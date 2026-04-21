अशोक खरातचे ठाणे कनेक्शन उघड,महापालिकेतील क्लर्क महिलेवर फिरवला लिंबू

नाशिकमधील ऑफिसमध्ये महिलांवर लैंगिक अत्याचार करणा-या अशोक खरातचे थेट ठाण्यापर्यंत कनेक्शन असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 21, 2026, 10:22 PM IST
शुभम कोळी झी 24 तास ठाणे : अशोक खरातचे आतापर्यंत अनेक कनेक्शन समोर आले आहेत. महिलांचं लैंगिक शोषण त्यानंतर शेतक-यांची फसवणूक, अधिका-यांशी लागेबांधे असल्याचंही समोर आलं आहे. दरम्यान आता अशोक खरातचं ठाणे कनेक्शन समोर आलं आहे. खरातचा ठाणे महापालिकेतील अतिरिक्त आयुक्त महेश आहेर यांच्यासोबत घनिष्ठ संबंध असल्याचं समोर आलं आहे. 

नाशिकमधील ऑफिसमध्ये महिलांवर लैंगिक अत्याचार करणा-या अशोक खरातचे थेट ठाण्यापर्यंत कनेक्शन असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आलीय. ठाणे महापालिकेचे माजी अतिरिक्त आयुक्त महेश अहेर याच्याशी खरातचे घनिष्ट संबंध असल्याची माहिती समोर आली आहे. या महेश अहेर आणि खरातनं मिळून ठाणे महापालिकेतील एका महिला कर्मचा-याचा छळ केल्याचा आरोप दोघांवर झाला आहे.

पीडित महिलेला महेश अहेर नाशिकला घेऊन गेला. कॅनडा कॉर्नरच्या ओकस प्रॉपर्टी कार्यालयात खरातची भेट झाली. महिलेच्या इच्छेविरोधात तिच्या डोक्यावरुन लिंबू फिरवला. महिलेला मोती खड्याची अंगठी दिली. महिलेच्या तक्रारीवरुन कासारवडवली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. महेश अहेरनं आणखी काही महिलांना अशोक खरातकडं नेल्याचा संशय आहे. कासारवडवली पोलीस आता महेश अहेरला ताब्यात घेऊन त्याची चौकशी करण्याची शक्यता आहे.

ठाणे पोलिसांच्या क्राईम ब्रँचमध्ये गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आता नाशिक एसआयटीचा तपास संपल्यावर अशोक खरातची वरात ठाण्यात आणली जाण्याची शक्यता आहे.  महेश अहेरचं या प्रकरणात नाव आलं. पण महेश अहेर यांचा सेवाकाळ वादग्रस्त राहिलाय. खरातच्या निमित्तानं महेश अहेरचे जुने कारनामे बाहेर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशोक खरातनं शासकीय आणि निमशासकीय अधिका-यांमध्ये आपलं नेटवर्क तयार केलं होतं. या नेटवर्कचा वापर तो वेगवेगळ्या पद्धतीनं तो करत होता. कधी बदल्या, कधी लैंगिक शोषण, कधी काळा पैसा पांढरा करण्याचं काम तो हुशारीनं करत होता. आता मात्र त्याचं हे नेटवर्क हळूहळू उघड पडलं आहे. 

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

