अशोक खरातच्या कडवट औषधामध्ये असं काय होतं की खाताच महिला व्हायच्या बैभान?

महाराष्ट्रात सध्या खळबळ माजवणाऱ्या या प्रकरणात स्वयंघोषित ज्योतिषी अशोक खरात यांच्यावर दिवसेंदिवस गंभीर आरोप आहेत. त्यांनी अनेक महिलांना आणि अल्पवयीन मुलींनाही लैंगिक छळ केला असल्याचे समोर आले आहे. काही महिलांवर तर बलात्कारही केल्याची माहिती आहे. या कृत्यांचे जवळपास 56 व्हिडिओ सापडले आहेत आणि त्यांच्याविरुद्ध 11 तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. राज्यभरात यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. आता या सर्व प्रकरणाचा तपास एसआयटी या विशेष पथकाकडे आहे. खरात यांनी महिलांना आपल्या जाळ्यात ओढण्यासाठी एक विशेष पद्धत वापरली होती, ज्यामुळे त्यांचे काळे कारनामे उघडकीस येत आहेत. त्या औषधात असं काय होत? याबद्दल माहिती समोर आली आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 30, 2026, 04:03 PM IST
अशोक खरातच्या कडवट औषधामध्ये असं काय होतं की खाताच महिला व्हायच्या बैभान?
Ashok Kharats Bitter Medicine: महाराष्ट्रात सध्या खळबळ माजवणाऱ्या या प्रकरणात स्वयंघोषित ज्योतिषी अशोक खरात यांच्यावर दिवसेंदिवस गंभीर आरोप आहेत. त्यांनी अनेक महिलांना आणि अल्पवयीन मुलींनाही लैंगिक छळ केला असल्याचे समोर आले आहे. काही महिलांवर तर बलात्कारही केल्याची माहिती आहे. या कृत्यांचे जवळपास 56 व्हिडिओ सापडले आहेत आणि त्यांच्याविरुद्ध 11 तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. राज्यभरात यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. आता या सर्व प्रकरणाचा तपास एसआयटी या विशेष पथकाकडे आहे. खरात यांनी महिलांना आपल्या जाळ्यात ओढण्यासाठी एक विशेष पद्धत वापरली होती, ज्यामुळे त्यांचे काळे कारनामे उघडकीस येत आहेत. त्या औषधात असं काय होत? याबद्दल माहिती समोर आली आहे. 

प्रसादाच्या नावाखाली गूढ औषध 

अशोक खरात यांच्या केबिनमध्ये येणाऱ्या महिलांना अशोक खरात एक खास प्रकारचे कडवट आणि खारट चवीचे द्रव देत असे. त्यासोबत विशेष पेढाही खायला घालत असे. हा सर्व ‘प्रसाद’ असल्याचे को सांगत असे. या पदार्थांचा प्रभाव पडल्यानंतर महिलांना लगेच मळमळायला लागे, डोके गरगरे, डोके जड वाटे आणि शरीर बेशुद्धीच्या अवस्थेत जायचे. अशा स्थितीत खरात केबिनमधील दिवे बंद करून महिलांवर अत्याचार करत. या औषधामुळे महिलांना त्यांच्या बोलण्याचे पालन करण्यास भाग पडत असे. या पद्धतीने त्यांनी अनेकांना फसवले असल्याचे तपासात उघड झाले आहे. 

महिलांवर कसा परिणाम व्हायचा? 

तपासातून समोर आले की, हे औषध खाल्ल्यावर महिलांना काही मिनिटांतच अस्वस्थता जाणवायची. त्यांना उलटी होण्यासारखे वाटे, चक्कर येऊ लागे आणि डोके जड होऊन अर्धबेशुद्ध अवस्था येई. याच काळात खरात त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार करत आणि त्यांच्या सूचनांचे पालन करायला भाग पाडत. या गूढ औषधामुळे महिलांना काहीही आठवत नसे किंवा प्रतिकार करण्याची शक्ती राहत नसे. अशा प्रकारे त्यांनी अनेक पीडितांना आपल्या तावडीत ठेवले. या पद्धतीने केलेल्या गुन्ह्यांचे पुरावे आता एकएक करत समोर येत आहेत. 

औषधात नेमके काय होते?

या प्रकरणातील सर्वात मोठे रहस्य म्हणजे त्या कडवट द्रवात आणि पेढ्यांमध्ये कोणते रसायन किंवा घटक मिसळले होते? हे औषध कशामुळे असे गुंगी आणत होते? याबाबत अद्याप काहीही ठोस माहिती मिळालेली नाही. खरातने पोलिसांना याबद्दल काहीही सांगितले नाही. त्यामुळे एसआयटीने त्यांची पोलीस कोठडी वाढवण्याची मागणी केली आहे. आता तपास यंत्रणा या ‘विषारी’ पेढ्यांचा आणि संशयास्पद द्रवाचा खरा स्रोत शोधण्यात गुंतली आहे. येत्या काही दिवसांत या गूढ औषधाचे रहस्य उलगडेल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

कोर्टाचा निर्णय काय? 

काल अशोक खरातला कोर्टात हजर करण्यात आले होते. न्यायालयाने त्यांना 4 दिवसांची पोलीस कोठडी दिली आहे. त्यामुळे 1 एप्रिलपर्यंत तो पोलिसांच्या ताब्यात राहणार आहेत. खरातने तपासात सहकार्य केले नाही म्हणून एसआयटीला आणखी वेळ मिळाला आहे. या प्रकरणात आणखी काय नवी माहिती समोर येईल याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष आहे. पीडित महिलांची सुरक्षा आणि न्याय मिळवण्यासाठी तपास वेगाने सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. या घटनेमुळे भोंदूबाबांच्या कारनाम्यांवर मोठा प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

