चाकणकरांच्या बहिणीला ईडीचंसमन्स, खरात मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात, चाकणकर ईडीच्या फे-यात

कुणाल जमदाडे (प्रतिनिधी) : सध्या राज्यात भोंदू अशोक खरात (Ashok Kharat) प्रकरण गाजतंय. या प्रकरणात दररोज नवनवीन गोष्टी समोर येत असून याच्याशी निगडित लोकांभोवती चौकशीच्या फेऱ्या सुरु आहेत. या प्रकरणाशी निगडित लोकं तपास यंत्रणांच्या रडारवर आहेत. भोंदू अशोक खरात याच्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणाचा फास आता घट्ट होताना दिसतोय. ईडीकडून माजी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर (Rupali Chakankar) यांची बहीण प्रतिभा चाकणकर आणि त्यांच्या मुलाला समन्स बजावण्यात आलं आहे. काय आहे हे 70 कोटींचं बनावट खात्यांचं जाळं?
रूपाली चाकणकर यांच्या बहीण प्रतिभा चाकणकर आणि त्यांच्या मुलाला ईडीनं समन्स बजावलं आहे. अशोक खरात मनी लॉन्ड्रींग प्रकरणात प्रतिभा चाकणकरांना हे समन्स बजावण्यात आलं आहे. राहत्याच्या समता पतसंस्थेत प्रतिभा चाकणकर आणि त्यांच्या मुलाच्या नावावर खाती उघडण्यात आली होती, तसंच या खात्यांचा व्यवहार अशोक खरात पाहत असल्याचं देखील तपासून समोर आलं होतं, तसंच समता पतसंस्थेत खरातनं 70 कोटींची उलाढाल केल्याचंही चौकशीतून समोर आलं आहे.
अशोक खरातनं समता आणि जगदंबा पतसंस्थेत अनेक बनावट खाती उघडल्याचं तपासातून समोर आलं आहे, समता पतसंस्थेत प्रतिभा चाकणकर आणि त्यांच्या मुलाचं खातं असल्यानं याआधी शिर्डी पोलिसांनी त्यांची चौकशी केली होती, मात्र आता ईडीनं समन्स दिल्यानं प्रतिभा चाकणकर कधी चौकशीसाठी हजर राहतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
ईडीच्या दाव्यानुसार, खरातने आपल्या भक्तांकडून धार्मिक कार्यांच्या नावाखाली आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड जमा केले. या कागदपत्रांचा वापर करूनच त्यानं समता पतसंस्थेत खाती उघडल्याची माहिती आहे. तसंच पतसंस्थेतील खात्यांबाबत आम्हाला कोणतीही माहिती नव्हती कागदपत्रांवरील सह्या देखील बनावट आहेत, असा स्पष्टीकरण शिर्डी पोलिसांनी केलेल्या चौकशीनंतर प्रतिभा चाकणकरांनी काही दिवसांपूर्वी दिलं होतं.
पैशांचा मूळ स्रोत लपवण्यासाठी आणि तो पांढरा करण्यासाठी खरातनं 'लेयरिंग' पद्धतीचा वापर केल्याचा तपास यंत्रणेचा कयास आहे. येत्या आठवड्यात प्रतिभा चाकणकर आणि तन्मय चाकणकर यांना ईडीसमोर हजर राहावं लागणार आहे. त्यामुळे या चौकशीतून नेमकं काय समोर येतं ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.