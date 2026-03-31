मुंबई मिळणार पहिली महिला आयुक्त? CM फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेंच्या बैठकीत तोडगा, रात्रीच्या 'त्या' भेटीनंतर निर्णय

BMC to get First Woman Municipal Commissioner: मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तपदी महिला अधिकारी विराजमान होणार हे आता जवळपास निश्चित झालं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बैठकीत तोडगा काढत निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्याची सूत्रांची माहिती आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 31, 2026, 08:02 AM IST
BMC to get First Woman Municipal Commissioner: मुंबई महापालिकेला आता नवा आयुक्त मिळणार आहे. मेट्रोवुमन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अश्विनी भिडे मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तपदी विराजमान होणार हे आता जवळपास निश्चित झालं आहे. अश्विनी भिडे यांच्या निमित्ताने मुंबई महापालिकेला पहिली महिला आयुक्त मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात झालेल्या बैठकीत तोडगा काढल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याची विश्वसनीय सूत्रांची माहिती आहे. अश्विनी भिडे यांनी मुंबई महानगरपालिकेत अतिरिक्त आयुक्त म्हणूनही काम पाहिले आहे. 

सूत्रांच्या माहितीनुसार, मेट्रोवुमनच्या हाती मुंबईच्या प्रशासनाची जबाबदारी येणार आहे. बई महानगरपालिका आयुक्त पदासाठी अश्विनी भिडे यांचे नाव जवळपास निश्चित झाले आहे. आज अश्विनी भिडे यांच्या नावावर अधिकृत शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बैठकीत तोडगा काढण्यात आला. काल म्हणजेच सोमवारी रात्री अश्विनी भिडे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची भेट घेतली होती. 

मुंबई महानगरपालिकेचे विद्यमान आयुक्त डॉ. भूषण गगराणी 31 मार्च रोजी सेवेतून निवृत्त होत आहेत. यामुळे मुंबई महापालिकेचं आयुक्तपद रिक्त होत आहे. आयुक्तपदी नेमकी कोणाची निवड करायची यासंदर्भात भाजपा आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात रस्सीखेच सुरु होती. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून अश्विनी भिडे यांचं नाव चर्चेत होतं. मात्र एकनाथ शिंदे यांचा आग्रह होता की, महापालिका आयुक्तपदी नगरविकास खात्यातील अनुभवी अधिकारी असावा. 

अश्विनी भिडे यांचा अल्पपरिचय

अश्विनी भिडे 1995 च्या बॅचच्या अधिकारी आहेत. महाराष्ट्रातील कार्यक्षम अधिकारी म्हणून त्यांची ओळख आहे. युपीएससी परीक्षेत त्यांनी उत्तम यश मिळवलं होतं. यूपीएससी (UPSC) परीक्षेत त्या महिलांमध्ये देशात पहिल्या आणि एकूण गुणवत्ता यादीत नवव्या स्थानी होत्या. भिडे या मूळच्या सांगलीच्या आहेत. त्यांचं प्राथमिक शिक्षण मराठी माध्यमातून झाले आहे. 25 मे 1970 रोजी जन्मलेल्या अश्विनी भिडेंनी पुढे इंग्रजी साहित्यात बीए आणि एमएपर्यंतचं शिक्षण पूर्ण केलं.

सध्या अश्विनी भिडे या मुख्यमंत्री कार्यालयात प्रधान सचिव म्हणून कार्यरत आहेत. मात्र त्यापूर्वी त्यांनी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या व्यवस्थापकीय संचालिका म्हणून त्यांनी मेट्रो-3 (अॅक्वा लाईन) प्रकल्पात मोलाची कामगिरी बजावली आहे. 

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

