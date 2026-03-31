कोट्यावधींचा झोल... सरकारी प्रोजेक्ट जाहीर होण्याआधीच जमीन खरेदी; खरातला टीप कोणी दिली?

Ashok Kharat Land Scams: भोंदू बाबा अशोक खरात हा केवळ महिलांवरील लैंगिक अत्याचार आणि आर्थिक फसवणूक करत होता असा समज आतापर्यंत होता. मात्र आता अशोक खरातने अनेक जमीन व्यवहारांमध्ये घोटाळे करुन कोट्यवधींची माया जमवल्याची माहिती समोर येत आहे. विशेष म्हणजे नाशिक शहरात प्रस्तावित रिंग रोडजवळ खरातच्या कोट्यावधींच्या जमिनीची गुंतवणूक असल्याचं समोर आलं आहे. महसूल विभागातील 'इन्सायडर'मुळे म्हणजेच आतील खबऱ्याच्या माध्यमातून 'ब्लॅक अँड व्हाईट'चा अर्थात काळा पैसा सफेद करुन घ्यायचा हा खेळ समोर आला असून यामध्ये खरात सह अनेक अधिकाऱ्यांचे नातेवाईक सहभागी असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
नाशिक रिंग रोडभोवती खरातचे खरेदी-विक्रीचे 'भूसाम्राज्य' असून रिंगरोड प्रकल्प जाहीर होण्यापूर्वीच मोठ्या प्रमाणावर जमिनींची खरेदी खरातने करुन ठेवली होती हे तपासात समोर आलं आहे. रिंग रोडपासून अगदी जवळ असलेल्या जमिनीची काही ठिकाणी 3–5 पट दराने जमीन खरेदी झाल्याची माहिती पुढे येत आहे. जमीन व्यवहारांमध्ये खरातसोबत अधिकारी आणि राजकीय संगनमताचा संशय व्यक्त केला जात आहे. अनेक अधिकाऱ्यांचा काळा पैसा या व्यवहारांमध्ये जिरविल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या व्यवहारांमध्ये आता गुंतवणूकदार कोण याचा होणार तपास केला जात आहे. रिंगरोडजवळील भूखंडांचे दर झपाट्याने वाढल्याने हा पैसा पांढरा म्हणजेच व्हाइट होणार.
अनेक गट नंबरनुसार खरातसोबत अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर जमिनींची नोंद व संशयास्पद व्यवहार उघड झाले आहेत. 'इनसाइड माहिती' वापरून आधीच जमीन खरेदी केल्याचा आरोप खरातवर केला जात आहे. या व्यवहाराबाबत खरातची आयकर व एसआयटीकडून चौकशीची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. असआयटी तपासातही यासंदर्भातील धागेदोरे सापडल्याची चर्चा आहे. मात्र आतील ही माहिती देणारी ती व्यक्ती कोण याचं गूढ कायम असून त्यासंदर्भात तपास केला जाण्याची दाट शक्यता आहे.
दुसरीकडे, शिर्डीतील चार एकर भुखंड खरेदी प्रकरणी भोंदू अशोक खरातसह पाच जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मूळ जमीन मालक रावसाहेब गोंदकर यांच्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जमीन खेरदी व्यवहारात फसवणूक केल्याप्रकरणी अशोक खरात आणि त्याची पत्नी कल्पना खरात, शिर्डी येथील मध्यस्थी अरविंद बावके, किरण सोनवणे आणि अशोक तांबे अशा पाच जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फसवणूक आणि सावकारकी अधिनियमांतर्गत शिर्डी पोलिस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद झाली असून शिर्डीतील अरविंद बावके आणि किरण सोनवणे यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.
कर्ज फेडण्यासाठी व्याजाने पैसे देत जमीन बळकावल्याचा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे. शिर्डीत भोंदू खरातची कोटयवधींची मालमत्ता असून सर्व व्यव्हारांची आसआयटीकडून चौकशी केली जात आहे. शिर्डीच्या गुन्ह्यात सहआरोपी असलेली आरोपी खरातची पत्नी कल्पना खरातला शिर्डी पोलिस बेड्या ठोकणार का असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. शिवनिका संस्थानचे उपाध्यक्ष जितेंद्र शेळके यांची देखील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणांमध्ये चौकशी केल्याची माहिती समोर येत आहे. शिर्डी पोलिसांनी 8 ते 10 जणांची केली 12 तासांहून अधिक वेळ कसून चौकशी करण्यात आली.