असुरक्षित संबंधांमधून भक्त महिला गरोदर राहिल्यानंतर खरातने..; प्रकरणाला कलाटणी? आता रडावर..

Ashok Kharat Latest Update: नाशिकमधील भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरणाला अगदीच वेगळं वळण मिळण्याची दाट शक्यता आहे. याप्रकरणामध्ये आता नाशिकमधील काही नामांकित डॉक्टरही अडकतील अशी चर्चा आहे. महिलांवर लैंगिक अत्याचार करण्याआधी अशोक खरात त्यांना ज्या गोळ्या द्यायचा त्या गर्भनिरोधक गोळ्या होत्या का अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. मात्र खरातने हा सारा प्रकार का सुरु केला यासंदर्भातील माहिती सूत्रांच्या हवाल्याने समोर आली आहे. नक्की या साऱ्या प्रकरणाशी नाशिकमधील डॉक्टकरांचा काय संबंध आहे आणि खरातबद्दल कोणती नवी शंका उपस्थित केली जातेय ते पाहूयात...
खरात प्रकरणाची एसआयटी चौकशी सुरु आहे. याच तपासामध्ये या साऱ्या प्रकरणाला एक धक्कादायक वळण मिळालं आहे. नाशिकमधील काही नामांकित डॉक्टर आता खरात प्रकरणात तपास यंत्रणांच्या रडारवर आहेत. ऊर्जा संप्रेषणाच्या नावाखाली कुठलीही काळजी न घेता (प्रोटेक्शन न वापरता) खरात भक्त महिलांबरोबर उपचारांच्या नावाखाली लैंगिक संबंध ठेवायचा आणि त्यांचं लैंगिक शोषण करायचा. विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, एक महिला खरातच्या माध्यमातून गर्भवती झाली होती. त्यावेळेपासून खरातने काळजी घेण्यास सुरुवात केली होती.
महिलांना गर्भधारणा होऊ नये म्हणून डॉक्टरांच्या सल्ल्याने अशोक खरात काही गोळ्या औषध देत होता का? पाण्यात मिसळून देत होता? गर्भनिरोधक गोळ्या देत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. महिलांना संमोहित करण्यासाठी देखील काही औषधांचा वापर केला जात होता का? हा देखील प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. एसआयटीच्या तपासात आणखी काही गंभीर बाब समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
भोंदू अशोक खरात प्रकरणात एसआयटी हेल्पलाइनवर तक्रारींचा पाऊस पडताना दिसत आहे. दररोज 10–12 फोन कॉल्स येत असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. लैंगिक शोषणासोबत आर्थिक फसवणुकीच्या तोंडी तक्रारी वाढल्या आहेत. हेल्पलाइनवर पीडित महिला, व्यावसायिक व माजी भक्तांचे कॉल येत आहेत. खरातच्या कामकाजाबाबत धक्कादायक माहिती पोलिसांकडे आली आहे. येत्या काही दिवसांत गुन्ह्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अशोक खरात याला 18 तारखेला पहाटे नाट्यमय घडामोडींनंतर अटक करण्यात आली. स्वतःला ‘कृष्ण’ व ‘महादेवाचा अवतार’ सांगून महिलांची फसवणूक केल्याची आरोप आहे. आतापर्यंत 8 लैंगिक अत्याचार व 2 फसवणूक असे 10 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.