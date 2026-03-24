Exclusive: भोंदु बाबा अशोक खरातच्या आर्थिक नाड्या कोणाच्या हातात? बड्या माशाचं नाव आलं समोर!

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 24, 2026, 07:56 PM IST
अशोक खरात प्रकरण

Ashok Kharat: भोंदू अशोक खरातला नाशिक कोर्टानं 5 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. यावेळी झालेल्या सुनावणीत पोलिसांनी खरातवर नरबळी दिल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. यामुळे या प्रकरणातील गांभीर्य वाढले आहे.  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी विधानसभेत भोंदू अशोक खरात प्रकरणात निवेदन सादर केलं.. त्यात त्यांनी अशोक खरातला कोणत्या पद्धतीने अटक झाली? या प्रकरणी पोलिसांनी कोणती खबरदारी घेतली? पीडित महिला खरात विरोधात तक्रार देण्यासाठी कशा पुढे आल्या? याची संपूर्ण माहिती दिली.याप्रकरणातील बडा मासा कोण? असा प्रश्न अनेकांना पडलाय. यासंदर्भात मोठी अपडेट समोर आलीय. 

भोंदू अशोक खरातच्या शिवनिका ट्रस्टमधील आर्थिक व्यवहार वादात सापडलेत. 2018मध्ये ज्या ट्रस्टची उलाढाल चार लाखांची होती त्या ट्रस्टनं 2024मध्ये कोटीच्या कोटी उड्डाणं घेतली. या शिवनिका ट्रस्टचे आर्थिक व्यवहार आता संशयाच्या भोव-यात सापडलेत. ट्रस्टवर असलेले संचालकही आता चौकशीच्या फे-यात सापडण्याची शक्यता आहे. या ट्रस्टच्या माध्यमातून झालेले आर्थिक व्यवहार कुणाशी झाले कसे याचा तपास केला जाणार आहे. ट्रस्टवरील संचालक सीए ललित पोफळेंचीही चौकशी होण्याची शक्यता आहे. कारण ट्रस्टची आर्थिक भरभराट कशी झाली याची सगळी माहिती ललित पोफळेंकडं असण्याची शक्यता आहे. ललित पोफळे अशोक खरातच्या आर्थिक व्यवहारांचे राजदार असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

अशोक खरातच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केलीये. विधानसभेत त्यांनी अशोक खरात प्रकरणात निवेदन दिलं. या निवेदनात खरातशी संबंधित असलेल्या सगळ्या ट्रस्टची चौकशी केली जाणार असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. खरातच्या शिवनिका ट्रस्टवर ललित पोफळेही आहेत. ललित पोफळे हे सीए असल्यानं आर्थिक व्यवहारांची पहिल्यांदा जी चौकशी होईल ती चौकशी ललित पोफळे यांचीच होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात केलेली घोषणा अतिशय महत्वाची मानली जातेय.

सीए ललित पोफळे यांचे स्पष्टीकरण 

या संपुर्ण विषयावर सीए ललित पोफळे यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. मात्र, विषय न्याप्रविष्ट असल्याने कॅमेर्यासमोर प्रतिक्रिया देण्यास त्यांनी नकार दिला. ⁠फोनवरुन बोलताना सीए ललित पोफळे यांनी आपली प्रतिक्रिया दिलीय. मी पाच वर्षे खरात यांच्या ट्रस्टवर ट्रस्टी म्हणून होतो. ट्रस्टवर एक ही सीए नाही. त्यामुळे तुम्ही ट्रस्ट वर या अशी विनंती खरात यांनी केली होती. म्हणून मी ट्रस्टी झालो. ⁠मागील तीन वर्षात माझे आणि खरात यांचे वयक्तित ट्रान्सॅक्शन झालेले नाहीत. त्याआधी झालेले असतील तर माझ्या लक्षात नाही. ⁠आम्ही धार्मिक माणसं आहोत, म्हणुन तिथे जात होतो. ⁠माझ्या किंवा माझ्या कुटुंबियांच्या कंपन्या आणि खरात यांचा ट्रस्ट यांच्यात व्यवहार झालेले नाहीत   ⁠मी त्यांच्यावतीने आधिकार्यांचे पैसे मॅनेज करत नव्हतो. माझा काहीही संबंध नाही. ⁠ट्रस्टचा आयपीओ होत नाही. त्याचा माझा काही संबंध नाही. मी ट्रस्टचा सीए नव्हतो. ट्रस्ट चे सीए वेगळे आहेत. ⁠मला एसआयटीने अद्याप चौकशीला बोलावले नाही. बोलावले तर जाणार , असे स्पष्टीकरण ललित पोफळे यांनी दिले आहे. 

अशोक खरातला 5 दिवसांची पोलीस कोठडी 

भोंदू अशोक खरातला नाशिक कोर्टानं 5 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. यावेळी झालेल्या सुनावणीत पोलिसांनी खरातवर नरबळी दिल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. यामुळे या प्रकरणातील गांभीर्य वाढले आहे. दरम्यान, कोर्ट परिसरात उपस्थित असलेल्या नागरिकांनी भोंदू खरातच्या गाडीवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. पण पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्यामुळे पुढील अनर्थ टळला. अशोक भोंदू खरातला कोर्टाने 24 मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली होती. ही कोठडी आज संपली. त्यामुळे पोलिसांनी आज त्याला पुन्हा नाशिक कोर्टात हजर केले. त्यात त्यांनी पुन्हा त्याच्या 7 दिवसांच्या कोठडीची मागणी केली. पण बचाव पक्षाने त्याला विरोध केला. अखेर कोर्टाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने त्याला 5 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली. त्यामुळे अशोक खरात 29 मार्चपर्यंत पोलीस कोठडीतच राहणार आहे. यावेळी झालेल्या सुनावणीत सरकारी पक्षाने भोंदू खरातवर एक-दोन नव्हे तर तब्बल 5 नरबळी दिल्याचा संशय व्यक्त केला.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

इतर बातम्या

मी तुझी शुद्धी केली सांगत बलात्कार, गर्भवतीच्या छातीवर हात...

महाराष्ट्र बातम्या