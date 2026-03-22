भोंदू गुरूचा काळा चेहरा; 81 गुंठे जमिनीसाठी अशोक खरातेने केली हत्या, जाधव कुटुंबाचा आरोप

नाशिकमध्ये बलात्कार प्रकरणातील आरोपी अशोक खरात अटकेत असून तिची SIT चौकशी सुरु आहे. या प्रकरणाचा तपास जसा जसा पुढे जातोय धक्कादायक खुलासे होत आहे. त्यासोबत अनेक लोक पुढे येऊन खरातविरोधात आरोप करत आहेत. खरातने गेल्या काही वर्षांमध्ये आपल्या काळा कृत्याने गडगंज पैसा जमा केला आहे. तर नाशिक जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी जमीन विकत घेतली आहे. आता या जमिनीसाठी त्याने अनेक शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप होतोय. एवढंच नाही तर एका जाधव कुटुंबाने खरातवर हत्या केलाचा आरोप केला आहे.
मैत्रीच्या जाळ्यात ओढून कोट्यवधींची खंडणी उकळणाऱ्या खरातवर आता एका गंभीर अपघाताचा नव्हे, तर 'नियोजित घातपाताचा' आरोप करण्यात आला आहे. जमिनीच्या वादातून खरातने एका तरुणाचा बळी घेतल्याचा आरोप पीडित जाधव कुटुंबाने केलाय.
नाशिकच्या अंबड परिसरातील गवळाणे भागात जाधव कुटुंबीयांनी 81 गुंठे जमीन खरेदी करण्यासाठी 45 लाख रुपये मालकाला दिले होते. मात्र, याच जमिनीवर डोळा ठेवून भोंदू अशोक खरातने आपली ताकद वापरली. सत्तेचा आणि पैशाचा जोरावर त्याने मालकाला दमदाटी करत ही जमीन स्वतःच्या नावावर करून घेतली. झी 24 तासशी बोलताना विलास जाधव म्हणाला की, माझे छोटे बंधू कैलास जाधव यांनी जमीन घेतली होती. या खरातने परस्पर मालकांला घेऊन कंपाऊंड बांधलं. आम्ही जेव्हा प्रत्यक्ष त्या जमिनीवर गेलो तेव्हा खरातला सांगितलं की, ही जमीन आम्ही घेतली आहे, तर त्यांनी आम्हाला पोलिसांचा धाक दाखवा. एवढंच नाही तर पोलीस आम्हाला बोलावून घ्यायचे. मग पोलीस आम्हाला दिवसभर बसून ठेवलं. तरदुसरीकडे खरातने कंपाऊंडचं काम करुन घेतलं. तिथे सीसीटीव्ही देखील लावले. जेव्हा आम्ही तिथे जायचो तेव्हा ते एफआरआय दाखल करायचा. पोलिसांच्या माध्यमातून धमकी द्यायचा.
विलास जाधव पुढे म्हणाला की, या सगळ्या प्रकरणानंतर आम्ही कोर्टात गेलो. 19 डिसेंबर 2022 ला या जागेवर स्टे आणला. त्यांनी माझ्या भावाचा घातपात करुन ठार मारले आहे, अशोक खरातने अत्यंत चलाखीने महामार्गावर हा अपघात घडवून आणला, असा आरोप विलास जाधव यांनी केला आहे. मी प्रकरणात पोलिसात धाव घेतली होती. पण पोलिसांनी किरकोळ चौकशी करुन काहीच घडलं नाही असं करुन ते प्रकरणी निकाली लावला. एका जमिनीच्या तुकड्यासाठी खरातने हसतं-खेळतं कुटुंब उद्ध्वस्त केल्याचा आरोप आता होत आहे. तत्कालीन परिस्थितीत अंबड पोलिसांनी खरातच्या दबावाखाली तपास दडपल्याचा दावाही विलास जाधव यांनी केला आहे.
कैलास जाधव यांनी घेतली जमिनीची किंमत ही 75 लाखांच्या घरात होती. अशोक खरातने हीच जमिन घेण्याचा आग्रह धरल्यामुळे जमिनी मालकाने हीच जमिनी जाधव यांनी विकली असली तरी खरातलाही विकली. ही जागा बळकावण्यासाठी अशोक खरात यांने सगळेच प्रकार केलेत. एवढंच नाहीतर विलास जाधव यांच्या भावाला कैलास जाधवला धमकी देण्यात येत होती. या जमिनीची फायनल डील होणार होती तेव्हा त्याच्या दोन दिवसांपूर्वी कैलास जाधव यांचा अपघात करण्यात आला असा आरोप विलास जाधव यांनी केला आहे. या अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला. धक्कादायक म्हणजे मुलाच्या निधानाच्या बातमी त्यांच्या आईचही निधन झालं.
आज खरातचे काळे कारनामे एकामागून एक बाहेर येत असताना, जाधव कुटुंबीयांनी न्यायाच्या आशेने पुन्हा एकदा न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. 20 कोटींची खंडणी उकळणारा हा भोंदू खरात आता खुनाच्या आरोपाच्या छायेत आहे. पोलीस या प्रकरणाची पुनर्रचना करणार का? आणि जाधव कुटुंबाला खरोखर न्याय मिळणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.