65 खात्यांचा जाळा, 52 कोटींचा व्यवहार! आर्थिक घोटाळ्यानंतर खरातचा फरार होण्याचा प्लॅन

Ashok Kharat Case : भोंदू अशोक खरातच्या अनेक काळे धंदे समोर येत आहेत, केवळ तीन महिन्यांत 65 बेनामी खात्यांच्या माध्यमातून तब्बल 52 कोटी रुपयांचा काळा पैसा पांढरा करण्याचा पराक्रम केला आहे. तसंच अटक टाळण्यासाठी खरातने परदेशात पळून जाण्याचा प्लॅनही केला होता.
अशोक खरातचे मागील काही दिवसांपासून अनेक काळे कारनामे समोर आले आहेत. त्याला मागील काही दिवसांपासून न्यायालयीन पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे पण त्याचे अनेक कारनामे चौकशीमध्ये समोर येत आहेत. अशोक खरातने काळा पैसा व्हाईट करण्यासाठी जगदंबा आणि समता पतसंस्थेत खाती उघडली होती. या 65 बनावट खात्यांच्या माध्यमातून खरात कोट्यवधी रूपयांचा व्यवहार करायचा, जानेवारी ते मार्च 2026 या काळात या खात्यांमधून 52 कोटींचा व्यवहार झाल्याचंही समोर आलं आहे. दरम्यान हे सर्व पैसे काढून अशोक खरातचा पोलिसांना गुंगारा देऊन परदेशात पळून जाण्याचा प्लॅन होता.
या आर्थिक व्यवहारांचं गांभीर्य लक्षात घेता आता केंद्रीय तपास यंत्रणांना अॅक्शनवर आली आहे. वरिष्ठ शासकीय अधिकारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावावरील व्यवहारांची चौकशी सुरू झाली आहे. आज खरातला न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली असली तरी फसवणूक प्रकरणात ग्रामीण पोलीस पुन्हा त्याचा ताब्यात घेण्याची शक्यता आहे. सध्या या सर्व 65 खातेदारांना पोलिसांनी नोटीस बजावली आहे. त्यामुळेया चौकशीनंतर नेमकं काय समोर येतं, या खातेदारांना पतसंस्थेली खात्यांची माहिती होती का? की खरातनंही त्यांच्या बनावट कागदपत्रांद्वारे त्यांची खाती उघडली आहेत, यामागचं सत्य समोर येईल.
तसंच या प्रकरणात आणखी कोणाचा हात आहे का? याचा उलगडा देखील चौकशीनंतर होण्याची शक्यता आहे. सिन्नरमध्ये दाखल झालेल्या आर्थिक फसवणुकीच्या एका प्रकरणात अशोक खरात सध्या पोलीस कोठडीत आहे. जर न्यायालयाने त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावली, तर ईडी त्याला तात्काळ ताब्यात घेण्याची शक्यता आहे. ईडी या प्रकरणाचा स्वतंत्र तपास करत आहे. एजन्सीचा तपास प्रामुख्याने बेनामी मालमत्ता आणि मनी लाँडरिंगच्या आरोपांवर केंद्रित आहे.
अशोक खरात प्रकरणामध्ये ईडीने देखील चौकशी केली होती, यामध्ये या प्रकरणात रुपाली चाकणकर यांची देखील चौकशी करण्यात आली होती. रुपाली चाकणकर यांची काही दिवसांपूर्वी 7 ते 8 तास चौकशी करण्यात आली होती. या चौकशीमध्ये बंगले, फार्महाऊस, बनावट बँक, मालमत्ता, महागडी वाहने यांच्याबद्दल तपास करण्यात आला. ईडीला आज अशोक खरात यांची कोठडी देण्यात आली आहे, तर तपासाला गती येऊ शकते आणि अनेक नवीन खुलासे होण्याची शक्यता आहे आता या चौकशीमध्ये कोणते खुलासे होणार आणि कारवाईवर सर्वाचे लक्ष लागले आहे.