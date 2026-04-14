तुम्हीसुद्धा पुरावा म्हणून पॅन कार्ड देता? खरातने याचाच फायदा घेत केला 60 कोटींचा झोल; ही चूक टाळा

Ashok Kharat Latest Update: कुणाल जमदाडे, झी 24 तास, शिर्डी (अहिल्यानगर) - तुमच्याकडे कोणी ओळखपत्र मागितल्यावर तुम्ही सरळ तुमचं पॅन कार्ड पुढे करता का? जर तुम्ही कुठेही पॅन कार्ड अगदी सहज देत असाल तर वेळीच सावध व्हा. राज्यभरात गाजत असलेल्या अशोक खरात प्रकरणामध्ये कशाप्रकारे या भोंदूने सर्वसामान्यांची पॅन कार्ड वापरुन कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केल्याचं तपासामध्ये समोर आलं आहे. विशेष म्हणजे भक्तांची पॅन कार्ड वापरुन खरातने हे आर्थिक गुन्हे केलेत. नेमकी काय माहिती समोर आलीये पाहूयात...
शिर्डीत पॅनकार्डच्या माध्यमातून बनावट सह्यांचा मोठा घोटाळा उघड झाला आहे. भोंदू अशोक खरातच्या नव्या कारनाम्याने सर्वसामान्यांच्या सुरक्षिततेवर मोठं प्रश्नचिन्ह निर्माण केलंय. समता पतसंस्थेत बनावट खाती उघडण्यासाठी पॅन कार्डवरील सह्यांचा गैरवापर केल्याचं धक्कादायक वास्तव पोलिसांच्या तपासात समोर आलं आहे.
एकीकडे महिला शोषण दुसरीकडे संपत्ती व्यवहार आणि आता बनावट सह्यांचा नवा प्रकार समोर आला आहे. अशोक खरातच्या कारनाम्यांची यादी दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. देवदर्शनाच्या नावाखाली भाविकांकडून आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. भाविकांच्या पॅन कार्डवर असलेल्या सह्यांचा हुबेहुब वापर करत समता पतसंस्थेत तब्बल 56 जणांच्या नावावर 100 खाती भोंदूने उघडण्यात आल्याची माहिती पोलिस तपासात उघड झाली आहे.
या खात्यांच्या माध्यमातून जवळपास 60 कोटींहून अधिक रकमेचा व्यवहार केलाय. शिर्डी पोलिसांनी आतापर्यंत 56 पैकी 35 खात्यांची चौकशी पूर्ण केली आहे. त्यापैकी जवळपास 90 टक्के सह्या या पॅन कार्डवरील सह्यांशी मिळत्या-जुळत्या आहेत भाविकांच्या पॅनकार्डवरील सही बघून भोंदू खरात याने समता शाखेत खाते उघडल्याचे विश्वसनीय सूत्रांचं म्हणणं आहे.
आत्तापर्यंत आधार कार्डच सर्वात महत्त्वाचं ओळखपत्र मानलं जात होतं. मात्र या प्रकरणामुळे पॅन कार्डचं महत्त्व आणि त्याचा गैरवापर किती धोकादायक ठरू शकतो, हे स्पष्ट झालं आहे. बँक खातं उघडताना पॅन कार्डवरील सही सक्तीची नसली तरी अनेकजण तीच सही वापरतात आणि याचाच फायदा घेत भोंदू अशोक खरातने हा मोठा घोटाळा उभा केल्याचं समोर आलं आहे. पॅन कार्डसारख्या महत्त्वाच्या कागदपत्रांचा वापर करताना नागरिकांनी अधिक सतर्क राहण्याची गरज आहे. पॅनकार्डसारखं साधं वाटणारं कागदपत्रही आता फसवणुकीचं हत्यार बनू शकत.
सहज कुठेही पॅन कार्ड पुरावा म्हणून देणं टाळा. पॅन कार्डवरील एका सहीची बेपर्वाई तुम्हाला थेट गुन्ह्यात ओढू शकते. म्हणूनच सावध राहा , सतर्क राहा. कारण तुमची सहीच उद्या तुमच्याविरोधात पुरावा ठरू शकते आणि तेव्हा नुकसान भरून काढायलाही उशीर झालेला असेल हे मात्र निश्चित.