अशोक खरातची लुटारु 'स्पेशल 26 टीम', नकली इन्कम टॅक्स पथक पाठवून 'अशी' करायचा भक्तांची लूट

Ashok Kharats Special 26 Gang:  अशोक खरातचा आणखी एक कारनामा समोर आलाय. नकली इन्कम टॅक्स अधिकारी पाठवून स्वतःच्याच ओळखीतील आणि भक्त असलेल्या व्यावसायिकांकडून खरात पैसे उकळत होता.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 8, 2026, 10:42 PM IST
अशोक खरात

Ashok Kharats Special 26 Gang: अशोक खरातचा आणखी एक कारनामा समोर आलाय. नकली इन्कम टॅक्स अधिकारी पाठवून स्वतःच्याच ओळखीतील आणि भक्त असलेल्या व्यावसायिकांकडून खरात पैसे उकळत होता. अगदी हिंदी सिनेमातल्या 'स्पेशल 26' सारखी ही लूट होत होती. कधी कधी नकली इन्कम टॅक्स अधिकारी आणि भक्तांमध्ये खरात मांडवलीही घडवून आणत होता.

अशोक खरातची वेगवेगळी विकृत रुपं 

लैंगिक अत्याचार प्रकरणात एसआयटीच्या ताब्यात असलेल्या अशोक खरातची वेगवेगळी विकृत रुपं समोर येऊ लागलीयेत. अशोक खरात यानं त्याच्या पदरी एक नकली इन्कम टॅक्स अधिका-यांची टोळी बाळगल्याची धक्कादायक माहिती समोर आलीये. आहिल्यानगरच्या शिर्डी पोलिसांत दाखल झालेल्या एका गुन्ह्याचा तपास करताना पोलिसांच्या हाती ही धक्कादायक माहिती समोर आलीये. हिंदी सिनेमा 'स्पेशल 26'चं मॉडेल त्यानं उभं केलं होतं.

फसवणुकीसाठी अशोक खरातचा हिंदी सिनेमासारखा 'स्पेशल 26' पॅटर्न

अशोक खरात मोठे व्यावसायिक, उद्योजकांकडे नकली अधिकारी पाठवायचा. तडजोडीच्या नावाखाली भक्तांकडूनच मोठी रक्कम उकळायचा. नकली आयकर अधिकारी पाठवून अशोक खरातने पैसे उकळल्याची पोलिसांच्या हाती माहिती आलीये.

जगातला असा देश जिथे दूध-ब्रेडच्या किंमतीत मिळतं सोनं? 24 कॅरेट सोन्याची किंमत ऐकून डोळे विस्फारतील! 

भक्तांच्याच घरी रेड

अशोक खरातच्या स्पेशल 26 टीमनं नाशिक, अहिल्यानगर जिल्ह्यात धुमाकूळ घातला होता. ज्या भक्ताकडं अधिकचा पैसा, काळा पैसा आहे अशी कुणकुण लागली की अशोक खरात त्याच्या टीम 'स्पेशल 26'ला ऍक्टिव्हेट करत होता. अशोक खरातनं नकली इन्कम टॅक्स अधिका-यांची एक टीमही बनवली होती. तो नकली इन्कम टॅक्स अधिका-यांना भक्तांच्याच घरी रेड टाकायला लावत होता. 'स्पेशल 26' या हिंदी सिनेमातील टोळी प्रमाणं अशोक खरातची टोळी काम करत होती.

Explained: मुंबई मोठ्या प्रमाणात का सोडतायत लोकं? भविष्यात काय धोका? कारण धडकी भरायला लावणारं!

आणखी कारनामे समोर 

अशोक खरातनं अशा किती नकली अधिका-यांची टीम पदरी बाळगली होती याचा पोलीस तपास करतायेत. पण बोगस इन्कम टॅक्स अधिका-यांच्या या टीमनं आणखी काही गुन्हेगारी कृत्य केली आहेत का याचाही पोलीस तपास करतायेत. अशोक खरातच्या या 'स्पेशल 26' टीममध्ये किती जण होते याचा तपास पोलीस घेत आहेत. या टोळीच्या अटकेनंतर खरातचे आणखी काही कारनामे समोर येण्याची शक्यता आहे.

गुन्हेगारी कारवायांमध्ये निपूण 

अशोक खरात हा गुन्हेगारी कारवायांमध्ये निपूण झाला होता. त्यामुळं एका माफियाच्या स्वरुपात तो काम करत असल्याचं आता समोर आलंय. या माफियाच्या पदरी नकली इन्कम टॅक्स अधिका-यांची टीमही होती. खरातच्या स्पेशल छब्बीस टीमनं आतापर्यंत किती जणांना गंडा घातलाय याची माहिती पुढच्या काळात समोर येणार आहे.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

इतर बातम्या

'लग्नाचे स्वप्न दाखवून शारीरिक संबंध ठेवणाऱ्यांना अटक...

भारत