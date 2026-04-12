English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • नाशिक, शिर्डीनंतर आता सोलापुरातही, शक्तिपीठ महामार्गावर भोंदू खरातने घेतली 11 एकर जमीन; त्या जमिनीची किंमत 2 कोटींपेक्षाही जास्त

नाशिक, शिर्डीनंतर आता सोलापुरातही, शक्तिपीठ महामार्गावर भोंदू खरातने घेतली 11 एकर जमीन; त्या जमिनीची किंमत 2 कोटींपेक्षाही जास्त

Ashok Kharat: अशोक खरात याने शक्तिपीठ महामार्गावर कोटींची जमीन खरेदी केल्याची माहिती एसआयटी तपासातून समोर आली आहे.   

मनाली सागवेकर | Updated: Apr 12, 2026, 11:42 AM IST
Kharat Land On Shaktipith Highway: भोंदू बाबा अशोक खरात याने पुणे, शिर्डी, नाशिक अशा अनेक मोठ्या शहरांमध्ये त्याच्या आणि त्याच्या पत्नीच्या नावावर जमीनी खरेदी केल्याची माहिती एसआयटीच्या तपासातून समोर आली. त्यानंतर आता शक्तीपीठ महामार्गावरील जमिनीवरही त्याने त्याच्या नावाचा ठप्पा मारल्याचेही समोर आले आहे. खरातने शक्तीपीठ महमार्गाच्या रूटवर खरेदी केलेल्या जमिनीची किंमत 2 कोटींपेक्षाही अधिक आहे. तसेच त्याने त्याचा सहकारी ललित पोफळे याच्यासह मिळून सोलापूर तालुक्यातील कळमन गावातही एक जमीन खरेदी केल्याची माहिती आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

शक्तिपीठ महामार्गाजवळ खरातने खरेदी केली जमीन 

दरम्यान, खरात आणि पोफळे या दोघांनी मिळून 28 मार्च 2024 रोजी सोलापूर जिल्ह्यातील कळमण या एकाच गावात, 7 कोटी रुपयांच्या जवळपास जमिनीची खरेदी केली आहे. 4.48 हेक्टर म्हणजेच जवळपास 11 एकरपेक्षा जास्त जमीन भोंदू खरातच्या नावावर आहे, जीची किंमत 2 कोटी 40 लाख 91 हजार 200 कोटी इतकी आहे. तसेच पोफळे याने 20 जून 2024 रोजी त्याच गावात 7.52 हेक्टर म्हणजेच जवळपास 19 एकर जमीन खरेदी केली. जीची किंमत 4 कोटी 12 लाख 80 हजार रुपये इतकी आहे. 

पत्नीच्या नावावर खरेदी केली जमीन 

विशेष म्हणजे खरातने उत्तर सोलापूरात त्याच ठिकाणी जमीन खरेदी केली जिथून शक्तीपीठ महामार्ग जाणार आहे. हीच गोष्ट लक्षात घेऊन भोंदू खरातने त्या ठिकाणी जमीन खरेदी केली, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. त्याने ही जमीन त्याची पत्नी कल्पना खरातच्या नावे खरेदी केली असल्याचीही माहिती आहे. भोंदू बाबा प्रकरणात, त्याच्या पत्नीचाही हात असल्याचे एसआयटी चौकशीतून समोर आले होते. सध्या कल्पना खरात फरार असून एसआयटीकडून तिचा तळागळापर्यंत शोध घेतला जात आहे. 

कल्पना खरातचाही तपास सुरू 

शिर्डी पोलीस ठाण्यात कल्पना खरातवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यानंतर ती नाशिकच्या राहत्या घरातून पळ काढत फरार झाली आहे. गेल्या 10 दिवसांपासूनच्या पोलिसांच्या तपासणीत तिच्याबाबतचा कोणताही ठोस पुरावा न सापडल्याने, पोलिसांनी आता तिचे नातेवाईक, मित्रपरिवार आणि घरगुती नोकरांकडे विचारपूस करण्यास सुरूवात केली आहे. 

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

