अशोक खरातची कोठडीतूनही पोपटपंची सुरुच, पोलिसांना सांगितलं भविष्य

नाशिकमधील स्वयंघोषित ज्योतिषी भोंदूबाबा अशोक खरातच्या करारनाम्याने राज्यभर खळबळ उडाली आहे. नाशिकस्थित ज्योतिषी अशोक खरात यांच्यावरील कथित बलात्कार प्रकरणावरून महाराष्ट्रातील राजकारण सध्या तापले आहे. विरोधी पक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहे, तर सरकारने या प्रकरणाला गंभीर गुन्हा ठरवून चौकशीचे आश्वासन दिले आहे. असं असतानाही स्वयंघोषित ज्योतिषी भोंदूबाबा अशोक खरात याची भोंदूगिरी पोलीस कोठडीतही सुरु आहे.
'मी तुमचं भविष्य सांगतो, पुढे काय होणार हे मला सगळं ठाऊक आहे,' अशा शब्दांत पोलिसांना भुरळ घालण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अशोक खरातला नाशिक पोलिसांनी चांगलाच हिसका दाखवला आहे. कोठडीत असलेल्या खरातने आपल्या तथाकथित ‘भविष्यवाणी’चा आधार घेत तैनात पोलीस कर्मचाऱ्यांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोठडीत असताना खरातने तेथील पोलीस कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधण्यास सुरुवात केली. कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित काही गोष्टी सांगून त्यांच्यात भीती आणि कुतूहल निर्माण करण्याचा त्याने प्रयत्न केला. "तुम्हाला काय होणार हे मला माहीत आहे," असे म्हणत त्याने पोलिसांची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न केला. यामागे पोलिसांचे वर्तन आपल्याशी सौम्य राहावे, असा त्याचा हेतू असावा असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
खरातने कितीही ‘भविष्यवाणी’चे नाटक केले असले, तरी नाशिक पोलीस त्याला अजिबात बळी पडले नाहीत. कायद्यापुढे कोणत्याही चमत्काराचा किंवा प्रभावाचा उपयोग होत नाही, हे पोलिसांनी त्याला ठामपणे बजावले. 'नाशिक जिल्हा हा कायद्याचा बालेकिल्ला' आहे आणि येथे केवळ कायद्याचेच राज्य चालते, याचा प्रत्यक्ष अनुभव पोलिसांनी खरातला दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. एकूणच, कोठडीतही आपल्या प्रभावाचा वापर करू पाहणाऱ्या खरातचा हा प्रयत्न नाशिक पोलिसांनी सपशेल अपयशी ठरवला आहे
आज अशोक खरातच्या चौकशीचा चौथा दिवस आहे. एसआयटी प्रमुख तेजस्वी सातपुते स्वतः चौकशी करत आहेत. एसआयटी आज पुजारी व फार्म हाऊसमधील कर्मचारी यांची समोरासमोर बसून चौकशी होणार असल्याची सूत्रांची माहिती समोर आली आहे. काल देखील सात तास चौकशी करण्यात आली होती.
सी डी आर मध्ये 30 ते 40 महिलांचे नंबर सापडल्याची माहिती मिळाली आहे. तसेच नीरज जाधवच महिलांना बाबाचे निरोप देत असल्याची सूत्रांची माहिती समोर आली आहे. फोकस प्रॉपर्टी येथे ऑफिस बॉय असताना सल्ला घेण्यासाठी येणाऱ्या महिलांच्या तो संपर्कात असल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणाचा मास्टर माईंड नीरज जाधव असल्याचे आता समोर आले आहे.