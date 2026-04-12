नाशिक, शिर्डीनंतर आता सोलापुरातही, शक्तिपीठ महामार्गावर भोंदू खरातने घेतली 11 एकर जमीन; त्या जमिनीची किंमत 2 कोटींपेक्षाही जास्त

Kharat Land On Shaktipith Highway: भोंदू बाबा अशोक खरात याने पुणे, शिर्डी, नाशिक अशा अनेक मोठ्या शहरांमध्ये त्याच्या आणि त्याच्या पत्नीच्या नावावर जमीनी खरेदी केल्याची माहिती एसआयटीच्या तपासातून समोर आली. त्यानंतर आता शक्तीपीठ महामार्गावरील जमिनीवरही त्याने त्याच्या नावाचा ठप्पा मारल्याचेही समोर आले आहे. खरातने शक्तीपीठ महमार्गाच्या रूटवर खरेदी केलेल्या जमिनीची किंमत 2 कोटींपेक्षाही अधिक आहे. तसेच त्याने त्याचा सहकारी ललित पोफळे याच्यासह मिळून सोलापूर तालुक्यातील कळमन गावातही एक जमीन खरेदी केल्याची माहिती आहे.
दरम्यान, खरात आणि पोफळे या दोघांनी मिळून 28 मार्च 2024 रोजी सोलापूर जिल्ह्यातील कळमण या एकाच गावात, 7 कोटी रुपयांच्या जवळपास जमिनीची खरेदी केली आहे. 4.48 हेक्टर म्हणजेच जवळपास 11 एकरपेक्षा जास्त जमीन भोंदू खरातच्या नावावर आहे, जीची किंमत 2 कोटी 40 लाख 91 हजार 200 कोटी इतकी आहे. तसेच पोफळे याने 20 जून 2024 रोजी त्याच गावात 7.52 हेक्टर म्हणजेच जवळपास 19 एकर जमीन खरेदी केली. जीची किंमत 4 कोटी 12 लाख 80 हजार रुपये इतकी आहे.
विशेष म्हणजे खरातने उत्तर सोलापूरात त्याच ठिकाणी जमीन खरेदी केली जिथून शक्तीपीठ महामार्ग जाणार आहे. हीच गोष्ट लक्षात घेऊन भोंदू खरातने त्या ठिकाणी जमीन खरेदी केली, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. त्याने ही जमीन त्याची पत्नी कल्पना खरातच्या नावे खरेदी केली असल्याचीही माहिती आहे. भोंदू बाबा प्रकरणात, त्याच्या पत्नीचाही हात असल्याचे एसआयटी चौकशीतून समोर आले होते. सध्या कल्पना खरात फरार असून एसआयटीकडून तिचा तळागळापर्यंत शोध घेतला जात आहे.
शिर्डी पोलीस ठाण्यात कल्पना खरातवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यानंतर ती नाशिकच्या राहत्या घरातून पळ काढत फरार झाली आहे. गेल्या 10 दिवसांपासूनच्या पोलिसांच्या तपासणीत तिच्याबाबतचा कोणताही ठोस पुरावा न सापडल्याने, पोलिसांनी आता तिचे नातेवाईक, मित्रपरिवार आणि घरगुती नोकरांकडे विचारपूस करण्यास सुरूवात केली आहे.