दोन कप चहाच्या पैशात 74 टेलिग्राम ग्रुपवर अशोक खरातचे 'ते' व्हिडीओ व्हायरल

Ashok Kharat News : नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरात सध्या गजाआड असून, महिलांशी अश्लील वर्तन, भविष्य आणि अंतज्योतिषविद्येचा बनाव रचून केलेले अत्याचार आणि अनेकांचीच फसवणूक केल्याप्रकरणी खरात तपास यंत्रणांच्या ताब्यात आहे. मात्र, त्याच्याबाबत दर दिवशी नव्या गोष्टींचा उलगडा होण्याचं सत्र सुरूच आहे. कधी जमीन घोटाळा, कधी कारागृहात असतानाही सुरू असणारी कमाई आणि अश्लील व्हिडीओ... या न त्या कारणानं खरात यंत्रणांच्याही भुवया उंचावत आहे. त्यातच आता एक धक्कादायक खुलासा झाला आहे. ज्यानुसार टेलिग्रामद्वारे खरातचे व्हिडीओ परदेशांमध्येही व्हायरल झाले आहेत.
अशोक खरात प्रकरणातील अश्लील व्हिडिओ श्रीलंका, नायजेरिया, फिलिपिन्स आणि युएईमध्ये प्रसारित झाले असून, सायबर पोलिसांनी तपासादरम्यान व्हिडिओंची विक्री करणारे तब्बल 74 टेलिग्राम ग्रुप्स शोधून काढले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे या ग्रुप्सवर अश्लील व्हिडिओच्या क्लिप्स 20 रुपयांमध्ये विकल्या जात होत्या.
सदर प्रकरणात सायबर पोलिसांनी 11 सोशल मीडिया मध्यस्थांना नोटिसा बजावत एका संशयित व्यक्तीची ओळख पटवली आहे. खरातच्या ऑफिस आणि फार्म हाऊसवरील छाप्यात महिलांचे लैंगिक शोषण दर्शवणारे 100 हून अधिक व्हिडिओ जप्त करण्यात आले होते. महिलांच्या गोपनीयतेचा भंग होत त्यांच्या आत्मसन्मानालाही यामुळं धक्का पोहोचतो ही बाब दर्शवत पोलिसांनी अनेक अनेक फोटो आणि व्हिडीओ हटवण्याची कारवाईसुद्धा केली.
प्राथमिक माहितीनुसार काही ग्रुपवर हे व्हिडीओ आर्थिक फायदा मिळवण्यासाठी विकले गेले. या संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची (SIT) स्थापना करून व्याप्ती वाढवण्यात आली. ज्यामध्ये हे प्रकरण फक्त महाराष्ट्र आणि भारतापुरता सिमीत नसून परदेशापर्यंत पोहोचल्याचा सुगावा पोलिसांना सागला. भारतातही 21 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांपर्यंत खरातचे व्हिडीओ व्हायरल झाले. ज्यामुळं आता व्हायरल व्हिडीओ प्रकरणाचा तपास आणि त्याचदरम्यान झालेला हा उलगडा यंत्रणांच्या भुवया उंचावून गेला. खरातवर महिलांचे लैंगिक शोषण, फसवणूक आणि नरबळी, जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत 5 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
अशोक खरात प्रकरण आणि तत्सम कोणताही व्हिडीओ डाऊनलोड करणं, फॉरवर्ड करणं किंवा तो व्हिडीओ मिळवण्यासाठी रक्कम मोजणं गुन्हा असून, असे ग्रुप किंवा सदर व्हिडीओ शेअर करणारे अकाऊंट आढळल्यास नागरिकांनी त्याची माहिती/ तक्रार सायबर पोलिसांक़े करावी असं आवाहन करण्यात आलं आहे.