जन्मतारीख अन् झुंबराची लाईट... खरात महिलांना जाळ्यात कसा ओढायचा? 'कोड लँगवेज'चा उलगडा

Ashok Kharat Code Language: अंकशास्र, भविष्य आणि काळी जादू येत असल्याचा दावा करत भोंदूगिरीच्या माध्यमातून अनेकांना फसवणाऱ्या अशोक खरातचे रोज नवे नवे कारनामे समोर येत आहेत. महिलांचं लैंगिक शोषण करण्यासोबतच अनेकांची आर्थिक फसवणूक या बाबाने केल्याचं समोर आलं आहे. खरात पाच गोष्टींच्या माध्यमातून आपलं शिकार जाळ्यात ओढायचा. आधी तो आपण फार बुद्धीमान असल्याचं भासवण्यासाठी वाढदिवसाच्या तारखेचा वापर करायचा. याशिवाय त्याने आपल्या कार्यालयामध्ये काही सांकेतिक गोष्टींच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांना संकेत देण्याची पद्धतही निश्चित केली होती.
भोंदू अशोक खरात हा त्याच्याकडे येणाऱ्या व्यक्तीला त्याची जन्मतारीख विचारून त्यावरुन जन्माचा वार सांगायचा. या माध्यमातून तो सुरुवातीलाच समोरच्या व्यक्तीवर प्रभाव पाडून आपण प्रचंड हुशार असल्याचं भासवण्यात यशस्वी ठरायचा. एवढेच नाही तर खरातच्या जाळ्यात महिला सहज कशा अडकायच्या हे ही समोर आलं आहे.
जोडपी भेटण्यासाठी आल्यानंतर खरात महिलांना त्याच्या केबिन जवळच्या खोलीत घेऊन जायचा. तिथे त्यांना सर्वसाधारणपणे भाकीतं सांगायचा. अनेकदा उपचारांचा भाग म्हणून लैंगिक अत्याचार करायचा. केबिनजवळच असलेल्या या खोलीच्या बाहेरील छताला असलेल्या झुंबरचा लाइट खरात बंद करायचा. या झुंबराचे लाइट बंद असतील तोपर्यंत चेंबरमध्ये कोणालाही प्रवेश द्यायचा नाही, असं त्याने ऑफिसमधील कर्मचाऱ्यांना सांगून ठेवलं होतं. म्हणूनच या झुंबराची लाईट ही त्याच्या ऑफिसमधील सांकेतिक भाषा होती.
खरात हा त्याच्याकडे येणाऱ्या जोपड्यांना समोर बसवून ते किती धनवान आहेत याचा अंदाज घ्यायचा. त्यानंतर तुम्हाला एकच मूल होईल असं सांगून यासाठी पती दोषी असल्याचं सांगायचा. यामुळे पती-पत्नीमध्ये वाद व्हायचे आणि तेव्हाच खरात महिलांच्या मनात स्वत:बद्दल विश्वास निर्माण करुन त्यांची सहानुभूती मिळवायचा. दोन मुलं असलेल्या जोडप्यामध्ये खरात मुद्दाम वाद निर्माण करुन आणायचा. दोन मुलांपैकी पहिले मूल तुझे असू दुसरे तुझे नाही असं नवऱ्याला सांगून खरात घटस्फोट घडवून आणायचा. त्यानंतर या घटस्फोटीत महिलेला तो आपल्या जाळ्यात ओढायचा.
जोडप्यांना समोर बसवून खरात त्यांच्यासोबत माईंड गेम खेळायचा. पत्नीमुळेच पती यशस्वी झाल्याचे सांगून तो महिलेची सहानुभूती मिळवायचा. तुम्हाला तुमचे भाग्य उजळवायचं असेल तर वास्तव्याची जागा, घर बदलण्याचा सल्ला खरात द्यायचा. अंकशास्त्राचा आधारे खरात या जोडप्यांना नवीन जागा सुचवून तीच जागा खरेदी करणं कसं चांगलं आहे हे पटवून द्यायचा आणि व्यवहार करायचा. तो जी जागा विकायचा ती त्याचीच असायची. या माध्यमातून तो आर्थिक फसवणूक करायचा.
खरात हा त्याच्याकडे येणारी व्यक्ती कोण आहे हे पाहून आपली ओळख असल्याचा भासवायचा. समोरची व्यक्ती ज्या क्षेत्रातील आहे त्या क्षेत्रातील वरिष्ठ पातळीवरील व्यक्तींना फोन केल्याचं भसावून आपण फार नावाजलेल्या व्यक्तींपैकी एक असल्याचं भासवायचा. उदाहरणच सांगायचं झालं तर पोलिस अधिकारी आल्यास त्यांच्यासमोर खरात थेट ‘एडीजी’, ‘आयजी’ यांना फोन केल्यासारखं वागायचा.