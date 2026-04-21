जगदंबा पतसंस्थेत खरातची बनावट खाती, नेमकं काय आहे हा प्रकार?

योगेश खरे झी २४ तास नाशिक : नाशिकचा कथित आध्यात्मिक गुरु आणि भोंदू बाबा अशोक खरात याच्या अडचणीत आता मोठी वाढ झाली आहे. सिन्नरमध्ये खरातच्या विरोधात फसवणुकीचा एक गंभीर गुन्हा दाखल झाला आहे. हा गुन्हा नेमका कोणता प्रकरणात दाखल झाला आहे.
भक्तीचा बाजार मांडून जनतेला लुटणाऱ्या अशोक खरातचा आणखी एक कारनामा समोर आला आहे. नाशिकच्या सिन्नर पोलीस स्टेशनमध्ये अशोक खरातसह जगदंबा ग्रामीण बिगर शेती पतसंस्थेच्या संचालक मंडळावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कारण खरातनं समात पतसंस्थेप्रमाणे जगदंबा पतसंस्थेमध्येही अनेक बनावटी खाती उघडल्याचं समोर आलं आहे.
समता पतसंस्थेतही अशोक खरातनं खाती उघडवून कोट्यवधी रूपयांचा व्यवहार केल्याचं समोर आलं होतं, त्यामुळे समता पतसंस्थेप्रमाणे खरात हा जगदंबा पतसंस्थेतही काळा पैसा पांढरा करत होता का? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. समता पतसंस्थेमध्ये रूपाली चाकणकरांची बहीण प्रतिभा चाकणकरांच्या नावानंही खातं उघडल्याचं समोर आलं होतं. दरम्यान या प्रकरणात त्यांची देखील चौकशी करण्यात आली होती, त्याचप्रमाणे जगदंबा पतसंस्थेतील खातेदारांचीही पोलिसांकडून चौकशी करण्यात आली आहे.
दरम्यान यानंतर आता संचालक मंडळावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कधी आध्यात्मिक प्रवचनं तर कधी चमत्काराचे दावे करणाऱ्या खरातचे आता आर्थिक धागेदोरे समोर येत आहेत. 32 बनावट खात्यांच्या या गुंतागुंतीच्या जाळ्यात पोलीस आता किती खोलवर जातात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.