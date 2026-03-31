'खरात अधिकाऱ्यांच्या पत्नींची अदला-बदल करुन संंबंध ठेवायला लावायचा; अनेक IPS, IAS...'

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 31, 2026, 12:07 PM IST
खरात प्रकरणामध्ये धक्कादायक आरोप (फोटो एआय आणि फ्रिपिकच्या सौजन्याने)

Ashok Kharat Wife Swapping Accusation: नाशिकमधील भोंदू बाबा अशोक खरातविरुद्ध लैंगिक अत्याचार, बलात्कार, जादूटोणा प्रकरणी अनेक तक्रारी दाखल असून या प्रकरणामध्ये एसआयटीची टीम चौकशी करत आहे. असं असतानाचा आता या प्रकरणात काँग्रेस नेते व आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी थेट वाइफ स्वॅपिंगचा धक्कादायक आरोप केला आहे. अनेक वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांच्या पत्नींची अदलाबदली खरातच्या माध्यमातून करण्या आल्याचे गंभीर आरोप वडेट्टीवार यांनी केले आहेत.

एकमेकांच्या पत्नीशी संबंध ठेवायला लावायचा

"प्रशासकीय अधिकारी बाहेर बसायचे, त्यांच्या पत्नी खरातच्या केबिनमध्ये जायच्या,” असा दावा वडेट्टीवार यांनी केलं आहे. अनेक आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी आपल्या पत्नीला आणि कुटुंबीयांना घेऊन खरातकडे जायचे असंही वडेट्टीवार म्हणालेत. खरात “अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना एकमेकांच्या पत्नीशी संबंध ठेवायला लावायचा. हे किती खालच्या स्तराचं आणि घाणेरडं प्रकरण आहे,” असं वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे.  "खरात प्रकरणामध्ये 1000 पेक्षा जास्त व्हिडिओ आहेत, 150 समोर आले आहेत. ज्या महिलांचे व्हिडिओ समोर येत आहेत, त्यांच्या पतींवरही कारवाई व्हावी," अशी मागणीही वडेट्टीवार यांनी केली आहे.

चाकणकरांवर कारवाई झाली, इतर मोठ्या लोकांचं काय?

"या व्हिडिओमध्ये सगळं काही आहे. अंधश्रद्धेला खतपाणी घातल समर्थन केल आहे? त्यांचावर कारवाई झाली पाहिजे. चाकणकरांवर कारवाई करून पूर्ण कारवाई झाली असं म्हणता येणार नाही. इतर दोषींवरसुद्धा कारवाई झाली पाहिजे इतर मोठ्याचं काय? कायदे तयार करणारी मंडळी कायदे मोडण्याचा काम करत असेल तर ते कारवाईस प्राप्त आहे, खरात एक महाराष्ट्राला लागलेला कलंक आहे. महाराष्ट्राची शरमेने खाली जाईल अशा पद्धतीचे हे प्रकरण आहे," असंही वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे. 

खरातला मोठे करणारे कोण?

"या खरातला मोठी करणारे राजकीय प्रशासनातील कोण? ती लोक कारवाई पासून दूर कसे? त्यांच्यावरही कारवाई झाली पाहिजे तरच चौकशी खऱ्या अर्थाने झाली असे समजू. नाहीतर चौकशीतून काही साध्य होईल असं वाटत नाही," असंही वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे. 

40 ते 45 नेत्यांच्या संपर्कात खरात

अशोक खरातच्या 40 ते 45 राजकीय नेते नियमित संपर्कात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. भोंदू अशोक खरातच्या मुलीच्या लग्न पत्रिकेतसर्व सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची नावं आहेत. अशोक खरातने राजकीय नेत्यांचे नाव कोडवर्डमध्ये सेव्ह केले होते.  कोणतीही राजकीय निर्णय घेण्यापूर्वी हे राजकीय नेते भोंदू अशोक खरातचा सल्ला घेत असल्याची माहिती समोर आली आहे. निवडणुकीत फॉर्म भरण्यापूर्वी देखील राजकीय नेते अशोक खरातला वेळ आणि तारीख विचारत असल्याची माहिती. एसआयटीला दोन दिवसांपूर्वीच फॉरेन्सिक टीमकडून क्लोन डेटा अहवाल मिळाला होता. अशोक खरात प्रकरणी एसआयटीकडून तांत्रिक पुरावे आणि मोबाईल डेटातून नवनवीन खुलासे होण्याची शक्यता आहे.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

