English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
अशोक खरातचे अश्लिल व्हिडीओ तुमच्याही मोबाईलमध्ये?, डिलीट नाही केलात तर काय होईल कारवाई? तेही जाणून घ्या!

Ashok Kharat Video: अशोक खरात उर्फ कॅप्टन हा नाशिकचा स्वयंघोषित ज्योतिषी आणि 'बाबा' म्हणवणारा आहे. त्यांच्यावर अनेक महिलांचे लैंगिक शोषण, बलात्कार आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याखाली गुन्हे दाखल झाले आहेत. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 26, 2026, 03:47 PM IST
अशोक खरात

Ashok Kharat Video: नाशिकचा भोंदूबाबा अशोक खरातच्या लैंगिक शोषण प्रकरणाने पूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ माजली आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी आता सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह व्हिडिओ, फोटो किंवा मजकूर शेअर करण्यास सक्त मनाई केली आहे. असे काहीही शेअर केल्यास कडक कायदेशीर कारवाई होईल, असा स्पष्ट इशारा सायबर पोलिसांनी जनतेला दिला आहे.  

Add Zee News as a Preferred Source

काय नेमकं प्रकरण?

अशोक खरात उर्फ कॅप्टन हा नाशिकचा स्वयंघोषित ज्योतिषी आणि ‘बाबा’ म्हणवणारा आहे. त्यांच्यावर अनेक महिलांचे लैंगिक शोषण, बलात्कार आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याखाली गुन्हे दाखल झाले आहेत. 18 मार्च 2026 रोजी गुन्हे शाखेने त्यांना अटक केली. त्यांच्या कार्यालयातून सीसीटीव्ही फुटेज आणि पेन ड्राईव्ह जप्त करण्यात आले. या प्रकरणात 58 ते 100 पेक्षा जास्त आक्षेपार्ह व्हिडिओ असल्याचे समोर आले आहे. यात अनेक महिलांचे शोषण दिसते. खरात यांनी महिलांना गुंगीचे औषध देऊन अत्याचार केल्याचे आरोप आहेत. 

व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल

पोलिसांच्या तपासात जप्त केलेले व्हिडिओ आणि फोटो काही लोकांनी सोशल मीडियावर (व्हॉट्सअॅप, इन्स्टाग्राम, फेसबुक) शेअर केले. काही व्हिडिओ ‘व्ह्यू वन्स’ पद्धतीने पाठवण्यात आले होते. यामुळे प्रकरण अधिक गंभीर झाले. अनेक जण खरात यांच्या कारनाम्यांचे व्हिडिओ पाहून संतापले. मात्र यामुळे पीडित महिलांच्या गोपनीयतेचा भंग होत आहे. काही जण AI टूल्स वापरून फेक फोटो आणि व्हिडिओ बनवून शेअर करत आहेत. यामुळे तपासात अडथळे येत आहेत. 

पोलिसांकडून इशारा

नाशिक पोलिस आणि सायबर सेलने स्पष्ट आदेश काढला आहे. “पीडित महिलांचे फोटो, व्हिडिओ किंवा त्यांच्याविषयीची कुठलीही आक्षेपार्ह माहिती शेअर करू नका. मोर्फ केलेले किंवा फेक कंटेंटही पसरवू नका.” असे पोलिसांनी सांगितले. हे कंटेंट शेअर केल्याने पीडितांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होतो आणि तपासही बिघडतो. पोलिसांनी जनतेला आवाहन केले की, असे काही दिसल्यास लगेच पोलिसांना कळवा, स्वतः शेअर करू नका. 

कायदेशीर कारवाई कशी होईल?

असे व्हिडिओ शेअर करणाऱ्यांवर माहिती तंत्रज्ञान कायदा (IT Act), भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि इतर कलमांनुसार गुन्हा दाखल होईल. फेक न्यूज किंवा AI ने बनवलेल्या कंटेंटसाठीही कडक शिक्षा होऊ शकते, पोलिसांनी सांगितले आहे. SIT म्हणजेच विशेष तपास पथक या प्रकरणाचा तपास करत आहे. आतापर्यंत 6-7 गुन्हे दाखल झाले आहेत. “कायद्याचे पालन करा, अन्यथा तुम्हीही आरोपी बनाल”, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे. यामुळे लोकांना भीती वाटू लागली असून शेअरिंग थांबली आहे. 

जनतेला काय आवाहन?

असे आक्षेपार्ह व्हिडिओ किंवा मेसेज दिसल्यास स्क्रीनशॉट घ्या आणि पोलिस स्टेशन किंवा सायबर सेलला रिपोर्ट करा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. स्वतः फॉरवर्ड किंवा शेअर करू नका. पीडित महिलांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करणे हे सर्वांचे कर्तव्य आहे. या प्रकरणात आणखी खुलासे होण्याची शक्यता आहे. पोलिस तपास वेगाने चालू आहे. सर्वांनी शांत राहावे आणि कायद्याचे पालन करावे, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
