'रुपाली चाकणकर फरार, वाजवा टाळ्या!'; अशोक खरात प्रकरणामुळे अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत फूट

Ashok Kharat News Rupali Chakankar Absconding: राज्य महिला आयोगाच्या प्रमुख रुपाली चाकणकर या अशोक खरात प्रकरणामुळे अडचणीत आलेल्या असतानाच एक खळबळजनक दावा करण्यात आलाय.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 20, 2026, 08:45 AM IST
'रुपाली चाकणकर फरार, वाजवा टाळ्या!'; अशोक खरात प्रकरणामुळे अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत फूट
रुपाली चाकणकर अचडणीत (फाइल फोटो, सौजन्य सोशल मीडियावरुन साभार)

Ashok Kharat News Rupali Chakankar Absconding: नाशिकमधील भोंदू भविष्यकार अशोक खरात प्रकरणामुळे राज्याच्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर अचडणीच आल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. अशोक खरातसोबतचे रुपाली चाकणकरांचे अनेक फोटो समोर आले आहेत. एका फोटोत रुपाली चाकणकर अशोक खरातचे पाय धुताना दिसत आहेत. तर अन्य एका फोटोत त्यांनी खरातच्या डोक्यावर छत्री पकडली आहे. असं असतानाच आता रुपाली चाकणकरांचा महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा घ्यावा अशी मागणी त्यांच्याच पक्षाच्या नेत्या रुपाली ठोंबरेंनी केली आहे. ठाकरेंनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेऊन ही मागणी केली आहे. मात्र असं असतानाच रात्री रुपाली चाकणकर फरार झाल्याची पोस्ट ठोंबरेंनी केली आहे. त्यामुळे खरंच रुपाली चाकणकर कुठे आहेत असा प्रश्न विचारला जातोय. 

ठोंबरे रुपाली चाकणकरांविरुद्ध आक्रमक

“रुपाली चाकणकर महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदावर राहिल्यास अशोक खरात प्रकरणाचा तपास व्यवस्थित होणार नाही. तसेच, चाकणकर 100 टक्के पुरावे नष्ट करतील,” अशी शक्यता ठोबरेंनी व्यक्त केली आहे. इतकेच नाही तर ठोंबरेंनी चाकणकर यांना सह-आरोपी करण्याची आणि तात्काळ त्यांचा राजीनामा देण्याची मागणी देखील केली. “महिला आयोगाच्या अध्यक्षांचे असलेले पाठबळ यामुळेच अशोक खरात या भोंदू बाबाची हिम्मत वाढली. चाकणकर यांनीच खरातला अभय दिले,” असं ठोंबरे म्हणाल्या. अजित पवारांच्या देवगिरी आणि बारामती बंगल्याबाहेर सापडलेल्या जादूटोण्याच्या वस्तू आणि उतारा यांचा खरातशी संबंध असू शकतो का याची चौकशी करण्याची मागणी ठोंबरेंनी केली. "आज अजित पवार असते तर रूपाली चाकणकर यांना तात्काळ पदावरून हटवले असते. त्यांनी चाकणकरांना याआधीच राजीनामा देण्यास सांगितले असते. कारण त्यांनी आजवर अनेकदा कर्तव्यात कसूर केलेली आहे,” असंही ठोंबरे म्हणाल्या.

चाकणकर फरार असल्याची पोस्ट

दुपारी ठोंबरेंनी पत्रकार परिषदेतून रुपाली चाकणकरांवर निशाणा साधला असतानाच रात्री 11 वाजून 7 मिनिटांनी आपल्या फेसबुक पेजवरुन एक पोस्ट केली. यामध्ये त्यांनी, "राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर फरार. बजाव टाली (वाजवा टाळ्या)," असं म्हटलं आहे. ठोंबरेंनी केलेल्या भूमिकेमुळे अशोक खरात प्रकरणावरुन अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत फूट पडल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे.

चाकणकरांनी समोर यावं

या पोस्टसंदर्भात झी 24 तासशी बोलताना ठोंबरेंनी रुपाली चाकणकरांनी समोर आलं पाहिजे असं म्हटलं. प्रसारमाध्यमांसमोर त्यांनी आलं पाहिजे अशी अपेक्षा ठोंबरेंनी व्यक्त केली. तसेच राज्यातील महिलांसंदर्भातील महत्त्वाचं खातं चाकणकरांकडे ठेवणं योग्य नसल्याचंही ठोंबरेंनी म्हटलं आहे.  

अशोक खरात कनेक्शनमुळे चाणकर अडचणीत

नाशिकमधील अशोक खरात या भोंदू भविष्यकाराला 35 वर्षीय महिलेवर बलात्कार केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आल्यानंतर रोज एक नवा धक्कादायक खुलासा होत आहे. या भोंदू बाबाने अनेक महिलांवर लैंगिक अत्याचार केल्याचं समोर आलं आहे. अनेक बड्या नेत्यांसोबत खरातचं उठ-बस होती. अनेक बडे नेते त्याच्या भेटीला जायचे. यामध्ये रुपाली चाकणकरांचाही समावेश असून त्यांचे अनेक फोटो या प्रकरणाचा भांडाफोड झाल्यानंतर व्हायरल झाल्याने चाकणकर अडचणीत आल्यात.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

