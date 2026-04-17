भोंदू अशोक खरातची मोडस ऑपरेंडी येणार बाहेर, निकटवर्तीयांच्या चौकशीत काय आलं समोर?

Ashok Kharats Modus Operandi: दीपक लोंढे अहिल्यानगरच्या शिर्डी पोलीस ठाण्यात चौकशीसाठी गेला होता. दीपक लोंढे हा अशोक खरातचा खासमखास असल्याची माहिती आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 17, 2026, 10:40 PM IST
अशोक खरात प्रकरण

Ashok Kharats Modus Operandi: अशोक खरातचा खास आणि दीपक केसरकरांचा निकटवर्तीय चौकशीच्या फे-यात अडकला आहे. लोंढेंच्या खात्यातून कोट्यवधींचा व्यवहाराचा संशय असल्यानं त्यांची चौकशी करण्यात आलीय. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.

कोण आहे दीपक लोंढे?

दीपक लोंढे अहिल्यानगरच्या शिर्डी पोलीस ठाण्यात चौकशीसाठी गेला होता. दीपक लोंढे हा अशोक खरातचा खासमखास असल्याची माहिती आहे. अशोक खरातला अटक होऊन बरोबर एक महिना झालाय. अशोक खरातची लैंगिक अत्याचार प्रकरणात एसआयटी चौकशी सुरु आहे. दुसरीकडं त्यानं केलेल्या आर्थिक गुन्ह्यांचीही शिर्डी पोलीस आणि ईडीकडून चौकशी सुरु आहे. अशोक खरातचा उजवा हात म्हणून ओळख असलेल्या दीपक लोंढेही पोलीस चौकशीच्या फे-यात सापडलाय. पोलिसांनी दीपक लोंढेला चौकशीला बोलवलंय.

दीपक लोंढे अशोक खरातचा विश्वासू आहे. समता पतसंस्थेत लोंढे नवराबायकोची 4 खाती असून 4 खात्यांतून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल झालीय.  कल्पना खरातच्या खात्यातही लोंढेंच्या खात्यातून पैसे ट्रान्सफर झाले आहेत. शिर्डीतल्या जमीन विक्री व्यवहारात लोंढेंची महत्वाची भूमिका राहिली आहे.

दीपक लोंढे हा खरातचा राजदार असल्याचं सांगण्यात येतंय. दीपक लोंढेंची चौकशी झाल्यास त्याचे राजकीय लागेबांधे उघड होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं दीपक लोंढेच्या चौकशीकडं संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलंय.

जसा अशोक खरातचा उत्कर्ष झाला तसा उत्कर्ष दीपक लोंढेचाही झाला. दीपकच्या चौकशीत अशोक खरातच्या मोडस ऑपरेंडीची माहितीही बाहेर येऊ शकते. शिवाय खरातकडं येणारा पैसा कुणाकडून कसा येत होता? तो कुठं गुंतवला जायचा? याचीही माहिती मिळण्याची शक्यता आहे. दीपकचे आर्थिक व्यवहार पाहता पुढच्या काळात दीपक ईडीच्या फे-यातही सापडणार याचे संकेत मिळू लागलेत.

जितेंद्र शेळकेंची 3 दिवसांपुर्वीच ED कडून चौकशी; अपघातामागचा सुत्रधार कोण? अंजली दमानियांनी स्पष्टच सांगितलं!

भोंदू बाबा अशोक खरातचे निकटवर्तीय जितेंद्र शेळके यांचे अपघाती निधन झाले आहे. समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात झाला.अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. संभाजीनगरहून शिर्डीकडे येताना धोत्रे गावाजवळ अपघात झाला. उभ्या कंटेनरला जितेंद्र शेळके यांच्या कारने पाठीमागून धडक दिली.  कार थेट कंटेनरखाली घुसली. अपघातात जितेंद्र शेळकेंचा मृत्यू तर पत्नी आणी मुलगा गंभीर जखमी झाले. जखमी मुलाला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.  या अपघातानंतर शंका आणि अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. 

अंजली दमानिया काय म्हणाल्या?

जितेंद्र शेळकेंच्या अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी झी 24 तास शी संवाद साधत याप्रकरणी शंका उपस्थित केली.  अशोक खरात प्रकरणातला हा पहिला अपघात. आता याची सुरुवात झाली. जितेंद्र शेळके यांचे सिल्व्हर ओक लॉंज मंगल कार्यालय होते. 3 दिवसांपुर्वी ईडीकडून चौकशी झाली होती. आज जर त्यांचा मृत्यू होत असेल तर हे खूप धक्कादायक आहे. दीपक लोंढे यांची आड च चौकशी सुरु आहे, सचिन सुंभाले, बाळासाहेब बोऱ्हाडे या तिघांना सरकारकडून सुरक्षा दिली पाहिजे. पुरावे देऊ नये म्हणून उडवून टाकायचे असे बिहारप्रमाणे महाराष्ट्रातही सुरु आहे का? असा प्रश्न अंजली दमानिया यांनी उपस्थित केला. जितेंद्र शेळके यांनी ईडीला बऱ्यापैकी माहिती त्यांनी दिली असेल. पण आणखी माहिती देऊ नये म्हणून अपघात केलाय का अशी भीती अंजली दमानिया यांनी व्यक्त केलय. यामागे कोण सुत्रधार हे सांगता येत नाही. पण यामागे खूप मोठे राजकारणी आणि अधिकारी आहेत. कोणी केलंय हे सांगता येत नाही. पण ही घटना अतिशय शॉकींग झालंय, असे अंजली दमानिया म्हणाल्या.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली."

