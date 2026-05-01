खंडणी प्रकरणात खरातचा पाय खोलात, न्यायालयानं सुनावली चार दिवसांची पोलीस कोठडी

 पुण्यातील एका बिल्डरला व्यवसायात भरभराट, अवतार पूजा आणि जादूटोण्याच्या भीतीचं आमिष दाखवत तब्बल चार ते पाच कोटी रुपयांची खंडणी वसूल केल्याचा गंभीर आरोप अशोक खरातवर करण्यात आला आहे. या नवव्या गुन्ह्यात आज न्यायालयानं खरातला चार दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली. 

पूजा पवार | Updated: May 1, 2026, 10:53 PM IST
खंडणी प्रकरणात खरातचा पाय खोलात, न्यायालयानं सुनावली चार दिवसांची पोलीस कोठडी
Photo Credit - Social Media

Ashok Kharat : अशोक खरातविरोधातील तपास आता आणखी वेगानं पुढे सरकताना दिसतोय. पुण्यातील एका बिल्डरला व्यवसायात भरभराट, अवतार पूजा आणि जादूटोण्याच्या भीतीचं आमिष दाखवत तब्बल चार ते पाच कोटी रुपयांची खंडणी वसूल केल्याचा गंभीर आरोप अशोक खरातवर करण्यात आला आहे. या नवव्या गुन्ह्यात आज न्यायालयानं खरातला चार दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली. 

महिलांच्या लैंगिक शोषणासह भोंदू अशोक खरातवर अनेक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत, दरम्यान आता एका व्यावसायिकाची कोट्यवधी रूपयाला फसवणूक केल्याचं समोर आलं आहे. पुण्यातील लॉजिस्टिक्स व्यवसायिक राजेंद्र जासूद यांना व्यवसायात परदेशात यश मिळवून देण्याचं आमिष दाखवत "तू अवतार पूजा केली नाहीस तर तुझा मृत्यू होईल "नागदेवतेच्या शापाने सर्वनाश होईल, अशा धमक्या देत त्याच्याकडून पैसे उकळल्याचा आरोप खरातवर आहे.

काय आहेत खरातवरचे आरोप?

मिरगावमध्ये फार्महाऊस बांधण्यासाठी 1 कोटी 11 लाख रूपये उकळले आहेत. तूर्कस्तानातून नकारात्मकऊर्जा शोषून घेणारं फर्निचर आणण्यास सांगितलं. 
फर्निचरसाठी 90 लाख रूपये खर्च करण्यास भाग पाडलं, पुण्याच्या टिंबर मार्केटमधून 29 लाखांचं सागवानी लाकूड खरेदी करायला सांगितलं. अवतार पूजेच्या नावाखाली 21 देशांची भ्रमंती केली, त्या देशातील माती, वैद्यकीय उपचार, विशेष पूजेच्या नावाखाली कोट्यवधी रूपये उकळले. 

या प्रकरणात एसआयटीने न्यायालयात खरातच्या पाच दिवसांच्या पोलीस कोठडीची मागणी केली होती. आरोपी आणि फिर्यादीला समोरासमोर बसवून चौकशीची करायची आहे, त्यामुळे खरातला पोलीस कोठडी द्यावी अशी मागणी केली, दरम्यान दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयानं खरातला चार दिवसांची पोलीस कोठडी दिली.

फिर्यादीला जगभरात लॉजीस्टिक व्यावसाय सुरू करायचा होता, हा व्यवसाय करण्यासाठी अवतारी पूजा करावी लागेल असं खरातनं सांगितल्याचं तपास अधिका-यांनी कोर्टात सांगितलं. अवतारी पूजा करण्यासाठी इशानेश्वर मंदिरात बोलावलं, नकली साप दाखवला, अवतार पूजेसाठी 21 देशात जावं लागेल असं सांगितलं. 21 देशात न गेल्यास नाग येऊन दंश करेल आणि त्यात मृत्यू होईल असं सांगितलं. गुरूसेवा आणि हाताच्या आजाराचं कारण देत 4 वेळा खरातनं परदेशवारी केली. 3 देशांमध्ये फिरण्यासाठी एकत्रित खर्च केल्याचं जासूदनं त्याच्या जामीन अर्जासाठी दिलेल्या माहितीत सांगितलं. परदेशात फिरण्यासाठी खरातनं 1 कोटी 11 लाख रूपये खात्यावर घेतले, एक महागडी कार देखील फिर्यादीकडून खरातनं घेतल्याचा तपास अधिका-यांचा युक्तिवाद फिर्यादीनं खरातला जे काही दिलं ते गिफ्ट म्हणून दिलं होतं, असा युक्तिवाद खरातच्या वकिलांनी केला. परिस शक्ती प्राप्त झाल्यावर तुझी भरभराट होईल असं सांगून फिर्यादीची फसवणूक केली, असा युक्तिवाद तपास अधिका-यांचा होता. 

4 महिन्यानंतर जासूदला का वाटलं की माझी फसवणूक झाली?

भोंदूगिरी, जादूटोणा, मृत्यूची भीती आणि अवतार पूजेच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची खंडणी वसूल केल्याचा आरोप असलेल्या अशोक खरातसाठी पुढचे चार दिवस अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. कारण एसआयटी आता या संपूर्ण प्रकरणातील पैशांचा प्रवाह, विदेश दौऱ्यांमागचं सत्य आणि तथाकथित पूजांच्या नावाखाली नेमका कोणता खेळ रचला गेला होता याचा सखोल तपास करणार आहे. 

इतर बातम्या

'मराठीसाठी आग्रही, मारहाण मान्य नाही'; महाराष्ट्र...

महाराष्ट्र बातम्या