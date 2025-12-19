English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

2000 रुपयांहून कमी खर्चात अष्टविनायक यात्रा सहल; ST महामंडळाची नव्या वर्षात विशेष टूर, कसं बुक कराल तिकीट? पाहा...

Ashtavinayak yatra MSRTC special st bus service : महाराष्ट्रात असणाऱ्या अनेक पर्यटनस्थळं आणि तीर्थक्षेत्रांच्या दृष्टीकोनातून राज्य शासनाकडून विविध पर्यटन योजनासुद्धा राबवण्यात येत असून, त्यात आणखी एका नव्या योजनेची भर...   

सायली पाटील | Updated: Dec 19, 2025, 09:01 AM IST
2000 रुपयांहून कमी खर्चात अष्टविनायक यात्रा सहल; ST महामंडळाची नव्या वर्षात विशेष टूर, कसं बुक कराल तिकीट? पाहा...
Ashtavinayak yatra MSRTC special st bus service for angaraki Chaturthi 2026 know dates reservation process and price

Ashtavinayak yatra MSRTC special st bus service : एकिकडे महाराष्ट्र विकासाच्या वाटांवर असतानाच दुसरीकडे राज्यातील अनेक पर्यटनस्थळं आणि तीर्थक्षेत्रसुद्धा आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरत आहेत. दरवर्षी राज्यात मोठ्या संख्येनं भाविक विविध तीर्थयात्रांना भेट देतात. अशा सर्व भाविकवर्गासाठी आता एसटी महामंडळानं एक विशेष प्रवासयोजना आखली आहे. प्रामुख्यानं गणेशभक्तांसाठी ही यात्रा एक परवणी ठरणार आहे. कारण, नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच येणाऱ्या अंगारकी संकष्टी चतुर्थीच्या निमित्तानं महाराष्ट्र राज्य महामार्ग परिवहन महामंडळ म्हणजेच एसटी महामंडळाकडून या विशेष यात्रेची आखणी करण्यात आली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

कधी सुरू होणार हा भक्तिमय प्रवास? 

अंगारकी चतुर्थीनिमित्त 5 जानेवारी 2026 रोजी पुण्यातील शिवाजीनगर आणि पिंपरी-चिंचवड आगार इथून अष्टविनायक दर्शनासाठी विशेष बस सोडण्यात येणार आहेत! शिवाजीनगर आणि पिंपरी इथून या बस अष्टविनायक दर्शन बस ५ जानेवारी, सोमवारी सकाळी 7 प्रवासासाठी मार्गस्थ होतील. ज्यामध्ये आठही गणेशमंदिरांचं दर्शन भाविकांना घडवण्यात येणार आहे. 

राहण्या- खाण्याची सोय अन् खर्च किती? 

महामंडळाच्या या यात्रासहलीदरम्यान प्रवाशांच्या राहण्याची आणि खाण्यापिण्याची सोय भक्तिनिवासमध्ये करण्यता येणार असून, नियोजनबद्ध पद्धतीनंच हा प्रवास होईल, ज्यामध्ये कमी वेळेत सुरक्षित दर्शनाची हमी भाविकांना देण्यात येत आहे. या प्रवासासाठी प्रौढ आणि मुलांकरिता तिकीटदर वेगवेगळे असून, अनुक्रमे प्रौढांसाठी 1142 ते 1162 रुपये तर लहान मुलांसाठी 574 ते 584 रुपयांपर्यंत हा खर्च जाईल. तर, सहलीदरम्यान जेवणाचा खर्च प्रवाशांनी स्वतः करायचा आहे ही बाब लक्षात घ्यावी. 

2000 रुपयांपेक्षा कमी खर्चात प्रवाशांना अष्टविनायक दर्शनासाठी नेण्यात येणाऱ्या या योजनेअंतर्गत एसटी महामंडळाकडून तिकीटासाठीची गर्दी टाळण्याकरता ऑनलाईन पद्धतीनं तिकीट आरक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. ज्याअंतर्गत भाविकांना  www.msrtc.gov.in या एसटी महामंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून तिकीटाचं आरक्षण करता येईल. तर, MSRTC च्या App वरूनही तिकीट आरक्षण करता येईल. याशिवाय ज्यांना ऑनलाईन पद्धतीनं तिकीट आरक्षण शक्य नाही त्यांच्यासाठी अधिकृत खासगी तिकीट आरक्षण केंद्रांवर या प्रवासाच्या तिकीट आरक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे याची प्रवाशांनी नोंद घ्यावी. 

अनेक मंडळी असल्यास काय व्यवस्था करावी? 

40 किंवा त्याहून अधिकत भाविकांचा एक गट असल्यास, त्यांना सोयीनुसार वेगळी एसटी बस दिली जाणार असून, यामुळं सर्वांना एकत्र प्रवास करणंही सोपं होणार आहे. तेव्हा आता एसटी महामंडळाच्या या यात्रा सहलीसाठी तुम्हाला कोणाला पाठवायचं असेल किंवा तुमच्या ओळखीत कोणाला अष्टविनायक दर्शनासाठी जायचं असेल तर एसटीची ही सहल उत्तम पर्याय आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
travelmaharashtraST BusAshtavinayak yatraAshtavinayak Darshan Bus From Pune

इतर बातम्या

बांगलादेश पुन्हा पेटतंय! उस्मान हादीच्या मृत्यूनंतर हिंसाचा...

विश्व