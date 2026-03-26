अंधाऱ्या खोलीत आकाशातून देवरुपातील डुलणारा 20 फुटी साप अन्...; त्या अघोरी पूजेसाठी 2-3 कोटी लुटायचा खरात, पीडित उद्योगपतीने मांडली व्यथा

Ashok Kharat Snake Puja : महिलांवर अत्याचार करणारा कॅप्टन अशोक खरातच्या अंगावर शहारे आणणा-या कहाण्या आपण पाहिल्या ऐकल्या असतील. पण खरात अनेक उद्योजकांची आर्थिक लूटही करत होता. अनेक उद्योगपती, व्यापा-यांची त्यानं आर्थिक लूट केली. काही उद्योजकांना त्यानं आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्तही केलं होतं. असाच एक आर्थिकदृष्ट्या नाडलेला पीडित झी 24 तास आलाय. या उद्योगपतीनं झी 24 तासवर त्याची कहाणी सांगितलीय.
१० वर्षांपूर्वी अडचणीत असताना माझा एक मित्र मला त्यांच्याकडे घेऊन गेला. तेव्हा अशोक खरातने सांगितलं तुम्ही खूप अडचणीत आहात. मी पूजा करेल तर तुम्ही त्या अडचणीतून बाहेर पडला. खरातने पहिलं सांगितलं की मी वर्षातून एकच पूजा करतो. ती पूजा म्हणजे साक्षात आकाशातून देव येतो. देवाच्या रुपात नाग येतात. नागाची पूजा केली त्यातून तुम्हाला खूप मोठी प्रगती मिळेल आणि तुमचं जे व्यवसायात जे नुकसान भरुन निघेल. त्यासोबत तुमच्याकडे करोडेंची संपत्ती येईल. व्यवसायात मोठा फायदा मिळेल. अशोक खरातच्या या आश्वासनाने मी खूप आनंदी झालो. त्यानंतर मी त्यांना ही पूजा करण्यासाठी सांगितलं. अशोक खरातने सांगितलं की, या पूजेसाठी मला कमीत कमी २ ते ३ कोटी रुपये लागतात.
त्यांनी एका संध्याकाळी मला त्यांच्या गावी बोलवलं आणि ईशान्येश्वरा मंदिर आहे महादेवाचं इथे मागे घेऊन गेले. तिथे त्यांनी पूजा चालू केली. पूजा चालू करण्यापूर्वी माझे डोळे बंद केले. डोळे बंद करुन मला मंत्र म्हणायला सांगितला. त्यानंतर १० मिनिटांनी मला म्हणाले साक्षात नाग आले डोळे उघडा. मी डोळे उघडल्यावर साप दिसत होता. मला हे दृश्य पाहून मला विश्वास बसला की साक्षात खरंच साप आला आहे. सापाची ही पूजा १५ ते २० मिनिटं सुरु होती. त्यानंतर मला म्हणाले तुमचे प्रश्न विचारा मग नागराज मला उत्तर देतील. मग मी माझ्या व्यवसायातील अडचणी विचारल्यात. मी कसा व्यवसायात मोठा होईल, मी कुठे जायचं, मी सगळं सांगितलं आणि खरातने त्याची उत्तर दिली. तुम्ही या पूजेचे दान द्या तुम्ही जेवढे पैसे देणार त्याचे एक ते दोन वर्षात त्याच्या कितीतरी पटीने पैसे परत मिळतील.