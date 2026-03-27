तांब्याची बाटली, प्लास्टिकचा 20 फुटी साफ अन् महागडी कस्तुरी...; 'कॅनडा कॉर्नर'च्या ऑफिसमधून धक्कादायक वस्तू जप्त

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
Ashok Kharat Case Nashik Crime News : नाशिकमधील कॅनडा कॉर्नरच्या ऑफिसमधून SIT ला धक्कादायक पुरावे मिळाले आहेत. ज्या केबिनमध्ये अशोक खरात महिलांसोबत अश्लील चाळे करायचा तिथे महिलांचे केस हाती लागले आहेत.  

नेहा चौधरी | Updated: Mar 27, 2026, 09:13 AM IST
Ashok Kharat Case Nashik Crime News : नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात दररोज नवं नवे खुलासे होते आहे. अशोक खरात प्रकरणात SIT कडून जोरदार चौकशी सुरु आहे. गुरुवारी SIT आणि फॉरेन्सिक टीमकडून नाशिकमधील  कॅनडा कॉर्नरच्या ऑफिसमध्ये झाडाझडती घेण्यात आली. या झाडाझडतीत SIT ला अनेक पुरावे हाती लागले आहेत. कॅनडा कॉर्नरवरील ओकस प्रॉपर्टी या ऑफिसमधील कॅबिनमध्ये अशोक खरात महिलांचं लैंगिक कृत्य करायचा, तिथे तंत्रविधीसंबंधीत अनेक गोष्टी सापडल्या आहेत.  

Add Zee News as a Preferred Source

SIT ने केलेल्या कार्यालयातील दीड ते दोन तास चाललेल्या झाडाझडतीत अनेक गोष्टी जप्त करण्यात आला. यामध्ये तांब्याची बाटली, गंडे - दोरे तसंच काही महिलांचे केस हाती लागले आहेत. महागडी कस्तुरीच्या नावाने बोगस कस्तुरी बनवण्यासाठीचे कच्चामाल तसंच अत्तराच्या काही बाटल्या सुद्धा मिळाल्या आहेत. पूजा विधी आटोपल्यानंतरच सॅनिटायझर सुद्धा जप्त करण्यात आला आहे. यामध्ये पूजा विधीचे साहित्य, आर्थिक व्यवहारांची काही कागदपत्र, डिजिटल पुरावे आणि एसआयटीने प्लास्टिकचा वीस फुटी साफ सुद्धा जप्त केला आहे. 

 

SIT कडून अशोक खरातच्या प्रत्येक गोष्टीचा तपास घेतला जातोय. या प्रकरणात अनेक पीडित महिला समोर येत आहेत. तर काही उद्योजकही आपण कसे फसले गेलो याची व्यथा सांगत आहे. अशोक खरात नकली साप दाखवून उद्योजकांकडून पूजेच्या नावाखाली 2-3 कोटी उकळायचा. खरातचा मोबाईलही जप्त करण्यात आला असून त्यातून अनेक महत्त्वाचे पुरावे समोर येण्याची शक्यता आहे. भोंदूबाबा अशोक खरातविरोधात नाशिकमधील सरकार वाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आलाय. 

About the Author

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Ashok KharatAshok Kharat VideoAshok Kharat Casenashiknashik crime news

