Ashok Kharat: महिलांवरील अत्याचाराशिवाय भोंदूबाबानं शेतकऱ्यांनाही लुबाडलं; पीडित शेतकऱ्यांचे खळबळजनक आरोप

Ashok Kharat: नाशिकसह राज्यभर खळबळ उवडणाऱ्या अशोक खरात प्रकरणात मोठी अपडेट समोर आली आहे. विकृत खरातनं  कोट्याधीश असूनही गरिब शेतकऱ्यांना फसवल्याचं समोर आले आहे.

प्रिती वेद | Updated: Mar 21, 2026, 10:34 AM IST
(photo Credit- Social Media)

Ashok Kharat Case Update: नाशिकमधील भोंदूबाबा प्रकरणातील आरोपी ‘अशोक खरात’ उर्फ ‘कॅप्टन’ याचे कारनामे आता जिल्ह्याबाहेरही समोर येऊ लागले आहेत. महिलांवरील अत्याचाराच्या आरोपांनंतर त्याच्याविरोधात नवनवे खुलासे होत आहेत. दरम्यान, शिर्डी परिसरातील एका शेतकऱ्याने केलेला गंभीर आरोप सध्या गंभीर रुप घेत आहेत. जमिनीच्या व्यवहारातून फसवणूक आणि दमदाटी केल्याचा दावा समोर आल्याने या प्रकरणाला वेगळेच वळण मिळाले आहे. काट्याधीच असूनही खरातने गरिब शेतकऱ्यांना फसवलं.

शिर्डीतील जमिनीचा वाद समोर

मिळालेल्या माहितीनुसार, ‘अशोक खरात’ने सुमारे 4 वर्षांपूर्वी शिर्डी येथे 4 एकर जमीन घेतली होती. ही जमीन कसण्यासाठी स्थानिक शेतकरी ‘बाबासाहेब गोंदकर’ यांच्याकडे दिली गेली होती. गोंदकर यांनी स्वतःच्या खर्चाने आणि मेहनतीने गव्हाचे पीक घेतले होते. पिकाची कापणी जवळ आली असताना घडलेली घटना मात्र धक्कादायक असल्याचे सांगितले जात आहे.

कष्टाचे पीक हिरावल्याचा आरोप

‘बाबासाहेब गोंदकर’ यांच्या मते, कापणीच्या वेळी ‘अशोक खरात’ने काही लोकांना पाठवून त्यांना धमकावले. “मी रात्रंदिवस राबलो, खत-पाण्यावर खर्च केला, पण काढणीच्या वेळी खरातने गुंड पाठवून माझे पीक पळवले,” असे त्यांनी सांगितले. कोणताही मोबदला न देता गव्हाचे संपूर्ण पीक नेण्यात आल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.

‘कॅप्टन’चा प्रभाव आणि दबाव

या घटनेतून ‘अशोक खरात’चा स्थानिक पातळीवरील प्रभावही चर्चेत आला आहे. नाशिकसह अहिल्यानगर भागात त्याचे विविध संबंध असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. शिर्डीतील ही जमीन महत्त्वाच्या ठिकाणी असल्याने तिची किंमत मोठी असल्याचेही बोलले जात आहे. त्यामुळे या व्यवहारामागील हेतूंबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

पुढे काय उघड होऊ शकते?

सध्या सुरू असलेल्या गुन्हेगारी तपासासोबतच आता जमिनीचे व्यवहार आणि आर्थिक बाबींचीही चौकशी होण्याची शक्यता आहे. पोलिसांकडून ‘अशोक खरात’च्या मालमत्तांचा तपास करण्यात येऊ शकतो. आर्थिक गुन्हे शाखा या प्रकरणात सहभागी होण्याचीही चर्चा सुरू आहे.

या प्रकरणात आणखी शेतकरी किंवा तक्रारदार समोर येऊ शकतात, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. ‘अशोक खरात’विरोधातील आरोप वाढत असल्याने तपास अधिक व्यापक होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.

