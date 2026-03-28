Marathi News
खरातने बालपणीच केलेत अनेक कांड! तारुण्यात तर मर्यादा सोडून मित्रांच्या बायकांनाच... काळी कृत्यं समोर

Ashok Kharat Latest Update: अशोक खरात हा उतरत्या वयात इतका रंगेल आणि गंडवणारा आहे त्याचं मूळ त्याच्या बालपणात सापडलं. नेमकी काय माहिती समोर आलीये खरातसंदर्भात जाणून घ्या...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 28, 2026, 02:22 PM IST
खरातची कुंडलीच गावकऱ्यांनी मांडली (प्रातिनिधिक फोटो)

Ashok Kharat Latest Update: स्वतःला आध्यात्मिक गुरु म्हणवून घेणारा आणि महिलांच्या शोषणासह फसवणुकीचे गुन्हे दाखल असलेला अशोक खरात याचा खरा चेहरा आता जगासमोर येत आहे. केवळ आताच नाही, तर लहानपणापासूनच खरात हा भुरटेगिरी आणि चोरीच्या कामांत सरावलेला होता, असा खळबळजनक दावा सिन्नरमधील प्रत्यक्षदर्शींनी केला आहे. नेमका कसा होता खरातचा गुन्हेगारी प्रवास? पाहुयात या विशेष रिपोर्टमधून..

बालपणातील कारनाम्यांचा पाढा

नाशिकच्या सिन्नर तालुक्यातून एक धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे. ज्या अशोक खरातने अध्यात्माचा बुरखा पांघरून अनेकांना लुबाडलं, त्याच्या या पापाची बीजे बालपणातच पेरली गेली होती. लहानपणापासूनच लोकांचा विश्वास संपादन करायचा, त्यांना धोका द्यायचा आणि वस्तूंची चोरी करायची, असे उद्योग खरात करत असल्याचं आता समोर येतंय. या भोंदू बाबाचे सर्व काळे उद्योग 'याचि देही याचि डोळा' पाहणारे राजेंद्र खरात पाटील यांनी खरातच्या बालपणातील कारनाम्यांचा पाढाच वाचला आहे. सिन्नर परिसरात तो त्याच्या भुरटेगिरीसाठी आधीपासूनच कुप्रसिद्ध होता. लोकांची फसवणूक करणे आणि लहान-मोठ्या चोऱ्या करणे हा त्याचा छंदच बनला होता, असं पाटील यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितलं.

सुरुवातीला किरकोळ चोऱ्या करणारा नंतर...

भुरटेगिरी ते भोंदूपणा... खरातचा हा प्रवास अत्यंत नियोजनबद्ध होता. सुरुवातीला किरकोळ चोऱ्या करणारा खरात नंतर अध्यात्माच्या नावाखाली मोठमोठ्या रक्कमा उकळू लागला. राजकीय नेत्यांशी जवळीक निर्माण करून त्याने आपलं वलय निर्माण केलं, पण त्यामागे केवळ फसवणुकीचा हेतू होता, हे आता स्पष्ट झालं आहे

भोंदू खरातचे तरुणपणातील उद्योग:

भुरटेगिरी: लहानपणापासूनच खरातला चोऱ्यांचा नाद होता. कुणाच्या कोंबड्या, तर कुणाचे सिलेंडर तर मारुतीही चोरल्याची चर्चा आहे. 

फसवणूक: विश्वास संपादन करून धोका देण्यात माहीर. के. एल. पवार या अकॅडमी संचालकाच्या प्रॉपर्टीतील घर दुकान खरातने हडप केले. त्यांची मारुती कारही चोरी केली. अखेर त्यांच्या वर आणि मुलावर गुन्हे दाखल करण्यात आले.

चिंधीगिरी: पाच हजार दे, दोन हजार दे असे सांगत पैसे घ्यायचे आणि बुडवायचे हा खरातचा धंदाच होता.

कुप्रसिद्धी: सिन्नर तालुक्यात आधीपासूनच खरातचं चारित्र्य संशयास्पद राहीलं. ज्या घरात जाईल ते घर उध्वस्त करण्याचा त्याचा लौकिक आहे.

मोडस ऑपरेंडी: लोकांच्या अज्ञानाचा आणि श्रद्धेचा गैरफायदा घेणे. तुझे असे होईल, ते होणार, हे करू नको असे सांगत खरात भविष्य येत असल्याचं सांगून तुक्का लावत असे.

मुली महिला नेहमीच लक्ष्य: गावातील आणि अकॅडमीतील मुली, मित्रांच्या बायकांचीही खरात छेड काढायचा. त्याने अनेकाची घरे उध्वस्त केली. 

सिन्नरमध्ये खरातच्या कारनाम्यांची चर्चा

सिन्नरच्या मातीत भुरटेगिरी करणारा हा तरुण 'महाराज' कसा बनला आणि त्याने सिस्टीमच्या डोळ्यात धूळ कशी फेकली, हा मोठा प्रश्न आहे. मात्र, आता त्याचे हे सर्व उद्योग उघड झाल्यामुळे सिन्नरमध्ये आलेल्या अनुभवांची मोठी चर्चा रंगली आहे. खरातच्या उद्योगांमुळे भोंदूबाबाचा मुखवटा पूर्णपणे फाटला आहे. आता पोलीस तपासात त्याच्या या जुन्या गुन्हेगारी नोंदी आणि सिन्नरमधील त्याचं पार्श्वभूमी किती महत्त्वाची ठरते, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

जर हे सर्व गुन्हे दाखल झाले तर त्याला कायद्याच्या कचाट्यातून सुटणं अधिक कठीण जाणार आहे.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

