योजकही आपण कसे फसले गेलो याची व्यथा सांगत आहे. अशोक खरात नकली साप दाखवून उद्योजकांकडून पूजेच्या नावाखाली 2-3 कोटी उकळायचा. खरातचा मोबाईलही जप्त करण्यात आला असून त्यातून अनेक महत्त्वाचे पुरावे समोर येण्याची शक्यता आहे. भोंदूबाबा अशोक खरातविरोधात नाशिकमधील सरकार वाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आलाय.