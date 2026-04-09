Ashok Kharat News: अशोक खरताचे रोज नवे पराक्रम समोर येत असतानाच आता त्याच्या गुन्ह्यांबद्दलची माहिती शोधताना त्याने वयाच्या 20 व्या वर्षी म्हणजेच साधारणपणे 50 वर्षांपूर्वी केलेला गुन्हा उजेडात आला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 9, 2026, 10:25 AM IST
स्वत:च्याच नात्यातील महिलेला... खरातचं खतरनाक पाप उजेडात! गावकऱ्यांकडून बेदम मारहाण झाल्यानंतर...
पोलीस तपासात समोर आलं सत्य (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य एआय)

Ashok Kharat News: नाशिकमधील भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरणामध्ये रोज नवीन खुलासे होत असतानाच आता जवळपास 46 वर्षांपूर्वीची काळी कृत्यंही समोर आली आहेत. खरातच्या गुन्ह्यांचा इतिहास तपासून पाहताना पोलिसांना अगदी 1980 सालातील एक प्रकरण उजेडात आलं आहे.

नात्यातील महिलेला ओढलं जाळ्यात

खरातने वयाच्या 20 व्या वर्षी म्हणजेच 1980 मध्ये एका नातेवाईक महिलेचे लैंगिक शोषण केल्याच्या माहिती समोर आली आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षापासूनच खरातने आपल्या भोंदूंगिरीच्या माध्यमातून लोकांना आपल्या जाळ्यात ओढण्यास सुरुवात केल्याचं या प्रकरणावरुन समोर आलं आहे. याचदरम्यान त्याच्या एका दूरच्या नातेवाईक महिलेला मूल होत नसल्याचा फायदा घेऊन त्याने तिला जाळ्यात ओढल्याची चर्चा आहे. खरातचे हे दुष्कृत्य जेव्हा गावाला समजले, तेव्हा संतापाची लाट उसळली होती.

रातोरात गाव सोडलं अन्...

संतापलेल्या गावकऱ्यांनी खरातला चांगलाच चोप दिला होता. त्यामुळे तसेच पोलिसांच्या भीतीने खरातने एका रात्रीत गाव सोडले आणि तो फरार झाला. गाव सोडून पळालेला खरात तब्बल 15 वर्षे गायब होता. या प्रदीर्घ काळात तो कुठे होता? कोणाच्या आश्रयाला होता? आणि त्याने तिथेही असेच प्रकार केले का? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आता पोलिसांना याचा ही शोध घेणे गरजेचं आहे.

पत्रकाराला धमकावल्याप्रकरणी गुन्हा

भोंदू अशोक खरात याच्या विरोधात बुधवारी पुन्हा एक गुन्हा दाखल करण्यात आला. श्रीरामपूर पोलीस ठाण्यात भोंदू विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. स्थानिक पत्रकाराला धमकावण्याप्रकरणी हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. धमकावणे, खोटे गुन्हे दाखल करणे, अब्रू नुकसानीची नोटीस पाठवल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एक वर्षापूर्वी पत्रकार दत्तात्रय खेमनर यांनी स्थानिक वृत्तपत्रामध्ये बातमी छापली होती. पत्रकार संरक्षण कायद्यासह विविध कलमान्वये श्रीरामपूर पोलिसात भोंदू खरात आणि इतर दोघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती श्रीरामपूर शहर पोलीस दलातील पोलीस निरीक्षक नितीन देशमुख यांनी दिली. 

घरी पाठवायचा खोटे इन्कम टॅक्स अधिकारी

भोंदू अशोक खरातचा आणखी एक कारनामा समोर आला असून तो नकली इन्कम टॅक्स अधिकारी पाठवून पैसे उकळायचा. भक्त असलेले मोठे व्यावसायिक आणि उद्योजकांकडे खरात नकली अधिकारी पाठवायचा. तडजोडीच्या नावाखाली भक्तांकडूनच मोठी रक्कम उकळायचा खरातचा उद्योग आता उजेडात आला आहे. नकली इन्कमटॅक्स अधिकारी पाठवून खरातने स्वतःच्या अनेक भक्तांनाच गंडा घातल्याची सूत्रांची माहिती आहे. फसवणूक झालेले व्यावसायिक आणि उद्योजक तक्रार करण्यासाठी पुढे येणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

खरातला चारच मंत्र येतात

दरम्यान, भोंदू अशोक खरातला केवळ चारच मंत्र बोलता येत असल्याचे एसआयटीच्या चौकशीतून समोर आलं आहे. लोकांना भविष्य सांगण्यासाठी खरात जे काही पुटपुटायचा ते याच मंत्रांपैकी असायचं असं सांगितलं जात आहे. यामधूनही खरातचा भोंदूपणा समोर आला आहे. अशोक खरातला आज तिसऱ्या गुन्ह्यात नाशिक सत्र न्यायालयात हजर केले जाणार आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

