Pen Drive मुळे पडणार 3 मंत्र्यांची विकेट? खरातच्या एन्काऊंटरची शक्यता? 'चाकणकरांनी पाय धुतले तर..'

Ashok Kharat Pen Drive Connection: अशोक खरातला अटक करण्यात आल्यानंतर त्याच्याकडे सापडलेल्या पेन ड्राइव्हमध्ये अनेक व्हिडीओ सापडलेत.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 26, 2026, 03:08 PM IST
खरात प्रकरणावर कोणत्या नेत्यानं व्यक्त केली भलतीच भीती (प्रातिनिधिक फोटो)

Ashok Kharat Pen Drive Connection: नाशिकमधील भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरणामध्ये रोज नवे खुलासे होत असतानाच त्याच्या ऑफिसमध्ये सापडलेल्या पेन ड्राइव्हमध्ये 57 आक्षेपार्ह व्हिडीओ सापडले आहेत. राजकीय नेत्यांबरोबरच उद्योजकांचा गुरु असलेल्या अशोक खरातचे अनेक पराक्रम समोर येत असतानाच त्यांच्याशी असलेल्या निकटवर्तीय संबंधांमुळे राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदावरुन रुपाली चाणकरांना राजीनामा द्यावा लागला आहे. मात्र या प्रकरणामध्ये अजूनही काही मंत्र्याच्या विकेट जाऊ शकतात असा धक्कादायक दावा करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे रुपाली चाकणकरांनी केवळ खरातचे पाय धुतले असतानाच त्यांना काढून टाकलं पण त्यापेक्षाही विचित्र क्लिप पेन ड्राइव्हमध्ये असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

किमान तीन मंत्र्यांच्या विकेट पडतील

काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी नरहारी झिरवाळांचा वादग्रस्त व्हिडीओ समोर आल्याच्या प्रकरणावर भाष्य केलं आहे. यावेळेस त्यांनी झिरवाळांचा व्हिडीओ एका माजी मंत्र्‍यानेच समोर आणल्याचं सूचक विधान केलं आहे. "जे नको आहे ते टार्गेट होत आहेत. प्रत्येकाला जागा रिकामी करून घ्यायची आहे. स्पर्धा खूप आहे. एक मंत्राची विकेट गेली की दुसरा टपूनच आहे. त्यामुळे दुसऱ्याची विकेट काढण्यासाठी तिसरा लाईनीत येत आहे अशामध्ये हे सर्व प्रकरण घड होत आहे," असं वडेट्टीवार म्हणालेत. पुढे बोलताना त्यांनी, "झिरवळांची जागा खाली करून घेण्यासाठी एक माजी मंत्री तयार आहे, अशी चर्चा सुरू आहे. जर पेन ड्राईव्ह समोर आला तर त्या ठिकाणी किमान तीन मंत्र्यांच्या विकेट पडतील अशा गंभीर स्वरूपाच्या आहेत त्यात व्हिडिओ क्लिप आहेत," असा दावा वडेट्टीवारांनी केला आहे. 

चाकणकरांपेक्षा विचित्र क्लिप

"चाकणकरांनी पाय धुतले तर त्यांना आपण काढून टाकलं पण त्यापेक्षाही विचित्र अशा या क्लिप त्या पेन ड्राईव्हमध्ये आहेत.  सोयीचे जेवढे आहेत तेवढेच त्या पेनड्राईव्हमधून काढून सुरू केले आहेत. पण मोठ्या माशांना वाचवण्यासाठी हे पूर्णतः क्लिप समोर येत नाही," असा दावा वडेट्टीवार यांनी केला आहे.

खरातच्या एन्काऊंटरची भीती

खरात प्रकरणावर शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे संस्थापक संभाजी भिडे यांनी, "मारुन टाकून मोकळं व्हावं. चर्चासुद्धा करुन नये!" अशी प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. यावरुन वडेट्टीवारांनी खरातचा एन्काऊंटर होईल अशी भीती व्यक्त केली आहे. "भिडेंच्या विधानाचा अर्थ त्यांना माहित आहे की खरातकडे कोणकोण पाठीमागे आहेत. पुरावे संपवण्यासाठी भातखळकरांना मी सांगतो बदलापूरचा एन्काऊंटर केला तुमच्या आरएसएसच्या माणसाला वाचवण्यासाठी केला," असं वडेट्टीवार म्हणाले.

"इथे देखील काही लोकांना वाचवण्यासाठी खरातचा एन्काऊंटर केला जाईल अशी भीती वाटते. उद्या खरातला फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे पण कायद्यानुसार झाली पाहिजे. पुरावे नष्ट करून जर त्यांच्या जवळच्या लोकांना वाचवण्यासाठी हे प्रयत्न होत असतील. सरकारमधील काही लोकांना वाचवण्यासाठी घरातला मारून टाका अशी भिडेंची इच्छा असेल," अशी भीती वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केली आहे.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

