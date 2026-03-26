मामेभावानेच केला अशोक खरातच्या भांडाफोड, कॅप्टन कसला तो तर जहाजावर सफाई कमागार

गेल्या जवळपास एक आठवड्यापासून महाराष्ट्रात फक्त एकच चर्चा आहे ती म्हणजे अशोक खरात प्रकरणाची. महाराष्ट्रातील राजकारण आणि सामान्य जनतेशी या प्रकरणाचा संबंध आहे. कॅप्टन म्हणून ओळखल्या जाणारा भोंदूबाबा अशोक खरातने महिलांवर लैंगिक अत्याचार केले आहेत. या प्रकरणात पहिल्यांदाच अशोक खरातच्या कुटुंबातील पहिली व्यक्ती समोर आली आहे. मधुकर गुंजाळ हे अशोक खरातचे मामेभाऊ आहेत. यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना खालील बाबी स्पष्ट केल्या आहेत.
अशोक खरात हे त्यांचे मामेभाऊ आहेत. खरात यांची आई गुंजाळ यांची आत्या आहे. गुंजाळ यांनी सांगितले की, हे खरातचे आजोळ असून त्यांचे नाते अतिशय जवळचे आहे. गुंजाळ यांनी स्पष्टपणे नमूद केले की, खरातच्या या तथाकथित कारनाम्यांबाबत त्यांना किंवा त्यांच्या कुटुंबातील कोणालाही पूर्वी काहीही माहिती नव्हती. माध्यमांमधूनच त्यांना या सर्व धक्कादायक गोष्टी समजल्या आहेत. खरातच्या आईच्या (आत्याच्या) विवाहाबद्दल आणि जुन्या कौटुंबिक गोष्टींबद्दलही त्यांनी काही मते मांडली आहेत.
अशोक खरात याला दोन आई आहेत. पहिली आई डोंगरगावची तर दुसरी आई आमची आत्या या काकडी गावच्या. आमच्या आत्याच वय आता 96 वर्ष आहे. आमचा संबंध केवळ कौटूंबिक कार्यक्रमात खरात हे खूप कमी वेळी आजोळी यायचे. पहिली आई यांना पाच मुले तर दुसरी आई आमची आत्या यांना दोन मुले ते सर्व कहांडळवाडी येथे राहतात. मिडीयावर ज्या समोर आलय त्याबाबत आम्हाला माहिती नाही. आम्ही हे मिडीयावर पहिल्यांदाच पाहत असल्याच ते म्हणाले. ज्यावेळी आत्याचे लग्न झाले त्यावेळी सर्व शेतकरी समाज होता त्यामुळे आमच्या आजोबांनी निर्णय घेतला. काकडीमध्ये खरेदी केलेली जमिन याविषयी आम्हाला कल्पना नव्हती .
आणखी धक्कादायक माहिती समोर आली. घराच्या परिसरात चोरी केली आणि त्यानंतर वडील मारतील या धाकाने 22 वर्ष निघून गेला. गावकऱ्यांनी अशोक खरातचा किस्सा सांगितला. ज्यामध्ये सर्वात आधी अशोक खरात सायकलवर जाऊन जमीन खरेदीचे व्यवहार करायचा. आमच्या नाशिक जिल्ह्यातील कोणीही लोक याच्याकडे भविष्य बघण्यासाठी येतं नव्हते. अशोक खरातला सहा भाऊ , एकत्र कुटुंबात अशोक खरात राहत होता. हा कॅप्टन कसा झाला तेच आम्हाला समजेना , हा गणितात नापास होता.
"पोलिसांच्या गोपनीय माहितीनुसार, 1965 च्या सुमारास जन्मलेल्या खरातने वयाच्या 17 व्या वर्षी एका नातेवाईक तरुणीशी गैरवर्तन केले होते. याप्रकरणी कोणतीही अधिकृत तक्रार तेव्हा किंवा आताही दाखल झालेली नाही. मात्र, या कृत्यानंतर तो नोकरीचे निमित्त सांगून घरातून कायमचा निघून गेला होता." "स्वतःला 'मर्चंट नेव्ही'चा 'कॅप्टन' म्हणवून घेत त्याने सर्वांना थापा मारल्या, ज्यामुळे तो लोकांमध्ये 'कॅप्टन' नावानेच ओळखला जाऊ लागला. प्रत्यक्षात जहाजावर सफाई कामगार म्हणून काम करणाऱ्या खरातने बँकॉकसह अनेक देशांत अय्याशी केली. पुढे पश्चिम बंगालमध्ये मुक्काम ठोकल्यावर त्याने तिथल्या गुरूंकडून भोंदूगिरीची विद्या आत्मसात केली. सामान्य लोकांना पूजाविधी आणि भविष्याच्या नावाखाली गंडा घालून स्वतःचा फसवणुकीचा 'उद्योग' सुरू करण्याचा घाट त्याने घातला."