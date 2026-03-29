अशोक खरात प्रकरणात रुपाली चाकणकरांना तिसरा मोठा धक्का! 2 पदं सोडल्यानंतर आता...

Ashok Kharat Case Summon To Rupali Chakankar: नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नरमधील भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरणामध्ये खरातच्या शिवनिका संस्थेच्या सर्व आजी-माजी सदस्यांची चौकशी केली जाणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणामध्ये राज्याच्या महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा रुपाली चाकणकरांचीही चौकशी होणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. यासंदर्भात एसआयटीकडून रुपली चाकणकरांना समन्स बजावण्यात आल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. आधी महिला आयोगाचं अध्यक्षपद नंतर राष्ट्रवादीचं महिला अध्यक्षपद गमावल्यानंतर आता हे समन्स रुपाली चाणकरांसाठी तिसरा धक्का असल्याचं मानलं जात आहे.
महिला आयोगाच्या अध्यक्षा असतानाच रूपाली चाकणकर या शिवनिका संस्थेच्या विश्वस्त सदस्य होत्या. त्यामुळेच चाणकरांचाही एसआयटीकडून चौकशी केली जाणार आहे. शिवनिका संस्थेचे सर्व व्यवहार आता एसआयटीच्या रडावर आहेत. मुंबई अथवा नाशिकमध्ये शिवनिका संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांची एसआयटीकडून चौकशी होईल असं सांगितलं जात आहे.
शिवनिका संस्थानचे अध्यक्षपद भोंदू अशोक खरातकडे होते. काही वर्षांपूर्वी जुन्या ट्रस्टींनी साथ सोडल्यानंतर नव्या विश्वस्तांची नियुक्ती करण्यात आली होती. खरातने पत्नी आणि निकटवर्तीयांना विश्वस्तपदी बसवले होते. रुपाली चाकणकरही या संस्थानवर ट्रस्टी होत्या. विश्वस्त मंडळाची मुदत ऑगस्ट 2025 मध्येच संपल्याचा खुलासा रुपाली चाकणकर यांनी केला होता. खरात अटकेत गेल्यानंतर विश्वस्त मंडळाचा फलकही गायब झाला आहे.
अशोक खरातच्या बँक खात्यांमध्ये 30 ते 40 लाख रुपये बॅलेन्स आढळून आला आहे. प्रत्यक्षात तो पंधराशे ते दोन हजार कोटींचा मालक असल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र संपत्तीचे आणि उत्पन्नाचे स्रोत शोधण्याचं आवाहन पोलिसांसमोर आहे. आपल्या कार्यालयात श्रद्धाळूंकडून तो थेट कॅश घेत होता. कधीही त्याने अकाउंटवर पैसे घेतले नाही. अकाउंटवर देणाऱ्यांसाठी शिवनिका संस्थांच्या नावावर घेतले जात असत. जमीन जुमल्यात केलेल्या गुंतवणुकीत मोठ मोठे अधिकारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना करून खरातने सामील करुन घेतलं होतं. त्यामुळे त्याची मालमत्ता थेट जप्त करणेही अवघड झाले आहे.
शिवनिका संस्थांच्या कारभारावरुन सामाजिक कार्यकर्त्या तृप्ती देसाई यांनीही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. "पर्यटन विकासाच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडून शिवनिका संस्थांनच्या ट्रस्टला निधी दिला गेला. अशोक खरातने भोंदूगिरी व्यतिरिक्त कुठलाही विकास केला नाही तरी अशाच ठिकाणी सरकारने निधी दिला. शिवनिका संस्थांनने भक्तनिवास बांधलं ते जाम नदीच्या काठावर आहे. हे भक्तनिवास बांधताना शासनाचे नियम पाळले गेलेत का?" असा सवाल देसाईंनी उपस्थित केला आहे.
तसेच, "हे भक्तनिवास अतिक्रमणाच्या जागेत आहे का? शासनाचे नियम न पाळता अतिक्रमणाच्या जागेत शासनाने निधी दिला असेल तर या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे," अशी मागणीही तृप्ती देसाईंनी केली. त्याचप्रमाणे, "ज्या मंत्र्यांच्या कार्यकाळात निधी दिला गेला ते मंत्री अशोक खरातचे भक्त होते की भागीदार होते? यांच्यात संबंध काय होते? या संपूर्ण प्रकरणाची पूर्ण चौकशी होणे गरजेचं आहे," असंही तृप्ती देसाई म्हणाल्यात.