'तुम्ही घोर अपराध केलाय,तुमच्यावर कोप होईल', अटक केल्यानंतरही भोंदू बाबा अशोक खरातची पहिली प्रतिक्रिया समोर!

Ashok Kharat: सिन्नर तालुक्यातील भोंदू अशोक खरात याचा माज अटक केल्यानंतरही कायम राहिला. अटक केल्यानंतर खरात याला पोलिसी खाक्याचा अनुभव मिळाल्यावर तो डाफरला. अशोक खरातने भोंदुगिरीच्या नावाखाली अनेक महिलांचे लैंगिक शोषण केले. याचे व्हिडीओ समोर आल्यानंतर राज्यभरातून संतापाची लाट उसळली. पोलिसांनी भोंदू बाबाला ताब्यात घेतलंय. दरम्यान या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनीदेखील राजीनामा दिलाय. इतक्या घडामोडी घडल्या असतानाही बाबाचा माज कायम असल्याचे दिसून आले आहे. काय घडलंय नेमकं? काय म्हणाला भोंदू बाबा? सविस्तर जाणून घेऊया.
मिरगावातील ग्रामस्थांनी अशोक खरातवर गंभर आरोप केलेत.. मिरगावात मंदिर बांधल्यानंतर खरातनं एका शेतक-याची वहिवाट बंद केली.. मंदिराला कंपाऊंड घालताना खरानं दमदाटी केली. तसंच रस्ता बंद करुन टाकल्याचा आरोप इथल्या एका ग्रामस्थानं केलाय. त्यामुळे राहतं घऱ सोडून गेल्या आठ महिन्यांपासून पत्र्याच्या खोलीत राहावं लागत असल्याचा आरोप या ग्रामस्थानं केलाय..
शेकडो महिलांचा लैंगिक छळ केल्याचा आरोप असलेल्या नाशिकचा भोंदूबाबा अशोक खरातमुळे रुपाली चाकणकर चांगल्याच अडचणीत आल्या आहेत.अशोक खरातसोबत व्हायरल झालेल्या फोटो आणि व्हिडीओमुळे चाकणकरांना राजीनामा द्यायची वेळ आली आहे. या प्रकरणात दबाव वाढल्यानंतर रुपाली चाकणकर यांनी महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे.राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांच्याकडे त्यांनी राजीनामा सादर केला.दरम्यान आता त्यांना राष्ट्रवादीच्या महिला प्रदेशाध्यक्षपदाचाही राजीनामा द्यावा लागणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे हेच रुपाली चाकणकर यांना इतके दिवस पक्षात पाठिशी घालत होते, असा गंभीर आरोप राष्ट्रवादीच्या नेत्या रुपाली ठोंबरे यांनी केलाय.तसंच आता त्यांचा महिला आयोगाचा राजीनामा घेतलाच हे तर महिला प्रदेशाध्यक्ष पदावरून त्यांनी दूर करावं, अशी मागणी मी ऑलरेडी सुनेञा पवार यांच्याकडे केलीय, असंही रुपाली ठोंबरे म्हणाल्यात.
रुपाली चाकणकरांपाठोपाठ तटकरे यांचीही अनामिका कापल्याचेच फोटो कसे समोर येतात? अशी शंका त्यांनी उपस्थित केलीय. त्यांनी देवगिरी आणि सहयोग या अजित पवार यांच्या निवास स्थाना बाहेरील उतारे हे या भोंदू खरातच्या सांगण्यावरून तर ठेवले गेले नव्हते ना, अशी शंका उपस्थित करत चाकणकर आणि खरातचे सीडीआर तपासण्याची मागणीही रुपाली ठोंबरे यांनी केलीय. चाकणकर यांच्या रुपाने पहिली विकेट पडली असून आगे आगे देखो होता है क्या? असं सूचक विधान करून ठोंबरे यांनी अजित पवार यांच्या पश्चातही राष्ट्रवादीत सर्व काही आलबेल नसल्याचेच सुचवलेय.
रुपाली चाकणकरांनी आम्हाला नोटीस पाठवण्याचा विचार सोडून आपल्या डोक्यावर अटकेची तलवार आहे त्याचा विचार करावा.असा टोला सुषमा अंधारे यांनी लगावलाय...सोबतच राजीनाम्यानंतर चाकणकरांनी दिलेलं स्पष्टीकरण हे केविलवाणी धडपड होती असा टोलाही त्यांना लगावलाय.दरम्यान काल राजीनाम्यानंतर बोलताना अनामिका कापल्याचे आरोप खोटे असून अंधारेंना नोटीस पाठवणार असल्याचं चाकणकरांनी म्हटलं होतं.त्याला अंधारेंनी उत्तर दिलंय.
तुम्ही घोर अपराध केला असून तुमच्यावर कोप होईल, अशी धमकी अशोक खरात पोलिसांना दिल्याचे उघड झाले आहे. भोंदू अशोक खरातच्या काळ्या कृत्यांची कुणकुण स्थानिक गुन्हे शाखेला लागली होती. याचदरम्यान त्याची एक चित्रफीत समाजमाध्यमांत आली. खरातच्या अत्याचाराला बळी पडलेल्या एका स्थानिक महिलेने सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्यावर पोलिसांनी खरातविरुध्द गुन्हा दाखल केला.